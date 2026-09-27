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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSIM नंबर याद नहीं? Jio से BSNL तक ऐसे पता करें अपना नंबर

SIM नंबर याद नहीं? Jio से BSNL तक ऐसे पता करें अपना नंबर

SIM का नंबर याद नहीं या फोन में कई SIM और eSIM हैं तो Jio, Airtel, Vi और BSNL यूजर्स कुछ आसान तरीकों से अपना मोबाइल नंबर तुरंत चेक कर सकते हैं. जानें नंबर पता करने के आसान तरीके क्या हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 27 Sep 2026 10:52 AM (IST)
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  • iPhone या Android सेटिंग्स से मोबाइल नंबर देखें.

आज के समय में एक ही फोन में एक से ज्यादा SIM या eSIM रखना आम हो गया है. ऐसे में कई बार यह याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कौन-सा नंबर किस SIM से जुड़ा है. खासकर जब कोई नया SIM दूसरी लाइन के तौर पर लिया गया हो या फोन में कई eSIM पहले से मौजूद हों. बिजी लाइफस्टआइल में नया नंबर याद रखना आसान नहीं होता है.

कुछ पुराने यूजर्स के लिए भी अपने मोबाइल नंबर को याद रखना परेशानी वाला काम हो सकता है. ऐसे में अगर आपको अपना नंबर तुरंत जानना है, तो फोन और Telecom Operator के कुछ आसान तरीकों से इसकी जानकारी मिल सकती है. तो आइए जानते हैं कि Jio से BSNL तक कैसे अपना नंबर पता करें.

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Jio, Airtel, Vi और BSNL पर ऐसे चेक करें

1. Jio - Phone App में Keypad खोलकर 1299 डायल करें. कॉल अपने आप कट जाएगी और SMS में नंबर साथ ही Plan की जानकारी मिलेगी. 199 पर कॉल करके IVR से भी नंबर पता कर सकते हैं.

2. Airtel -  *282# डायल करने पर स्क्रीन पर नंबर दिखाई देगा. इसके अलावा 121 पर कॉल करके IVR का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

3. Vi - *199# डायल करने पर नंबर स्क्रीन पर आएगा. 199 या 198 पर कॉल करके भी IVR से जानकारी ली जा सकती है. 

4. BSNL - *222# डायल करने पर मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिखेगा. 1800-180-1503 पर कॉल करके IVR से भी नंबर चेक किया जा सकता है. 

किसी दूसरे फोन पर कॉल करके जानें नंबर

अगर किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य का नंबर आपके पास है, तो सबसे आसान तरीका उन्हें कॉल करना है. कॉल जाते ही उनके फोन पर आपका नंबर दिखाई दे सकता है. इसके लिए उस व्यक्ति का नंबर आपके पास सेव, किसी दस्तावेज में मौजूद या आपको याद होना जरूरी है. 

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iPhone में ऐसे देखें Mobile Number

iPhone में नंबर देखने के लिए सबसे पहले Settings खोलें. इसके बाद Mobile Service पर जाएं. यहां My Number के नीचे आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा.

Android फोन में कहां मिलेगा नंबर?

Android फोन में सबसे पहले Settings खोलें और Network and internet में जाकर SIMs पर टैप करें. यहां आपके फोन में लगी सभी SIM और eSIM की जानकारी दिखाई देगी. जरूरत के अनुसार आप यहां से किसी SIM को चालू या बंद भी कर सकते है. 

इसके अलावा Settings में About phone सेक्शन खोलकर भी SIM या eSIM से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं. अगर आपके फोन में Telecom Operator का App पहले से मौजूद है, तो उसमें भी मोबाइल नंबर की जानकारी मिल सकती है, हालांकि App में Login करने के लिए आपको अपना नंबर पहले से पता होना जरूरी हो सकता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 27 Sep 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Jio BSNL TECH NEWS HINDI Mobile Number Check
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