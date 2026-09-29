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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अमेरिका अब फारस की खाड़ी में वापस नहीं आएगा', खामेनेई के सलाहकार का दावा

'अमेरिका अब फारस की खाड़ी में वापस नहीं आएगा', खामेनेई के सलाहकार का दावा

खामेनेई के सैन्य सलाहकार याह्या रहीम सफवी ने कहा है कि हम हजारों सालों से अपने पड़ोसियों के साथ रहते आए हैं और हम पड़ोसी हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 29 Sep 2026 07:38 AM (IST)
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ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार, याह्या रहीम सफवी ने कहा कि फारस की खाड़ी के देशों को ये मान लेना चाहिए कि अमेरिका इस क्षेत्र में वापस नहीं आएगा. उन्होंने पड़ोसी देशों से अपने मतभेद आपस में ही सुलझाने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा, "फारस की खाड़ी के किनारे बसे देशों को यह पता होना चाहिए कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में वापस नहीं आएगा. हम हजारों सालों से अपने पड़ोसियों के साथ रहते आए हैं और हम पड़ोसी हैं." उन्होंने आगे कहा, "पड़ोसियों के लिए एक-दूसरे के साथ मिल-जुलकर रहना ही बेहतर है."

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खामेनेई ने दी अमेरिका को चेतावनी
मोजतबा खामेनेई ने सोमवार को अमेरिका का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कुछ लोग हमें दुनिया की चौथी महाशक्ति मानते हैं. आज, दुश्मन की सेनाओं की हिम्मत नहीं होती कि वे अरब सागर से आगे बढ़ें. जल्द ही वह दिन आएगा जब अरब सागर से उनकी मौजूदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी. हमारे लोग अपनी जिम्मेदार मौजूदगी से देश भर के चौराहों और सड़कों को भर देते हैं.

ये बातें ऐसे समय में कही गईं जब होर्मुज़ जलडमरूमध्य और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तेहरान और वॉशिंगटन के बीच तनाव बना हुआ है. साथ ही, यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका ने रणनीतिक जलमार्ग को फिर से खोलने से जुड़े ईरान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है.

उन्होंने कहा, "ईरान के दो दक्षिणी समुद्र दुश्मन सेनाओं के घूमने-फिरने की जगह हुआ करते थे. लेकिन आज, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बहादुर योद्धाओं और रक्षकों से मिली करारी चोटों के कारण, वे अरब सागर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं. जब भी उन्होंने इस खतरे का सामना करने की हिम्मत की है, उन्हें खुद ही नुकसान उठाना पड़ा है और जल्द ही, अरब सागर भी उनसे पूरी तरह खाली हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: ट्रंप ईरान से हर डील को तैयार, सामने रख दी ये बड़ी शर्त

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 29 Sep 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
IRAN Yahya Rahim Safavi
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