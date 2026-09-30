20,000mAh Power Bank कितने दिन चलेगा? जानिए कितनी बार चार्ज होगा आपका फोन

अगर आप अक्सर सफर करते हैं आउटलेट से दूर रहते हैं या फोन का इस्तेमाल हॉटस्पॉट और नेविगेशन जैसे कामों के लिए ज्यादा करते हैं तो 20,000mAh का पावर बैंक काफी काम का साबित हो सकता है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह पावर बैंक आपके फोन को कितनी बार चार्ज कर सकता है? इसका जवाब सिर्फ फोन की बैटरी क्षमता पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि चार्जिंग के दौरान कुछ एनर्जी गर्मी और वोल्टेज कन्वर्जन में भी खर्च होती है.

आपको बता दें कि पावर बैंक पर लिखी 20,000mAh क्षमता को सीधे-सीधे फोन की बैटरी से तुलना नहीं किया जा सकता है. आमतौर पर पावर बैंक में 3.7V की बैटरी का इस्तेमाल होता है. इस हिसाब से 20,000mAh पावर बैंक करीब 74Wh एनर्जी स्टोर करता है.

हालांकि पूरी 74Wh एनर्जी फोन तक नहीं पहुंचती है. इंटरनल रेजिस्टेंस, गर्मी और चार्जिंग के दौरान होने वाले एनर्जी के नुकसान की वजह से इस्तेमाल होने वाली क्षमता आमतौर पर करीब 60 से 70 फीसदी के आसपास रहती है.

iPhone 17 को कितनी बार कर पाएगा चार्ज?

उदाहरण के तौर पर iPhone 17 की बैटरी 3,692mAh और करीब 14.3Wh की है. 20,000mAh पावर बैंक इससे करीब 3 से 4 फुल चार्ज दे सकता है. वहीं ज्यादा बड़ी बैटरी वाले iPhone 17 Pro Max की 4,823mAh बैटरी करीब 18.7Wh ऊर्जा स्टोर करती है. ऐसे में 20,000mAh पावर बैंक इससे लगभग 2 से 3 बार फुल चार्ज कर सकता है.

यानी अगर आपका फोन सामान्य इस्तेमाल में एक दिन चलता है तो 20,000mAh पावर बैंक से आपको कई एक्सट्रा दिनों तक बैकअप मिल सकता है.

सिर्फ फोन ही नहीं, Steam Deck और लैपटॉप भी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20,000mAh पावर बैंक सिर्फ स्मार्टफोन के लिए ही फायदेमंद नहीं है. Steam Deck की करीब 40.9Wh बैटरी को यह लगभग 1 से 1.5 बार चार्ज कर सकता है. वहीं 13-इंच M5 MacBook Air की बैटरी 53.8Wh की है. ऐसे में 20,000mAh पावर बैंक इसे लगभग एक बार चार्ज करने के आसपास एनर्जी दे सकता है. लैपटॉप चार्ज करते समय वोल्टेज कन्वर्जन के कारण असली रिजल्ट अलग होता है.

क्या 20,000mAh पावर बैंक आपके लिए ज्यादा है?

अगर आपका इस्तेमाल सिर्फ रोजाना ऑफिस या कॉलेज आने-जाने तक सीमित है और आपको एक-दो बार फोन चार्ज करना ही है तो 10,000mAh मॉडल हल्का और सुविधाजनक ऑप्शन हो सकता है.

लेकिन ट्रैवल, कैंपिंग, साइट विजिट या लंबे समय तक बिजली के सोर्स से दूर रहने की कंडिशन में 20,000mAh क्षमता ज्यादा कारगर होता है. इसकी मदद से बार-बार चार्जर या सॉकेट तलाशने की जरूरत कम हो जाती है. साथ ही यह क्षमता आमतौर पर 100Wh की एयरलाइन सीमा के अंदर रहती है, इसलिए इसे कैरी-ऑन सामान में ले जाया जा सकता है.

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