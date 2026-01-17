हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअचानक से 16 साल पुराने आईफोन के पीछे क्यों पड़ गए लोग? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

अचानक से 16 साल पुराने आईफोन के पीछे क्यों पड़ गए लोग? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

इन दिनों लोग एक पुराने आईफोन के पीछे पड़े हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोग 2010 में लॉन्च हुए आईफोन 4 को खरीदने के लिए मोटी रकम खर्च कर रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Jan 2026 06:45 AM (IST)
स्मार्टफोन भले ही आज सब लोगों की जरूरत बन गए हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जो इससे थक चुके हैं. इसलिए अब डंबफोन या फीचर फोन लोगों को फिर से पसंद आ रहे हैं. अब एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, जिसमें लोग करीब 16 साल पहले लॉन्च हुए आईफोन 4 के पीछे पड़े हुए हैं और इसे यूज कर रहे है. इस आईफोन के दोबारा पॉपुलर होने की वजह भी आपको हैरान कर देगी. 

फिर से क्यों पसंद आने लगा आईफोन 4?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2010 में लॉन्च हुआ यह आईफोन फिर से लोगों को पसंद आने लगा है. उस समय के हिसाब से यह एकदम मॉडर्न आईफोन था, लेकिन आज इसके फीचर्स बहुत पुराने हो गए हैं और इसी वजह से लोग इसे पसंद कर रहे हैं. लोग सोशल मीडिया आईफोन 4 से ली गई फोटोज शेयर करते हुए इसे लेटेस्ट आईफोन की कैमरा क्वालिटी से कंपेयर कर रहे हैं. लेटेस्ट आईफोन में एकदम क्लियर फोटोज आती हैं, जबकि पुराने आईफोन ग्रैनी और थोड़ी वॉश्ड-आउट फोटो आ रही है, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

आईफोन 4 के लिए मोटी रकम खर्च करने को तैयार हैं लोग

आईफोन 4 का कितना क्रेज है, इसका अंदाजा गूगल सर्च से लगाया जा सकता है. गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक, आईफोन 4 खरीदने से जुड़ी सर्चेज में 1000 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. ईबे जैसे रीसेल प्लेटफॉर्म्स पर लोग इस आईफोन को खरीदने के लिए मोटी रकम देने को तैयार हैं.

क्या इतना पुराना फोन यूज करना ठीक है?

अगर आप भी इस ट्रेंड को देखते हुए आईफोन 4 खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें कि यह पूरी तरह सेफ नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने पुराने फोन को यूज करने के कई खतरे हैं. यह 10 साल से पहले रिलीज हुई iOS 7.1.2 अपडेट पर रन करता है. इसका मतलब है कि इसमें आपका डेटा सेफ नहीं रहेगा. अगर आप इस आईफोन पर किसी ऐप में लॉग-इन भी करते हैं तो आपका डेटा चोरी हो सकता है.

Published at : 17 Jan 2026 06:45 AM (IST)
Embed widget