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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Maps में Police Alert कैसे काम करता है? समझें पूरा टेक सिस्टम

Google Maps में Police Alert कैसे काम करता है? समझें पूरा टेक सिस्टम

Google Maps और Waze अब ट्रैफिक, रोड क्लोजर, स्पीड कैमरा और आगे पुलिस की मौजूदगी जैसी रियल-टाइम जानकारी भी दिखाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि Google Maps को इन घटनाओं का पता कैसे चलता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Sep 2026 12:50 PM (IST)
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आज के समय में Google Maps और Waze जैसे नेविगेशन ऐप्स सिर्फ रास्ता दिखाने तक सीमित नहीं हैं. ये ऐप्स ट्रैफिक, रोड क्लोजर, स्पीड कैमरा, सड़क पर चल रहे काम, जलभराव, कम विजिबिलिटी और आगे पुलिस की मौजूदगी जैसी कई जानकारियां भी देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि Google Maps को आखिर कैसे पता चलता है कि किसी सड़क पर पुलिस मौजूद है या वहां कोई घटना हुई है. तो आइए जानते हैं कि Google Maps में Police Alert कैसे काम करता है. 

Google Maps में Police Alert कैसे काम करता है

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Google Maps में Police Alert का डेटा मुख्य रूप से ऐप यूज करने वाले यूजर्स से मिलता है. जब कोई ड्राइवर रास्ते में पुलिस की मौजूदगी देखता है, तो वह नेविगेशन के दौरान Report ऑप्शन पर जाकर इसकी जानकारी दे सकता है. यह अलर्ट उसी सड़क से गुजरने वाले दूसरे यूजर्स को दिखाई देता है, जो आगे चलकर रिपोर्ट की पुष्टि भी कर सकते हैं. Google Maps अपने यूजर्स के अलावा Google के ही Waze ऐप से मिली रिपोर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकता है. इस तरह Crowdsourcing की मदद से ऐप पुलिस की मौजूदगी, ट्रैफिक और दूसरी घटनाओं की रियल-टाइम जानकारी अपडेट करता है, हालांकि ये रिपोर्ट्स हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होतीं और समय के साथ बदल भी सकती हैं. 

यूजर्स की रिपोर्ट से मिलती है जानकारी

Google Maps लाइव ट्रैफिक की जानकारी जुटाने के लिए उन स्मार्टफोन्स से डेटा लेता है, जिन पर लोग सड़क पर नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ऐप लंबे समय से Machine Learning और AI की मदद से ट्रैफिक का अनुमान भी लगाता है. हालांकि, पुलिस की मौजूदगी का पता लगाने में यूजर्स की रिपोर्ट ज्यादा जरूरी होती है.जब कोई व्यक्ति Google Maps पर नेविगेशन के दौरान सड़क पर पुलिस की मौजूदगी देखता है, तो वह ऐप में इसकी रिपोर्ट कर सकता है. इसके बाद यह जानकारी उसी रास्ते से गुजरने वाले दूसरे यूजर्स के मैप पर दिखाई दे सकती है.

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Waze से भी मिलती है जानकारी

Google Maps को रियल-टाइम जानकारी सिर्फ अपने यूजर्स से नहीं मिलती है. यह Google के ही दूसरे नेविगेशन ऐप Waze से भी रिपोर्ट हासिल कर सकता है. Google Maps यह पहचान सकता है कि कौन-सी रिपोर्ट Waze यूजर्स की ओर से आई है. Waze में यूजर्स को ट्रैफिक और सड़क से जुड़ी रिपोर्ट भेजने पर पॉइंट्स भी मिलते हैं. Waze से डेटा मिलने पर Google Maps के पास ड्राइवरों को जानकारी देने के लिए ज्यादा रिपोर्ट उपलब्ध हो जाती हैं. 

आप भी भेज सकते हैं Police Alert

Google Maps पर पुलिस की मौजूदगी या किसी दूसरी घटना की रिपोर्ट आप भी कर सकते हैं. नेविगेशन मोड में स्मार्टफोन, Android Auto या Apple CarPlay की स्क्रीन पर Report आइकन दिखाई दे सकता है. इस पर टैप करने के बाद Police ऑप्शन चुनकर रिपोर्ट भेजी जा सकती है. इसके बाद आपकी लोकेशन पर पुलिस का छोटा आइकन दिखाई दे सकता है. इन अलर्ट्स को Google Maps की Settings में Navigation पर जाकर Alert options के जरिए चालू या बंद किया जा सकता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 19 Sep 2026 12:50 PM (IST)
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