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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्टैंडबाय मोड पर कितनी बिजली खाता है टीवी, जानें हिसाब-किताब?

स्टैंडबाय मोड पर कितनी बिजली खाता है टीवी, जानें हिसाब-किताब?

रिमोट से टीवी बंद करने पर भी हर घंटे खर्च होती है 0.5 से 3 वाट तक बिजली, जानें चौबीस घंटे स्टैंडबाय मोड पर रहने से महीने भर में कितना बढ़ता है आपका बिजली बिल और कैसे रोकें यह फिजूल खर्चे.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 06 Sep 2026 08:56 AM (IST)
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घर में टीवी देखने के बाद ज्यादातर लोग रिमोट से टीवी बंद कर देते हैं, लेकिन प्लग पॉइंट से स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं. ऐसे में टीवी पूरी तरह बंद नहीं होता, बल्कि स्टैंडबाय मोड में चला जाता है. इस मोड में स्क्रीन तो बंद रहती है, लेकिन टीवी के अंदर के कुछ सर्किट और सेंसर लगातार चालू रहते हैं, ताकि रिमोट का सिग्नल मिलते ही टीवी फौरन ऑन हो जाए. यही वजह है कि बंद दिखने के बावजूद टीवी थोड़ी बहुत बिजली खींचता रहता है, जिसे तकनीकी भाषा में फैंटम लोड या वैंपायर पावर कहा जाता है.

कितनी बिजली खर्च करता है टीवी

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आजकल के ज्यादातर एलईडी और स्मार्ट टीवी स्टैंडबाय मोड में करीब 0.5 वॉट से 3 वॉट तक बिजली खर्च करते हैं. पुराने जमाने के सीआरटी या प्लाज्मा टीवी में यह खपत इससे कहीं ज्यादा, यानी 5 से 10 वॉट तक भी हो सकती थी. वहीं आजकल के कुछ स्मार्ट टीवी में क्विक स्टार्ट या इंस्टेंट ऑन जैसे फीचर दिए जाते हैं, ताकि टीवी ऑन करते ही तुरंत तस्वीर आ जाए. ऐसे फीचर ऑन रहने पर स्टैंडबाय खपत बढ़कर 10 से 20 वॉट तक भी पहुंच सकती है.

साल भर का हिसाब-किताब

मान लीजिए एक टीवी स्टैंडबाय मोड में औसतन 3 वॉट बिजली खींचता है और दिन के 24 घंटे प्लग में लगा रहता है. इस हिसाब से सालभर में यह टीवी करीब 26 यूनिट बिजली खर्च कर देगा. अगर बिजली की दर औसतन 7 रुपये प्रति यूनिट मानी जाए, तो सिर्फ स्टैंडबाय मोड में ही एक टीवी सालाना करीब 180 से 190 रुपये तक की बिजली खा जाता है, भले ही उस पर एक मिनट भी कोई कार्यक्रम न देखा गया हो. अगर टीवी 1 वॉट की कम खपत वाला मॉडल है, तो यह आंकड़ा घटकर करीब 60 से 65 रुपये सालाना रह जाता है.

बिजली बिल पर कुल असर

अगर घर में टीवी, सेट-टॉप बॉक्स, म्यूजिक सिस्टम जैसे कई उपकरण एक साथ हों, तो इन सबकी स्टैंडबाय खपत मिलाकर पूरे साल में बिजली के बिल में अच्छी खासी रकम जोड़ सकती है. एक अनुमान के मुताबिक घर के तमाम उपकरणों की स्टैंडबाय बिजली मिलाकर कुल बिजली बिल का करीब 7 से 10 फीसदी हिस्सा बन सकती है.

यह भी पढ़ें: Airtel के 449 और Jio के 450 रुपये वाले पैक में क्या है अंतर, जानें किसमें ज्यादा फायदा

बचत के आसान तरीके

इस फालतू खर्च से बचने का सबसे आसान तरीका है टीवी को इस्तेमाल के बाद प्लग पॉइंट से या स्विच से पूरी तरह बंद करना, न कि सिर्फ रिमोट से. इसके लिए स्विच वाला एक्सटेंशन बोर्ड इस्तेमाल करना आसान रहता है, जिससे एक ही स्विच दबाकर टीवी और सेट-टॉप बॉक्स दोनों को बंद किया जा सकता है. साथ ही अगर टीवी में क्विक स्टार्ट या इंस्टेंट ऑन जैसा फीचर है, तो उसे सेटिंग्स में जाकर बंद रखना बेहतर रहता है, क्योंकि यह फीचर स्टैंडबाय खपत को काफी बढ़ा देता है.

यह भी पढ़ें: Fast Charging vs Battery Life, क्या है असली कनेक्शन?

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 08:56 AM (IST)
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