आपका अकाउंट हैक है या नहीं, कैसे करें पता? ये 2 टिप्स आएंगे आपके बेहद काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पासवर्ड काम न करना, अनजान ऐप हैकिंग के संकेत हैं।

haveibeenpwned.com या क्रोम से हैकिंग की जांच करें।

प्रभावित डिवाइस ऑफलाइन करें, पासवर्ड बदलें, 2FA लगाएं।

Account Hacking Warning Sign: ऑनलाइन दुनिया में हैकिंग का खतरा लगातार बना रहता है. अब एआई आने के बाद यह खतरा और बढ़ गया है. हैकिंग की ज्यादातर घटनाओं के बारे में विक्टिम को पता भी नहीं चलता. एडवांस टूल्स से सिस्टम में मालवेयर और स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जो सारी जानकारी हैकर तक पहुंचाते रहते हैं. सिस्टम की तरह अकाउंट हैक होने के भी अपने खतरे हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अकाउंट और सिस्टम के हैक होने पर क्या वॉर्निंग साइन नजर आते हैं और आपको क्या करना चाहिए.

इन वॉर्निंग साइन पर रखें नजर

पासवर्ड काम करना कर देंगे बंद- अगर आपके अकाउंट के पासवर्ड काम करना बंद कर चुके हैं और आप रिसेट प्रोसेस पर नहीं जा पा रहे हैं तो हो सकता है कि किसी ने आपको लॉग-आउट करने के लिए आपके क्रेडेंशियल चेंज कर दिए हैं. यह बताता है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है.

अकाउंट में चेंजेज नजर आना- अगर आपको अकाउंट में कोई ऐसे बदलाव नजर आ रहे हैं, जो आपने नहीं किए तो भी हैकिंग की पूरी आशंका है. रिकवरी ईमेल, फोन नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चन आदि को देखकर यह पता किया जा सकता है.

अनजान सॉफ्टवेयर या ऐप्स नजर आना- अगर आपके डिवाइस पर अनजान प्रोग्राम, ऐप्स या सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है, जो आपने इंस्टॉल नहीं किया तो यह भी हैकिंग का संकेत है. हैकर रैंसमवेयर, स्पाईवेयर या रिमोट एक्सेस ट्रोजन आदि से आपके डिवाइस या अकाउंट को टारगेट कर सकते हैं.

कॉन्टैक्ट्स के पास बिना भेजे मेल और मैसेज जाना- अगर आपके कॉन्टैक्ट्स को आपके बिना भेजे भी आपके ईमेल एड्रेस या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैसेज मिल रहे हैं तो यह हैकर का काम हो सकता है. अकाउंट हैक करने के बाद हैकर्स फिशिंग अटैक के लिए ऐसी चीजें करते हैं.

ऐसे लगाएं हैकिंग का पता

फ्री वेबसाइट- आप haveibeenpwned.com वेबसाइट पर जाकर भी यह देख सकते हैं कि कहीं आपका अकाउंट हैक तो नहीं हो गया है. यह फ्री सर्विस है. आपको सिर्फ वेबसाइट पर जाकर ईमेल एड्रेस डालना है. अगर डेटाबेस में आपका ईमेल नजर आए तो तुरंत अपने सारे अकाउंट्स के पासवर्ड बदल दें.

क्रोम भी करेगा मदद- क्रोम ब्राउजर ओपन कर सेटिंग में जाएं और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद पासवर्ड मैनेजर ओपन कर चेक पासवर्ड को ओपन करें. अगर किसी डेटा लीक में आपके क्रेडेंशियल लीक हुए हैं तो क्रोम यहां पर उसकी जानकारी दे देगा.

हैक होने पर क्या करें?

अफेक्टेड डिवाइस को ऑफलाइन कर दें.

किसी दूसरे डिवाइस से अपने अकाउंट्स के पासवर्ड बदल दें

सभी अकाउंट पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें.

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