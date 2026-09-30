boAt Aavante Bar Prime SoniQ-D Review: 240w डॉल्बी ऑडियो और Equicore Drivers कितने खास?

अगर आप टीवी की आवाज को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा होम थिएटर सेटअप नहीं लगाना चाहते तो boAt Aavante Bar Prime SoniQ-D अच्छा ऑप्शन है. यह 2.1-चैनल साउंडबार सिस्टम है, जिसमें 240W boAt Signature Sound, Dolby Audio, वायर्ड सबवूफर और दो वायर्ड रियर सैटेलाइट स्पीकर दिए गए हैं. इसकी कीमत ₹7999 से ₹8999 के बीच है और यह ऑफलाइन मार्केट में उपलब्ध है.

240W साउंड और Dolby Audio

boAt Aavante Bar Prime SoniQ-D में 240W का आउटपुट दिया गया है. यह Dolby Audio को सपोर्ट करता है. इसके साथ 2.1-चैनल सेटअप मिलता है, जिसमें साउंडबार के अलावा वायर्ड सबवूफर और दो वायर्ड रियर सैटेलाइट स्पीकर शामिल हैं.

कंपनी के मुताबिक, यह सेटअप टीवी के सामान्य बिल्ट-इन स्पीकर के मुकाबले ज्यादा फैला हुआ ऑडियो अनुभव देने के लिए बनाया गया है. साउंडबार में Movie, News और Music के लिए तीन अलग-अलग EQ मोड भी मिलते हैं.

Movie मोड को फिल्म और मनोरंजन वाले कंटेंट के लिए, News मोड को बोलने वाले कंटेंट के लिए और Music मोड को गाने सुनने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

Equicore Drivers क्या करते हैं?

इस साउंडबार की खासियत Equicore Driver Technology है. कंपनी का कहना है कि इसे अलग-अलग ऑडियो फ्रीक्वेंसी में क्लैरिटी बनाए रखने और साथ ही कंट्रोल्ड बास देने के लिए डिजाइन किया गया है.

आमतौर पर स्पीकर में ज्यादा बास पर जोर देने से ऊंची फ्रीक्वेंसी की डिटेल कम महसूस हो सकती है. कंपनी के मुताबिक, Equicore Drivers को इस तरह डिजाइन किया गया है कि म्यूजिक और दूसरे कंटेंट में आवाज, गिटार की स्ट्रिंग, बैकग्राउंड साउंड और दूसरी छोटी डिटेल्स भी बनी रहें और बास भी मिले.

Equicore Ferrite का इस्तेमाल

प्रोडक्ट की जानकारी के अनुसार, Equicore Drivers में Equicore Ferrite का इस्तेमाल किया गया है. इनमें पावरफुल मैग्नेट के साथ हाई-एक्सकर्शन, लो-मास और हाई-रिजिडिटी ड्राइवर कोन दिए गए हैं.

इनका मकसद ड्राइवर्स को अलग-अलग फ्रीक्वेंसी और ऑडियो डिटेल पर तेजी और सटीकता से प्रतिक्रिया देने में मदद करना है. कंपनी के मुताबिक, एम्प्लीफिकेशन और सिस्टम के बीच सही मैचिंग भी साउंड की क्वालिटी में भूमिका निभाती है.

2.1-चैनल सेटअप में क्या मिलता है?

boAt Aavante Bar Prime SoniQ-D में मुख्य साउंडबार के साथ एक वायर्ड सबवूफर और दो वायर्ड रियर सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं. सबवूफर लो-फ्रीक्वेंसी यानी बास के लिए है, जबकि रियर स्पीकर ऑडियो को ज्यादा मल्टी-स्पीकर सेटअप देने में मदद करते हैं.

इसमें Dolby Audio भी दिया गया है, जिसे खास तौर पर फिल्म, टीवी प्रोग्राम और दूसरे वीडियो कंटेंट के ऑडियो अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

कनेक्टिविटी के कई ऑप्शंस

SoniQ-D में कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth 5.3, HDMI ARC, USB, AUX और Optical जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं. HDMI ARC के जरिए इसे कम्पैटिबल टीवी से जोड़ा जा सकता है. वहीं, Optical और AUX वायर्ड कनेक्शन के विकल्प देते हैं. Bluetooth के जरिए कम्पैटिबल स्मार्टफोन और दूसरे डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं.

इसके साथ फुल-फंक्शन रिमोट भी दिया गया है, जिससे साउंडबार को कंट्रोल किया जा सकता है.

डिजाइन भी रखा गया सिंपल

साउंडबार का डिजाइन स्लिम प्रोफाइल और प्रीमियम फिनिश के साथ दिया गया है. इसे टीवी सेटअप के साथ रखने के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि कमरे में बहुत ज्यादा अलग-अलग कंपोनेंट्स न दिखें. कंपनी के मुताबिक, इसका डिजाइन आधुनिक टीवी सेटअप के साथ फिट होने के लिए बनाया गया है.

रोजाना इस्तेमाल में Equicore का क्या मतलब?

कंपनी Equicore को ऐसी तकनीक के तौर पर पेश कर रही है, जिसका फोकस हाई, मिड और लो फ्रीक्वेंसी में क्लैरिटी बनाए रखने पर है. इसका मकसद किसी एक फ्रीक्वेंसी को जरूरत से ज्यादा उभारने के बजाय पूरे ऑडियो स्पेक्ट्रम में बैलेंस्ड आवाज देना है.

SoniQ-D में Equicore Drivers के साथ 2.1-चैनल सेटअप, Dolby Audio, वायर्ड सबवूफर और रियर सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं. साथ ही Movie, News और Music EQ मोड और कई कनेक्टिविटी विकल्प भी दिए गए हैं.

कीमत और उपलब्धता

boAt Aavante Bar Prime SoniQ-D की कीमत ₹7999 से ₹8999 के बीच है. यह ऑफलाइन रिटेल चैनलों के जरिए उपलब्ध है.

डिस्क्लेमर: यह एक स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. ABP Network/ABP Live इसमें दी गई सामग्री या विचारों का समर्थन नहीं करता है. पाठकों को अपना विवेक इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.