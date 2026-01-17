1 करोड़ व्यूज होने पर YouTube कितना पैसा देता है, जानिए पूरा हिसाब किताब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

YouTube: आज के डिजिटल दौर में YouTube सिर्फ वीडियो देखने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, बल्कि यह कमाई का बड़ा जरिया बन चुका है. हर नया क्रिएटर यही सवाल पूछता है कि आखिर 1 करोड़ व्यूज होने पर YouTube कितना पैसा देता है. सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाते हैं लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग होती है. आइए आसान भाषा में पूरा हिसाब समझते हैं.

YouTube कमाई कैसे करता है?

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि YouTube खुद नहीं, बल्कि विज्ञापनों के जरिए क्रिएटर्स को पैसे देता है. जब कोई विज्ञापन आपके वीडियो पर चलता है और दर्शक उसे देखते हैं या उस पर क्लिक करते हैं, तभी कमाई होती है. इसे ही Ad Revenue कहा जाता है. इसमें CPM और RPM जैसे फैक्टर अहम भूमिका निभाते हैं.

CPM और RPM का मतलब क्या है?

CPM का मतलब है Cost Per Mille, यानी 1000 व्यूज पर विज्ञापनदाता कितना पैसा देता है. वहीं RPM का मतलब है Revenue Per Mille, यानी 1000 व्यूज पर क्रिएटर को असल में कितनी कमाई होती है. भारत में आमतौर पर CPM कम होता है, इसलिए RPM भी विदेशों के मुकाबले कम देखने को मिलता है.

1 करोड़ व्यूज पर कितनी कमाई होती है?

अगर भारत की बात करें तो सामान्य तौर पर 1 करोड़ व्यूज पर YouTube से करीब 8 लाख से 25 लाख रुपये तक की कमाई हो सकती है. हालांकि यह आंकड़ा फिक्स नहीं है. कुछ चैनलों की कमाई इससे कम होती है, तो कुछ की इससे ज्यादा भी. अगर आपका कंटेंट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी या एजुकेशन जैसे हाई वैल्यू कैटेगरी में आता है, तो कमाई बढ़ सकती है.

कमाई किन बातों पर निर्भर करती है?

YouTube की कमाई सिर्फ व्यूज की संख्या पर नहीं टिकी होती. वीडियो की लंबाई, दर्शकों की लोकेशन, विज्ञापन की संख्या और वीडियो पर आने वाला Engagement भी बहुत मायने रखता है. अगर आपके वीडियो को विदेशों से ज्यादा व्यूज मिलते हैं, तो आपकी कमाई काफी ज्यादा हो सकती है.

सिर्फ AdSense ही नहीं है कमाई का जरिया

कई बड़े YouTubers सिर्फ विज्ञापनों पर निर्भर नहीं रहते. ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप, अफिलिएट मार्केटिंग और मेंबरशिप से भी अच्छी खासी कमाई होती है. कई बार ब्रांड डील्स से मिलने वाला पैसा AdSense से कहीं ज्यादा होता है.

