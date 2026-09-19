Google Maps में Police Alert कैसे काम करता है? समझें पूरा टेक सिस्टम

आज के समय में Google Maps और Waze जैसे नेविगेशन ऐप्स सिर्फ रास्ता दिखाने तक सीमित नहीं हैं. ये ऐप्स ट्रैफिक, रोड क्लोजर, स्पीड कैमरा, सड़क पर चल रहे काम, जलभराव, कम विजिबिलिटी और आगे पुलिस की मौजूदगी जैसी कई जानकारियां भी देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि Google Maps को आखिर कैसे पता चलता है कि किसी सड़क पर पुलिस मौजूद है या वहां कोई घटना हुई है. तो आइए जानते हैं कि Google Maps में Police Alert कैसे काम करता है.

Google Maps में Police Alert कैसे काम करता है

Google Maps में Police Alert का डेटा मुख्य रूप से ऐप यूज करने वाले यूजर्स से मिलता है. जब कोई ड्राइवर रास्ते में पुलिस की मौजूदगी देखता है, तो वह नेविगेशन के दौरान Report ऑप्शन पर जाकर इसकी जानकारी दे सकता है. यह अलर्ट उसी सड़क से गुजरने वाले दूसरे यूजर्स को दिखाई देता है, जो आगे चलकर रिपोर्ट की पुष्टि भी कर सकते हैं. Google Maps अपने यूजर्स के अलावा Google के ही Waze ऐप से मिली रिपोर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकता है. इस तरह Crowdsourcing की मदद से ऐप पुलिस की मौजूदगी, ट्रैफिक और दूसरी घटनाओं की रियल-टाइम जानकारी अपडेट करता है, हालांकि ये रिपोर्ट्स हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होतीं और समय के साथ बदल भी सकती हैं.

यूजर्स की रिपोर्ट से मिलती है जानकारी

Google Maps लाइव ट्रैफिक की जानकारी जुटाने के लिए उन स्मार्टफोन्स से डेटा लेता है, जिन पर लोग सड़क पर नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ऐप लंबे समय से Machine Learning और AI की मदद से ट्रैफिक का अनुमान भी लगाता है. हालांकि, पुलिस की मौजूदगी का पता लगाने में यूजर्स की रिपोर्ट ज्यादा जरूरी होती है.जब कोई व्यक्ति Google Maps पर नेविगेशन के दौरान सड़क पर पुलिस की मौजूदगी देखता है, तो वह ऐप में इसकी रिपोर्ट कर सकता है. इसके बाद यह जानकारी उसी रास्ते से गुजरने वाले दूसरे यूजर्स के मैप पर दिखाई दे सकती है.

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Waze से भी मिलती है जानकारी

Google Maps को रियल-टाइम जानकारी सिर्फ अपने यूजर्स से नहीं मिलती है. यह Google के ही दूसरे नेविगेशन ऐप Waze से भी रिपोर्ट हासिल कर सकता है. Google Maps यह पहचान सकता है कि कौन-सी रिपोर्ट Waze यूजर्स की ओर से आई है. Waze में यूजर्स को ट्रैफिक और सड़क से जुड़ी रिपोर्ट भेजने पर पॉइंट्स भी मिलते हैं. Waze से डेटा मिलने पर Google Maps के पास ड्राइवरों को जानकारी देने के लिए ज्यादा रिपोर्ट उपलब्ध हो जाती हैं.

आप भी भेज सकते हैं Police Alert

Google Maps पर पुलिस की मौजूदगी या किसी दूसरी घटना की रिपोर्ट आप भी कर सकते हैं. नेविगेशन मोड में स्मार्टफोन, Android Auto या Apple CarPlay की स्क्रीन पर Report आइकन दिखाई दे सकता है. इस पर टैप करने के बाद Police ऑप्शन चुनकर रिपोर्ट भेजी जा सकती है. इसके बाद आपकी लोकेशन पर पुलिस का छोटा आइकन दिखाई दे सकता है. इन अलर्ट्स को Google Maps की Settings में Navigation पर जाकर Alert options के जरिए चालू या बंद किया जा सकता है.

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