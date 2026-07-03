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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक घंटे में कितनी बिजली पैदा करता है Solar Panel? जानें क्या होता है पूरा प्रोसेस

एक घंटे में कितनी बिजली पैदा करता है Solar Panel? जानें क्या होता है पूरा प्रोसेस

Solar Panel: सोलर पैनल के अंदर सिलिकॉन से बनी फोटोवोल्टिक (Photovoltaic) सेल्स लगी होती हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 03 Jul 2026 06:11 PM (IST)
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  • 400W पैनल एक घंटे में लगभग 0.4 यूनिट बिजली बनाता है।

Solar Panel: महंगी बिजली के चलते आज लगभग सभी जगहों पर सोलर एनर्जी काफी तेजी से विकसित हो रही है. अब लोग अपने घरों में बिजली सप्लाई के लिए सोलर पैनलों का इस्तेमाल करने लगे हैं. बता दें कि सोलर एनर्जी पर्यावरण के भी अनूकूल है इसीलिए सरकार भी सोलर पैनल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है. आज मार्केट में कई तरह के सोलर पैनल मौजूद हैं. लोग अपनी जरुरत के हिसाब से सोलर पैनल का चयन करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक घंटे में सोलर पैनल कितनी बिजली पैदा करता है. आइए जानते हैं विस्तार से.

कैसे सूरज की रौशनी से तैयार होती है बिजली

जानकारी के अनुसार, सोलर पैनल के अंदर सिलिकॉन से बनी फोटोवोल्टिक (Photovoltaic) सेल्स लगी होती हैं. अब जब सूरज की किरणें इन सेल्स पर पड़ती हैं तो उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और उनका फ्लो शुरू हो जाता है. यही फ्लो डायरेक्ट करंट (DC) बिजली के रूप में निकलता है.

इसके बाद ये DC बिजली इनवर्टर में जाती है जहां इसे अल्टरनेटिंग करंट (AC) में बदला जाता है. यही AC बिजली घर के पंखे, टीवी, फ्रिज, एसी और अन्य डिवाइस को चलाने के काम आती है.

एक घंटे में कितनी बिजली होती है पैदा

दरअसल, सोलर पैनल द्वारा बनने वाली बिजली उसके Watt, सूरज की रौशनी और मौसम पर निर्भर करती है. उदाहरण के लिए बता दें कि अगर आपके पास 400 वॉट का सोलर पैनल है और उसे एक घंटे तक अच्छी और सीधी धूप मिलती है तो वह लगभग 0.4 यूनिट (0.4 kWh) बिजली पैदा कर सकता है.

इसी तरह 100W पैनल लगभग 0.1 यूनिट प्रति घंटा, 250W पैनल लगभग 0.25 यूनिट प्रति घंटा और 500W पैनल लगभग 0.5 यूनिट प्रति घंटा बिजली पैदा करने में सक्षम है. हालांकि, अगर सोलर पैनल सही तरीके से इंस्टॉल नहीं है, मौसल ठीक नहीं है या फिर किसी दूसरी वजह से भी बिजली पैदा करने की ताकत में बदलाव हो सकता है.

एक दिन में कितनी मिलती है बिजली

आपको बता दें कि देश में नॉर्मली रोजाना 4 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिल जाती है. ऐसे में अगग आपके घर में 400W का एक पैनल लगा हुआ है तो वो पूरे दिन में लगभग 1.6 से 2.4 यूनिट तक बिजली बना सकता है. वहीं, अगर आपके घर में 3 किलोवॉट (3kW) का सोलर सिस्टम लगा है तो वह मौसम और धूप के अनुसार प्रतिदिन करीब 12 से 18 यूनिट तक बिजली पैदा कर सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 03 Jul 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
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