हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगलती से टूट गया iPhone का डिस्प्ले? जानिए भारत में स्क्रीन बदलवाने पर Apple कितना वसूलता है, जानकर उड़ जाएंगे होश

गलती से टूट गया iPhone का डिस्प्ले? जानिए भारत में स्क्रीन बदलवाने पर Apple कितना वसूलता है, जानकर उड़ जाएंगे होश

Apple iPhone: iPhone को आज भी एक प्रीमियम लेकिन नाज़ुक स्मार्टफोन माना जाता है. ज़रा-सी लापरवाही और हाथ से गिरा फोन सीधे सर्विस सेंटर तक पहुंचा देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 16 Jan 2026 12:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple iPhone: iPhone को आज भी एक प्रीमियम लेकिन नाज़ुक स्मार्टफोन माना जाता है. ज़रा-सी लापरवाही और हाथ से गिरा फोन सीधे सर्विस सेंटर तक पहुंचा देता है. भारत ही नहीं, दुनिया भर में Apple सर्विस सेंटर पर जाने की सबसे बड़ी वजहों में टूटा हुआ या क्रैक डिस्प्ले शामिल है. स्क्रीन खराब होने पर न सिर्फ इस्तेमाल का मज़ा किरकिरा हो जाता है बल्कि फोन की री-सेल वैल्यू पर भी सीधा असर पड़ता है.

Apple सर्विस सेंटर पर स्क्रीन बदलवाने का खर्च

Apple अपने ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स पर डिस्प्ले रिप्लेसमेंट की सुविधा देता है लेकिन यह सस्ता सौदा नहीं है. खासकर अगर आपके पास नया या Pro मॉडल iPhone है, तो जेब पर अच्छा-खासा बोझ पड़ सकता है. असल खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन-सा iPhone है और आपने AppleCare+ लिया है या नहीं.

बिना AppleCare+ के iPhone डिस्प्ले रिप्लेसमेंट की कीमत

अगर आपके iPhone पर AppleCare+ नहीं है तो भारत में ऑफिशियल स्क्रीन रिप्लेसमेंट काफी महंगा साबित हो सकता है. iPhone 15 और 15 Plus की स्क्रीन बदलवाने पर लगभग 28 हजार से 33 हजार रुपये तक खर्च आ सकता है. वहीं iPhone 15 Pro और Pro Max यूज़र्स को 33 हजार से 38 हजार रुपये तक देने पड़ सकते हैं.

iPhone 14 और 14 Plus के लिए यह खर्च करीब 26 हजार रुपये के आसपास रहता है, जबकि 14 Pro सीरीज़ में यह 31 हजार से 35 हजार रुपये तक जा सकता है. iPhone 13 सीरीज में डिस्प्ले बदलवाने की कीमत लगभग 22 हजार से 29 हजार रुपये के बीच होती है. iPhone 12 सीरीज़ के लिए यह खर्च 20 हजार से 26 हजार रुपये तक पहुंच जाता है. वहीं iPhone SE (तीसरी जनरेशन) यूजर्स को करीब 12 हजार से 15 हजार रुपये चुकाने पड़ सकते हैं.

इस कीमत में आपको ओरिजिनल Apple OLED डिस्प्ले मिलती है, जिसमें True Tone सपोर्ट, सही ब्राइटनेस और आधिकारिक वारंटी शामिल होती है.

AppleCare+ के साथ कितना देना होगा?

अगर आपने AppleCare+ ले रखा है तो आपकी किस्मत अच्छी मानी जाएगी. इस स्थिति में डिस्प्ले टूटने पर हजारों रुपये खर्च करने की बजाय प्रति घटना लगभग 2,500 से 3,000 रुपये ही देने होते हैं. AppleCare+ के तहत हर साल दो बार accidental damage की रिपेयर सुविधा मिलती है और वो भी असली पार्ट्स और Apple के ट्रेंड टेक्नीशियन के साथ. महंगे Pro मॉडल इस्तेमाल करने वालों के लिए यह प्लान किसी लाइफसेवर से कम नहीं है.

स्क्रीन रिप्लेसमेंट कहां करवाना सही रहेगा?

iPhone की स्क्रीन बदलवाने के लिए हमेशा Apple Authorised Service Centre का ही रुख करना बेहतर होता है या फिर Apple Store की वेबसाइट से सपोर्ट बुक किया जा सकता है. Apple साफ तौर पर चेतावनी देता है कि लोकल रिपेयर शॉप से काम करवाने पर वारंटी खत्म हो सकती है, Face ID, True Tone और डिस्प्ले क्वालिटी पर असर पड़ सकता है.

लोकल रिपेयर सस्ता है लेकिन जोखिम भरा

भले ही गैर-आधिकारिक दुकानों पर स्क्रीन बदलवाना सस्ता लगे, लेकिन इससे फोन की परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर खतरा आ सकता है. कई बार सस्ते पार्ट्स लंबे समय में ज्यादा नुकसान कर देते हैं.

रिपेयर कराएं या नया iPhone लें?

अगर आपका iPhone पुराना हो चुका है और स्क्रीन रिप्लेसमेंट का खर्च उसकी मौजूदा कीमत के आसपास पहुंच जाए तो नया फोन लेना ज्यादा समझदारी हो सकती है. ऐसे में Amazon Great Indian Festival या Flipkart Big Billion Days जैसी सेल्स में अच्छा अपग्रेड मिल सकता है. लेकिन अगर आपका iPhone नया है तो ऑफिशियल रिपेयर ही सबसे सुरक्षित और बेहतर विकल्प साबित होता है.

यह भी पढ़ें:

अपने फोन के साथ कभी न करें ये चीजें, टाइम से पहले हो जाएगा खराब, और भी हैं कई नुकसान

Published at : 16 Jan 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Apple IPhone TECH NEWS HINDI IPhone Display Cost
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
टेलीविजन
माही विज ने जय भानुशाली संग तलाक के बाद पूरा किया अपना बड़ा सपना, खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
जय संग तलाक के बाद माही विज ने पूरा किया अपना सपना,खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
विश्व
Middle East Row: इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
स्पोर्ट्स
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : बस खुलने वाली है चुनाव की पेटी ! । Shivsena । BJP
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : 3 दशक बाद BMC से शिवसेना की विदाई । Shivsena । BJP
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : नतीजों से पहले EXIT POLL के नतीजों ने चौंकाया
Sansani: मासूमों के दुश्मन...किडनैपर कपल ! | Crime News
Chitra Tripathi: Mumbai का 'King' कौन? क्या लौट रहा Mahayuti का तूफान? | BMC Exit Poll
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
टेलीविजन
माही विज ने जय भानुशाली संग तलाक के बाद पूरा किया अपना बड़ा सपना, खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
जय संग तलाक के बाद माही विज ने पूरा किया अपना सपना,खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
विश्व
Middle East Row: इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
स्पोर्ट्स
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
यूटिलिटी
इस तारीख तक जारी हो सकती है किसान निधि की 22वीं किस्त, खाते में ये चीजें कर लें चेक
इस तारीख तक जारी हो सकती है किसान निधि की 22वीं किस्त, खाते में ये चीजें कर लें चेक
जनरल नॉलेज
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?
ट्रेंडिंग
CM Yogi Video Viral: भाई चिप्स मंगाओ... मासूम ने सीएम योगी से कर दी ऐसी डिमांड कि आ जाएगी हंसी; देखें वीडियो 
भाई चिप्स मंगाओ... मासूम ने सीएम योगी से कर दी ऐसी डिमांड कि आ जाएगी हंसी; देखें वीडियो 
ट्रेंडिंग
6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल
6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget