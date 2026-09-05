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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'

मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'

पाकिस्तान की पंजाब CM मरियम नवाज ने लाहौर में AI हब की लॉन्चिंग के दौरान सुरक्षा चुनौतियों पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने खैबर पख्तूनख्वाह और बलूचिस्तान से आने वाले खतरों पर जोर दिया.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 05 Sep 2026 10:18 PM (IST)
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पाकिस्तानी सेना अपने देश में होने वाले हर एक आतंकी हमले का झूठा इल्ज़ाम हमेशा भारत और अफगानिस्तान पर लगाती है लेकिन आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री एवं नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने लाहौर में एआई हब की लांचिंग के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को ख़तरा पड़ोसी देश (भारत) से कम और पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत के पड़ोसी प्रांत (खैबर पख्तूनख्वाह और बलूचिस्तान) से ज्यादा है, जहां से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवाद अता है.

पंजाब प्रांत में आतंकवाद और क्राइम को कम करने के लिये Provincial Intelligence Fusion and Threat Assessment Center (PIFTAC) और Artificial Intelligence (AI) Hub की लांचिंग के समय मरयम नवाज ने दावा किया कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में क्राइम 70% तक कम हुआ है, साथ ही मरयम नवाज ने दावा किया कि PIFTAC और एआई हब के लांच होने से खतरों का पहले से पता लगाने में मदद मिलेगी, सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर होगा और नई चुनौतियों पर समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी.

पाकिस्तान में आतंकवाद पाकिस्तान की अपनी समस्या- मरियम नवाज 

जहां एक तरफ मरियम नवाज ने PIFTAC) और Artificial Intelligence (AI) Hub की लांचिंग के दौरान इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया की पाकिस्तान में आतंकवाद पाकिस्तान की अपनी समस्या है और उसे ख़तरा पड़ोसी देश भारत से नहीं बल्कि दूसरे प्रांतों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख़्वाह में तैनात आतंकी संगठनों से है तो दूसरी तरफ़ आज भी पाकिस्तान का पंजाब प्रांत भारत विरोधी आतंकवाद का गढ़ है. लश्कर ए तैयबा से लेकर जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र के सरगना आज भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही रहते है, साथ ही भारत के ख़िलाफ़ ISI द्वारा प्रायोजित गैंगस्टर नेटवर्क का एपिसेंटर भी पाकिस्तान का पंजाब प्रांत ही.

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About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 05 Sep 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
Lahore Maryam Nawaz Pakistan Breaking News Abp News
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