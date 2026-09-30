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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBSNL प्लान और वैलिडिटी देखने का आसान तरीका, फोन से ऐसे करें चेक

BSNL प्लान और वैलिडिटी देखने का आसान तरीका, फोन से ऐसे करें चेक

BSNL का रिचार्ज कब खत्म होगा, अब इसे याद रखने की जरूरत नहीं है. BSNL यूजर्स के लिए इन जानकारियों को देखने के कई तरीके मौजूद हैं. जानिए फोन से ही प्लान, वैलिडिटी और डेटा बैलेंस चेक करने के आसान तरीके

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 30 Sep 2026 10:45 AM (IST)
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  • WhatsApp से 1800-4444 पर 'Hi' भेज प्लान विवरण पाएं.

कई बार रिचार्ज कराने के बाद यह याद रखना मुश्किल हो जाता है कि मोबाइल प्लान कब तक चलेगा और उसमें कितना डेटा बाकी है. BSNL यूजर्स के लिए इन जानकारियों को देखने के कई तरीके मौजूद हैं. इसके लिए हर बार इंटरनेट की जरूरत भी नहीं होती है. फोन के डायलर से USSD कोड का इस्तेमाल करके प्लान और वैलिडिटी देखी जा सकती है.

अगर आप अपने BSNL नंबर का एक्टिव प्लान, बची हुई वैलिडिटी, डेटा बैलेंस या दूसरे अकाउंट डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको फोन से BSNL प्लान और वैलिडिटी देखने के आसान तरीकों के बारे में बताते हैं. 

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USSD कोड से ऐसे चेक करें BSNL प्लान

इंटरनेट के बिना प्लान की जानकारी देखने के लिए BSNL नंबर से USSD कोड डायल किया जा सकता है. फोन का डायलर खोलें और *123# डायल करके कॉल करें. स्क्रीन पर एक मेन्यू दिखाई देगा, जिसमें मेन बैलेंस और वैलिडिटी से जुड़ी जानकारी मिल सकती है. डेटा बैलेंस और प्लान वैलिडिटी देखने के लिए *124# डायल करें. इसके बाद स्क्रीन पर आने वाले ऑप्शनों को चुनकर जरूरी जानकारी देख सकते हैं. 

BSNL Selfcare ऐप से देखें पूरा प्लान

BSNL Selfcare ऐप के जरिए भी एक्टिव रिचार्ज और उसकी वैलिडिटी चेक की जा सकती है. इसके लिए Google Play Store या Apple App Store से ऐप डाउनलोड करके BSNL मोबाइल नंबर से लॉग इन करें. नंबर को OTP के जरिए वेरीफाई करने के बाद अकाउंट डैशबोर्ड में एक्टिव प्लान और उसकी वैलिडिटी दिखाई देगी. यहां डेटा बैलेंस और प्लान खत्म होने से जुड़े अलर्ट भी देखे जा सकते हैं. 

कस्टमर केयर से कैसे लें जानकारी?

अगर आप सीधे BSNL प्रतिनिधि से बात करना चाहते हैं, तो अपने BSNL नंबर से 1503 पर कॉल कर सकते हैं. वहीं किसी दूसरे नेटवर्क से कॉल करने पर 1800-180-1503 नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

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WhatsApp से भी मिलेगी अकाउंट की जानकारी

BSNL प्लान चेक करने के लिए WhatsApp का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. सबसे पहले 1800-4444 नंबर को फोन में सेव करें. इसके बाद WhatsApp पर इस नंबर से चैट शुरू करके Hi भेजें. ऑटोमेटेड सर्विस का जवाब आने के बाद चैट में दिए गए ऑप्शनों में से संबंधित ऑप्शन चुनें. इसके जरिए एक्टिव प्लान, बैलेंस और वैलिडिटी की जानकारी देखी जा सकती है. इससे आप अपनी सुविधा के हिसाब से USSD कोड, WhatsApp, Selfcare ऐप या कस्टमर केयर के जरिए BSNL प्लान और उसकी वैलिडिटी की जानकारी देख सकते हैं. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 30 Sep 2026 10:45 AM (IST)
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