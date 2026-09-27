SIM नंबर याद नहीं? Jio से BSNL तक ऐसे पता करें अपना नंबर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone या Android सेटिंग्स से मोबाइल नंबर देखें.

आज के समय में एक ही फोन में एक से ज्यादा SIM या eSIM रखना आम हो गया है. ऐसे में कई बार यह याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कौन-सा नंबर किस SIM से जुड़ा है. खासकर जब कोई नया SIM दूसरी लाइन के तौर पर लिया गया हो या फोन में कई eSIM पहले से मौजूद हों. बिजी लाइफस्टआइल में नया नंबर याद रखना आसान नहीं होता है.

कुछ पुराने यूजर्स के लिए भी अपने मोबाइल नंबर को याद रखना परेशानी वाला काम हो सकता है. ऐसे में अगर आपको अपना नंबर तुरंत जानना है, तो फोन और Telecom Operator के कुछ आसान तरीकों से इसकी जानकारी मिल सकती है. तो आइए जानते हैं कि Jio से BSNL तक कैसे अपना नंबर पता करें.

Jio, Airtel, Vi और BSNL पर ऐसे चेक करें

1. Jio - Phone App में Keypad खोलकर 1299 डायल करें. कॉल अपने आप कट जाएगी और SMS में नंबर साथ ही Plan की जानकारी मिलेगी. 199 पर कॉल करके IVR से भी नंबर पता कर सकते हैं.

2. Airtel - *282# डायल करने पर स्क्रीन पर नंबर दिखाई देगा. इसके अलावा 121 पर कॉल करके IVR का इस्तेमाल किया जा सकता है.

3. Vi - *199# डायल करने पर नंबर स्क्रीन पर आएगा. 199 या 198 पर कॉल करके भी IVR से जानकारी ली जा सकती है.

4. BSNL - *222# डायल करने पर मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिखेगा. 1800-180-1503 पर कॉल करके IVR से भी नंबर चेक किया जा सकता है.

किसी दूसरे फोन पर कॉल करके जानें नंबर

अगर किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य का नंबर आपके पास है, तो सबसे आसान तरीका उन्हें कॉल करना है. कॉल जाते ही उनके फोन पर आपका नंबर दिखाई दे सकता है. इसके लिए उस व्यक्ति का नंबर आपके पास सेव, किसी दस्तावेज में मौजूद या आपको याद होना जरूरी है.

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iPhone में ऐसे देखें Mobile Number

iPhone में नंबर देखने के लिए सबसे पहले Settings खोलें. इसके बाद Mobile Service पर जाएं. यहां My Number के नीचे आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा.

Android फोन में कहां मिलेगा नंबर?

Android फोन में सबसे पहले Settings खोलें और Network and internet में जाकर SIMs पर टैप करें. यहां आपके फोन में लगी सभी SIM और eSIM की जानकारी दिखाई देगी. जरूरत के अनुसार आप यहां से किसी SIM को चालू या बंद भी कर सकते है.

इसके अलावा Settings में About phone सेक्शन खोलकर भी SIM या eSIM से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं. अगर आपके फोन में Telecom Operator का App पहले से मौजूद है, तो उसमें भी मोबाइल नंबर की जानकारी मिल सकती है, हालांकि App में Login करने के लिए आपको अपना नंबर पहले से पता होना जरूरी हो सकता है.

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