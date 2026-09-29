दिल्ली से पटना और मुंबई तक बारिश होगी या निकलेगी धूप? जानें IMD का अलर्ट

देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 29 सितंबर को कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है. पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भूस्खलन और दूसरे मौसम से जुड़े खतरे भी बने रह सकते हैं.

अंडमान सागर के उत्तरी हिस्से में 29 सितंबर को मौसम खराब रह सकता है. IMD के समुद्री बुलेटिन के अनुसार उत्तरी अंडमान सागर में 20 से 25 नॉट की हवा और 30 नॉट तक के झोंके चल सकते हैं. यहां कई जगहों पर बारिश और गरज-चमक के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है. IMD के मुताबिक अगर देश के टॉप 10 शहरों के मौसम का हाल देखें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर और पटना में मौसम का हाल इस प्रकार है.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के साथ बारिश और गरज-चमक की संभावना है. उत्तर भारत में सक्रिय मौसम का असर दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है. आपके दिए IMD लाइव आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का तापमान करीब 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. आने वाले दिनों में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है, हालांकि स्थानीय स्तर पर बादल और हवा की गतिविधि बनी रह सकती है.

मुंबई में बारिश के आसार

मुंबई में आज बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है. महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. IMD के उपलब्ध आंकड़ों में मुंबई का तापमान करीब 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

कोलकाता में उमस के साथ बारिश

कोलकाता में आज मौसम उमस भरा रह सकता है. आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना है. कोलकाता का तापमान करीब 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

चेन्नई में गर्मी और उमस

चेन्नई में आज बादल और उमस के बीच स्थानीय स्तर पर बारिश हो सकती है. तमिलनाडु में कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चेन्नई का तापमान करीब 35.4 डिग्री सेल्सियस था.

बेंगलुरु में बादल और बारिश

बेंगलुरु में आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है. कर्नाटक के कई इलाकों में भी मौसम बदल सकता है. बेंगलुरु का तापमान करीब 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

हैदराबाद में गरज के साथ बारिश संभव

हैदराबाद में आज मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. तेलंगाना में भी आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. शहर का तापमान करीब 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

अहमदाबाद में गर्मी के बीच बारिश के आसार

अहमदाबाद में आज गर्मी के साथ बादल छाए रहने की संभावना है. कुछ इलाकों में स्थानीय बारिश भी हो सकती है. गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है. अहमदाबाद का तापमान करीब 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

पुणे में बादल और बारिश की संभावना

पुणे में आज मौसम आंशिक रूप से साफ रहने के साथ बादल छाए रह सकते हैं. कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है. महाराष्ट्र में जारी बारिश की गतिविधियों का असर पुणे में भी देखने को मिल सकता है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पुणे का तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस था.

जयपुर में गरज-चमक के साथ बारिश संभव

जयपुर में आज बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं. ऐसे में लोगों को मौसम में अचानक बदलाव के लिए तैयार रहने की जरूरत है.

पटना में बारिश और गरज-चमक

पटना में आज बादल छाए रहने के साथ बारिश और गरज-चमक की संभावना है. बिहार में कई जगहों पर आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है. कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका है.