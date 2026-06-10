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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपका अकाउंट हैक है या नहीं, कैसे करें पता? ये 2 टिप्स आएंगे आपके बेहद काम

आपका अकाउंट हैक है या नहीं, कैसे करें पता? ये 2 टिप्स आएंगे आपके बेहद काम

Account Hacking Warning Sign: इंटरनेट पर अकाउंट और डिवाइस हैक होने का खतरा लगातार बना रहता है. कुछ वॉर्निंग साइन और दूसरे तरीकों से अकाउंट हैक होने का पता लगाया जा सकता है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Jun 2026 04:37 PM (IST)
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  • पासवर्ड काम न करना, अनजान ऐप हैकिंग के संकेत हैं।
  • haveibeenpwned.com या क्रोम से हैकिंग की जांच करें।
  • प्रभावित डिवाइस ऑफलाइन करें, पासवर्ड बदलें, 2FA लगाएं।

Account Hacking Warning Sign: ऑनलाइन दुनिया में हैकिंग का खतरा लगातार बना रहता है. अब एआई आने के बाद यह खतरा और बढ़ गया है. हैकिंग की ज्यादातर घटनाओं के बारे में विक्टिम को पता भी नहीं चलता. एडवांस टूल्स से सिस्टम में मालवेयर और स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जो सारी जानकारी हैकर तक पहुंचाते रहते हैं. सिस्टम की तरह अकाउंट हैक होने के भी अपने खतरे हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अकाउंट और सिस्टम के हैक होने पर क्या वॉर्निंग साइन नजर आते हैं और आपको क्या करना चाहिए.

इन वॉर्निंग साइन पर रखें नजर

पासवर्ड काम करना कर देंगे बंद- अगर आपके अकाउंट के पासवर्ड काम करना बंद कर चुके हैं और आप रिसेट प्रोसेस पर नहीं जा पा रहे हैं तो हो सकता है कि किसी ने आपको लॉग-आउट करने के लिए आपके क्रेडेंशियल चेंज कर दिए हैं. यह बताता है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है.

अकाउंट में चेंजेज नजर आना- अगर आपको अकाउंट में कोई ऐसे बदलाव नजर आ रहे हैं, जो आपने नहीं किए तो भी हैकिंग की पूरी आशंका है. रिकवरी ईमेल, फोन नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चन आदि को देखकर यह पता किया जा सकता है.

अनजान सॉफ्टवेयर या ऐप्स नजर आना- अगर आपके डिवाइस पर अनजान प्रोग्राम, ऐप्स या सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है, जो आपने इंस्टॉल नहीं किया तो यह भी हैकिंग का संकेत है. हैकर रैंसमवेयर, स्पाईवेयर या रिमोट एक्सेस ट्रोजन आदि से आपके डिवाइस या अकाउंट को टारगेट कर सकते हैं.

कॉन्टैक्ट्स के पास बिना भेजे मेल और मैसेज जाना- अगर आपके कॉन्टैक्ट्स को आपके बिना भेजे भी आपके ईमेल एड्रेस या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैसेज मिल रहे हैं तो यह हैकर का काम हो सकता है. अकाउंट हैक करने के बाद हैकर्स फिशिंग अटैक के लिए ऐसी चीजें करते हैं.

ऐसे लगाएं हैकिंग का पता

फ्री वेबसाइट- आप haveibeenpwned.com वेबसाइट पर जाकर भी यह देख सकते हैं कि कहीं आपका अकाउंट हैक तो नहीं हो गया है. यह फ्री सर्विस है. आपको सिर्फ वेबसाइट पर जाकर ईमेल एड्रेस डालना है. अगर डेटाबेस में आपका ईमेल नजर आए तो तुरंत अपने सारे अकाउंट्स के पासवर्ड बदल दें.

क्रोम भी करेगा मदद- क्रोम ब्राउजर ओपन कर सेटिंग में जाएं और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद पासवर्ड मैनेजर ओपन कर चेक पासवर्ड को ओपन करें. अगर किसी डेटा लीक में आपके क्रेडेंशियल लीक हुए हैं तो क्रोम यहां पर उसकी जानकारी दे देगा.

हैक होने पर क्या करें?

  • अफेक्टेड डिवाइस को ऑफलाइन कर दें.
  • किसी दूसरे डिवाइस से अपने अकाउंट्स के पासवर्ड बदल दें
  • सभी अकाउंट पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 10 Jun 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Hacking Tips And Tricks TECH NEWS
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