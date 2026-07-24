INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीझटका खाने के लिए तैयार रहें आईफोन लवर्स! अगले महीने से इतनी बढ़ सकती है कीमत

झटका खाने के लिए तैयार रहें आईफोन लवर्स! अगले महीने से इतनी बढ़ सकती है कीमत

iPhone 17 Price: अगर आप आईफोन 17 खरीदने का मन बना रहे हैं तो देर न करें. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले महीने आईफोन 17 के दाम 12,000 रुपये तक बढ़ सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 24 Jul 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ऐप्पल आईफोन 17 की कीमत अगस्त में बढ़ने की संभावना है।
  • आईफोन 17 करीब 12,000 रुपये तक महंगा होगा।
  • कीमतें बढ़ने की आशंका से बिक्री बढ़ी, स्टॉक कम हुआ।
  • कई अन्य कंपनियों ने भी स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ाई हैं।

iPhone 17 Price: ऐप्पल ने कुछ दिन पहले आईपैड और मैकबुक आदि प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए थे. तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि आईफोन की भी बारी आ सकती है. अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अगस्त में आईफोन 17 सीरीज के दाम बढ़ सकते हैं. अगर यह दावा सच साबित होता है तो अगले महीने से आपको नया आईफोन लेने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे. यह भी लगभग तय हो चुका है कि आईफोन 18 सीरीज के मॉडल्स भी बढ़ी हुई कीमतों पर लॉन्च होंगे.

कितने बढ़ सकते हैं आईफोन 17 सीरीज के दाम?

टिपस्टर अभिषेक यादव ने दावा किया है कि ऐप्पल ने iPlanet डीलर्स को जानकारी दी है कि अगस्त के पहले हफ्ते से आईफोन 17 की शुरुआती कीमत बढ़कर 94,990 रुपये हो सकती है. अभी यह मॉडल 82,900 रुपये में बिक रहा है. यानी कीमत में 12,000 रुपये का इजाफा हो सकता है. हालांकि, अभी तक ऐप्पल की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है. इसी तरह आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स की कीमत में भी लगभग इतनी ही बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है. बता दें कि स्टोरेज और मेमोरी चिप्स के कारण इनकी कीमतें बढ़ गई हैं और कंपनियों के लिए फोन बनाना महंगा हो गया है. कंपनियां अपना खर्च पूरा करने के लिए फोन की कीमतें बढ़ाती जा रही हैं. जापान में आईफोन पहले ही महंगे हो गए हैं और अब भारत में ऐसा होने के कयास लगाए जा रहे हैं.

धड़ाधड़ बिक्री से स्टॉक की कमी

ऐप्पल ने जब से अपने बाकी प्रोडक्ट्स महंगे किए हैं, तब से आईफोन 17 की बिक्री बढ़ गई है. दाम बढ़ने की संभावना देखते हुए लोग बिना डिस्काउंट के भी इस आईफोन को धड़ाधड़ खरीद रहे हैं. ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन स्टोर्स पर भी इसकी डिमांड बढ़ गई थी. इस वजह से स्टॉक खाली हो गया था. अब ऐप्पल ने बताया है कि अगले वीकेंड तक आईफोन का नया स्टॉक पहुंच जाएगा. 

बाकी कंपनियां भी बढ़ा चुकी हैं दाम

इस साल स्मार्टफोन की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. सैमसंग, नथिंग, वनप्लस, रिलयमी, वीवो और ओप्पो समेत लगभग सभी कंपनियां अपने मॉडल के दाम बढ़ा चुकी हैं. जून में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 2025 में 47 मॉडल्स के दाम बढ़े और 44 के कम हुए थे. इस साल यह ट्रेंड ही बदल गया है. इस साल 79 मॉडल महंगे हुए हैं, जबकि केवल 18 की कीमतें कम हुई हैं. 

ये भी पढ़ें-

हाथ से नहीं, जीभ से चलेगा यह माउस, अब बिक्री के लिए है तैयार

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 24 Jul 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Apple IPhone 17 TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
झटका खाने के लिए तैयार रहें आईफोन लवर्स! अगले महीने से इतनी बढ़ सकती है कीमत
झटका खाने के लिए तैयार रहें आईफोन लवर्स! अगले महीने से इतनी बढ़ सकती है कीमत
टेक्नोलॉजी
हाथ से नहीं, जीभ से चलेगा यह माउस, अब बिक्री के लिए है तैयार
हाथ से नहीं, जीभ से चलेगा यह माउस, अब बिक्री के लिए है तैयार
टेक्नोलॉजी
इमोशनल सपोर्ट देने के मामले में AI चैटबॉट ने इंसानों को छोड़ा पीछे, स्टडी ने चौंकाया
इमोशनल सपोर्ट देने के मामले में AI चैटबॉट ने इंसानों को छोड़ा पीछे, स्टडी ने चौंकाया
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 का न करें इंतजार, इन कारणों से अभी iPhone 17 खरीदना है फायदे का सौदा
iPhone 18 का न करें इंतजार, इन कारणों से अभी iPhone 17 खरीदना है फायदे का सौदा
Advertisement

वीडियोज

CJP Meets Govt. | Jantar Mantar Protest | Delhi में सरकार और Cockroach Janta Party के बीच बातचीत!
Jantar Mantar Protest | PM Modi On Paper Leak: मान गए वांगचुक...CJP का गेम ओवर? | Sonam Wangchuk
PM Modi On NEET | Jantar Mantar Protest: Paper Leak पर आने वाला है सख्त कानून! | Sonam | ABP
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: सरकार ने वांगचुक को मना लिया | JP Nadda
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: JP Nadda ने वांगचुक का ऐसे तुड़वाया अनशन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को जंतर मंतर जाने से रोका तो गुस्से में आए राहुल गांधी, जमकर सुनाया
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को जंतर मंतर जाने से रोका तो गुस्से में आए राहुल गांधी, जमकर सुनाया
दिल्ली NCR
CJP Jantar Mantar Protest Live: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन बंद, इंटरनेट पर भी पाबंदी, CJP-सरकार की बैठक जारी
Live: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन बंद, इंटरनेट पर भी पाबंदी, CJP-सरकार की बैठक जारी
क्रिकेट
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
Blog
Bihar Protest Viral Video: ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
टेलीविजन
प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए एक्टर्स को मिल रहे हैं पैसे? एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के खुलासे से मचा हड़कंप
'एक्टर्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मिल रहे पैसे', आकांक्षा पुरी का चौंकाने वाला खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'क्या पहले कानून नहीं था...', अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव ने PM मोदी के आश्वासन पर उठाए सवाल
'क्या पहले कानून नहीं था...', अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव ने PM मोदी के आश्वासन पर उठाए सवाल
इंडिया
Explained: सदन स्थगित, लेकिन प्रदर्शन पर डटा विपक्ष! CJP के अलावा राहुल ने अलग से रख दीं कौन सी 3 मांगे?
सदन स्थगित, लेकिन प्रदर्शन पर डटा विपक्ष! CJP के अलावा राहुल ने अलग से रख दीं कौन सी 3 मांगे?
शिक्षा
ISRO दे रहा स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का मौका, जानें कौन सकता है अप्लाई? 
ISRO दे रहा स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का मौका, जानें कौन सकता है अप्लाई? 
ENT LIVE
The India Story Review: Pesticides पर बनी ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी
The India Story Review: Pesticides पर बनी ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी
ENT LIVE
Uttar Da Puttar Review: Family के साथ देखने लायक Comedy Film या नहीं?
Uttar Da Puttar Review: Family के साथ देखने लायक Comedy Film या नहीं?
ENT LIVE
Badshah-Isha Rikhi की Viral Post से मचा बवाल, क्या रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं?
Badshah-Isha Rikhi की Viral Post से मचा बवाल, क्या रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं?
ABP NEWS
Viral Video: अनशन तोड़ने पर सोनम वांगचुक की सफाई!
Viral Video: अनशन तोड़ने पर सोनम वांगचुक की सफाई!
ABP NEWS
Priyanka Gandhi On Protest : पत्रकारों पर गजब भड़कीं प्रियंका गांधी
Priyanka Gandhi On Protest : पत्रकारों पर गजब भड़कीं प्रियंका गांधी
Embed widget