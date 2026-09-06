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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAndroid में APK Sideloading क्या है? एक गलती से फोन हो सकता है हैक

Android में APK Sideloading क्या है? एक गलती से फोन हो सकता है हैक

Android में APK Sideloading से बाहर की ऐप इंस्टॉल की जा सकती है लेकिन अनजान APK फोन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, जानें इससे कैसे बचें.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 06 Sep 2026 07:57 AM (IST)
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अगर आप Android स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आपने कभी न कभी APK फाइल के जरिए ऐप इंस्टॉल करने के बारे में जरूर सुना होगा. Google Play Store के बाहर से किसी ऐप को डाउनलोड करके सीधे फोन में इंस्टॉल करना Sideloading कहलाता है. ये सुविधा कई बार काफी काम की होती है लेकिन इसमें लापरवाही भारी पड़ सकती है. एक गलत APK आपके फोन में मैलवेयर, स्पाइवेयर या डेटा चोरी करने वाला ऐप पहुंचा सकता है.

क्या होता है APK Sideloading?

जानकारी के अनुसार, APK यानी Android Package Kit, Android ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होने वाली फाइल होती है. नॉर्मली हम Play Store से ऐप डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉलेशन अपने आप हो जाता है. लेकिन जब किसी वेबसाइट, लिंक, मैसेज या दूसरे सोर्स से APK फाइल डाउनलोड करके खुद इंस्टॉल की जाती है तो इसे Sideloading कहा जाता है. जैसे अगर कोई ऐप Play Store पर उपलब्ध नहीं है और उसकी APK फाइल किसी दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड की जाती है तो ये Sideloading का मामला है.

यह भी पढ़ें: 2008 से आज तक कितना बदल गया Android? जानिए पहले किन फीचर्स से हुई थी शुरूआत

कहां है खतरा?

आपको बता दें कि Sideloading अपने आप में वायरस नहीं है. असली खतरा अनजान या छेड़छाड़ की गई APK फाइल से होता है. साइबर अपराधी फेमश ऐप के नाम और लोगो की नकल करके नकली APK तैयार करते हैं. ऐसा ऐप फोन में इंस्टॉल होने के बाद SMS, कॉन्टैक्ट्स, फाइलों या नोटिफिकेशन जैसी जानकारी तक साइबर अपराधी पहुंच बना लेते हैं. कुछ खतरनाक ऐप बैंकिंग या UPI से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए भी यूजर को धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं.

नकली APK की पहचान कैसे करें?

किसी भी APK को इंस्टॉल करने से पहले उसके सोर्स को चेक करना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति WhatsApp, Telegram, SMS या सोशल मीडिया पर किसी ऐप का लिंक भेजकर तुरंत इंस्टॉल करने को कह रहा है तो सावधान हो जाएं.

Premium Free, Mod APK, Cracked Version या किसी पेड ऐप का फ्री वर्जन देने वाले लिंक जोखिम भरे हो सकते हैं. डाउनलोड करने से पहले ऐप के डेवलपर का नाम और वेबसाइट को भी चेक करना चाहिए.

Play Store ज्यादा सुरक्षित क्यों?

Google Play Store पर उपलब्ध ऐप्स के लिए कई तरह की सुरक्षा जांच और मॉनिटरिंग की जाती है. Android का Google Play Protect भी ऐप्स को स्कैन करके खतरनाक ऐप्स की पहचान करने में मदद करता है. हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि Play Store पर मौजूद हर ऐप को आंख बंद करके भरोसेमंद मान लिया जाए. ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसके रिव्यू, डाउनलोड नंबर, डेवलपर और मांगी गई परमिशन को जरूर चेक करना चाहिए.

Sideloading करना हो तो ये सावधानियां रखें

अगर किसी खास वजह से APK इंस्टॉल करनी ही पड़े तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए.

  • APK केवल ऑफिशियल सोर्स से डाउनलोड करें.
  • Mod या cracked APK से दूरी बनाएं.
  • इंस्टॉल करने से पहले ऐप की permissions को चेक करें.
  • जरूरत खत्म होने के बाद Install unknown apps की परमिशन बंद कर दें.
  • फोन और Android सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें.
  • Google Play Protect को बंद न करें.
  • बैंकिंग, UPI या पासवर्ड से जुड़े कामों के लिए संदिग्ध ऐप का इस्तेमाल न करें.

गलती से संदिग्ध APK इंस्टॉल हो जाए तो?

अगर आपने गलती से कोई संदिग्ध APK इंस्टॉल कर ली है तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल करें और Play Protect से फोन स्कैन करें. ऐप ने कौन-कौन सी permissions हासिल की थीं ये भी चेक करें. अगर आपने उसके बाद बैंकिंग या किसी जरूरी अकाउंट में लॉगिन किया है तो पासवर्ड बदलना और उससे जुड़ी सर्विस की सेफ्टी सेटिंग्स को चेक करना बेहतर ऑप्शन रहता है.

यह भी पढ़ें:

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 06 Sep 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
Android TECH NEWS HINDI
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