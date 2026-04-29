दूर से बोलते ही लॉक हो जाएगा iPhone! ज्यादातर लोग नहीं जानते ये सीक्रेट फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone का वॉयस कंट्रोल फीचर दूर से फोन लॉक करता है।

कस्टम वॉइस कमांड से iPhone को लॉक करें।

सेटिंग्स में वॉयस कंट्रोल ऑन कर कमांड बनाएं।

व्यस्त या दूर होने पर फोन की सुरक्षा आसान।

iPhone Secret Feature: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी पर्सनल लाइफ का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं. ऐसे में फोन की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी हो जाती है. खासकर iPhone यूजर्स के लिए एक ऐसा सीक्रेट फीचर मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं आप सिर्फ बोलकर अपने iPhone को लॉक कर सकते हैं वो भी दूर से.

क्या है ये वॉइस लॉक फीचर?

iPhone में Voice Control नाम का एक फीचर दिया गया है जिसकी मदद से आप अपने फोन को बिना छुए कंट्रोल कर सकते हैं. यह फीचर खासतौर पर एक्सेसिबिलिटी के लिए बनाया गया था लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह आपकी सिक्योरिटी को भी मजबूत बना सकता है. आप एक खास वॉइस कमांड सेट कर सकते हैं जिसे बोलते ही आपका iPhone तुरंत लॉक हो जाएगा.

कैसे काम करता है ये फीचर?

इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले अपने iPhone में Voice Control को ऑन करना होता है. इसके बाद आप एक कस्टम कमांड सेट कर सकते हैं जैसे Lock my phone या कोई भी ऐसा शब्द जो सिर्फ आपको याद रहे.

जब भी आप ये कमांड बोलेंगे iPhone तुरंत लॉक हो जाएगा. अगर आपका फोन कहीं दूर रखा है या किसी और के हाथ में है तब भी यह कमांड काम कर सकता है बशर्ते Voice Control एक्टिव हो.

सेटअप करने का आसान तरीका

सबसे पहले Settings में जाएं और Accessibility ऑप्शन खोलें. वहां आपको Voice Control का विकल्प मिलेगा. इसे ऑन करने के बाद Customize Commands में जाकर अपनी नई कमांड बनाएं. कमांड के साथ एक एक्शन सेट करें जिसमें Lock Screen चुनना होगा. बस इसके बाद आपका वॉइस लॉक फीचर तैयार है.

किन हालात में है सबसे ज्यादा काम का?

मान लीजिए आपका फोन कहीं रखकर आप दूर चले गए और आपको शक है कि कोई उसे इस्तेमाल कर सकता है. ऐसे में आप दूर से ही कमांड बोलकर फोन लॉक कर सकते हैं. इसके अलावा, अगर आपके हाथ व्यस्त हैं या गंदे हैं तब भी बिना टच किए फोन लॉक करना काफी आसान हो जाता है.

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

हालांकि यह फीचर काफी उपयोगी है लेकिन इसे इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां जरूरी हैं. सबसे पहले, ऐसी वॉइस कमांड चुनें जो आमतौर पर कोई और न बोले. दूसरी बात, Voice Control लगातार माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता है जिससे बैटरी पर थोड़ा असर पड़ सकता है. इसलिए जरूरत के हिसाब से इसे ऑन/ऑफ करना बेहतर रहेगा.

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