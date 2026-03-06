Google I/O 2026: मई में होने वाले 5 बड़े ऐलान जो मचा सकते हैं हलचल, अभी जानिए सब कुछ

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Google I/O 2026: हर साल की तरह इस बार भी मई में होने वाला Google I/O कंपनी की आने वाली रणनीति और प्रोडक्ट्स की दिशा तय करेगा. यही वह मंच है जहां से पूरे साल के अपडेट्स, नए फीचर्स और डिवाइस की झलक मिलती है. 2026 का इवेंट भी टेक दुनिया के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. आइए जानते हैं वे पांच बड़े ऐलान जिन पर सबकी नजर रहेगी.

Android 17 की पहली झलक

इंटरनेट पर पहले ही Android 17 को लेकर चर्चाएं तेज हैं. उम्मीद की जा रही है कि इवेंट में इसके नए फीचर्स और डिजाइन बदलावों को दिखाया जाएगा. स्थिर (स्टेबल) वर्जन बाद के महीनों में जारी हो सकता है. इस बार खास बात यह हो सकती है कि नया सिस्टम पहले से ज्यादा AI-इंटीग्रेटेड और स्मार्ट हो.

Gemini में बड़े अपग्रेड

Google लगातार अपने AI मॉडल Gemini को बेहतर बना रहा है. 2026 के इवेंट में इसके और उन्नत संस्करण की घोषणा संभव है. संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी इसे ज्यादा Agentic AI क्षमताओं से लैस कर सकती है यानी ऐसा AI जो केवल जवाब न दे बल्कि खुद से कार्यों को समझकर पूरा भी करे. यह बदलाव आने वाले समय में डिजिटल असिस्टेंस का स्तर काफी ऊंचा कर सकता है.

Google Pixel 11 सीरीज की झलक

संभावना है कि इवेंट में Pixel 11 सीरीज का टीज़र देखने को मिले. माना जा रहा है कि इस लाइनअप में चार मॉडल शामिल हो सकते हैं Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold. हालांकि पूरी लॉन्चिंग बाद में होगी लेकिन पहली झलक ही टेक प्रेमियों के लिए काफी रोमांचक होगी.

सर्च में और ज्यादा AI ताकत

Google अपने सर्च इंजन में आधुनिक AI क्षमताएं जोड़ सकता है. इससे सर्च अनुभव और भी ज्यादा conversational हो सकता है. क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के लिए नए टूल्स, साथ ही AI आधारित शॉपिंग फीचर्स भी पेश किए जा सकते हैं जिससे यूजर्स को ज्यादा स्मार्ट और व्यक्तिगत परिणाम मिलें.

डेवलपर्स के लिए नए टूल्स और अपडेट

डेवलपर्स के लिए भी यह इवेंट अहम रहेगा. Firebase, AI APIs और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े नए फीचर्स की घोषणा हो सकती है. इससे ऐप डेवलपमेंट, AI इंटीग्रेशन और क्लाउड सेवाओं में काम करने वालों को नई संभावनाएं मिलेंगी. 2026 का यह सम्मेलन यूजर्स और डेवलपर्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा संभवतः Android 17 को लेकर होगी क्योंकि उम्मीद है कि इसमें AI को केंद्र में रखकर बड़े बदलाव किए जाएंगे.

