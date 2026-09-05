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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैमरा लवर्स के लिए बेस्ट! 200MP वाले 6 नए स्मार्टफोन, जानें पूरी लिस्ट

कैमरा लवर्स के लिए बेस्ट! 200MP वाले 6 नए स्मार्टफोन, जानें पूरी लिस्ट

200MP कैमरा अब सिर्फ महंगे फ्लैगशिप फोन तक सीमित नहीं है. 2026 में प्रीमियम से लेकर किफायती सेगमेंट तक कई स्मार्टफोन्स में यह कैमरा देखने को मिला है. जानें कौन-से फोन इस लिस्ट में शामिल हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 05 Sep 2026 10:14 PM (IST)
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  • फोल्डेबल और किफायती फोन भी 200MP कैमरे के साथ.

स्मार्टफोन कैमरे काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन 200MP सेंसर की डिमांड अब भी बनी हुई है. कंपनियां इसे हाई-एंड कैमरा एक्सपीरिएंस के तौर पर पेश कर रही हैं 2026 में कई कंपनियां 200MP सेंसर वाले स्मार्टफोन लेकर आई हैं. खास बात यह है कि इस सेगमेंट में सिर्फ प्रीमियम फ्लैगशिप ही नहीं, बल्कि मिड-रेंज और किफायती फोन भी शामिल हैं. अगर आप नया कैमरा फोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो 200MP कैमरे वाले इन स्मार्टफोन्स पर नजर डाल सकते हैं. 

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra में 200MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है. इसके साथ 50MP मेन और 50MP अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है. फोन में 50MP फ्रंट कैमरा, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 6.9 इंच OLED डिस्प्ले, 6,000mAh बैटरी और 90W Hyper Charging सपोर्ट है.

Oppo Reno 15 Pro

Oppo Reno 15 Pro में 200MP मेन कैमरे के साथ 50MP पेरिस्कोप और 50MP टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. फ्रंट में 50MP कैमरा मिलता है.इसमें MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर, 6.78 इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले, 6,500mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

फोल्डेबल फोन में 200MP कैमरा चाहने वालों के लिए Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra एक ऑप्शन है. इसमें 200MP मेन कैमरा के साथ 50MP और 10MP के दो अन्य रियर कैमरे मिलते हैं. फोन में 8 इंच Dynamic AMOLED 2X मेन डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट, 5,000mAh बैटरी और 45W चार्जिंग है. 

यह भी पढ़ें - iPhone 18 Pro का कैमरा कितना दमदार होगा? जान लें एक-एक डिटेल

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra में 200MP मेन और 200MP टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. इसके अलावा 50MP का तीसरा सेंसर और 50MP फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 6.82 इंच AMOLED डिस्प्ले, 6,600mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है. 

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra 2026 के प्रीमियम 200MP कैमरा फोन में शामिल है. इसमें 200MP मेन कैमरे के साथ 50MP अल्ट्रा वाइड, 50MP टेलीफोटो और 10MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है. फोन में 6.9 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 5,000mAh बैटरी और 60W फास्ट चार्जिंग दी गई है.

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra की सबसे खास बात इसका डुअल 200MP कैमरा सेटअप है. इसमें 200MP मेन और 200MP टेलीफोटो कैमरा के साथ 50MP अल्ट्रा वाइड और 50MP टेलीफोटो सेंसर मिलता है. फोन में 6.82 इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 7,050mAh बैटरी है, जो 100W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसके अलावा Oppo Reno 15 Pro Mini, Realme 16 Pro+, Realme 16 Pro, Redmi Note 15 Pro और Vivo V70 FE भी 200MP कैमरा वाले 2026 के मॉडल्स में शामिल हैं. इनमें अलग-अलग कीमत और फीचर्स के साथ 200MP मेन कैमरा दिया गया है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 05 Sep 2026 10:14 PM (IST)
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