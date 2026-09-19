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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone में कैसे एक साथ चलेंगे 3 WhatsApp अकाउंट! जानें कैसे काम करेगा ये फीचर

iPhone में कैसे एक साथ चलेंगे 3 WhatsApp अकाउंट! जानें कैसे काम करेगा ये फीचर

iPhone यूजर्स जल्द एक ही WhatsApp में 3 अकाउंट चला सकेंगे. आइए जानते हैं कि यह नया फीचर कैसे काम करेगा और एक फोन में अलग-अलग WhatsApp अकाउंट मैनेज करना कितना आसान होगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 19 Sep 2026 12:10 PM (IST)
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अगर आप iPhone में एक से ज्यादा WhatsApp नंबर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जल्द ही बड़ा बदलाव आने वाला है. WhatsApp अब iPhone पर मल्टी-अकाउंट फीचर को और नया रूप देने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी फिलहाल एक ही ऐप में तीन WhatsApp अकाउंट इस्तेमाल करने की सुविधा पर काम कर रही है. ये फीचर उन लोगों के लिए खास तौर पर कारगर साबित हो सकता है जो पर्सनल, ऑफिस और किसी दूसरे काम के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर रखते हैं.

अभी iPhone पर कितने अकाउंट चला सकते हैं?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp ने 2026 में iPhone पर एक ही ऐप में दो अकाउंट इस्तेमाल करने की सुविधा शुरू की थी. इसके जरिए यूजर्स को पहले अकाउंट से लॉग आउट किए बिना दूसरा WhatsApp अकाउंट जोड़ने का ऑप्शन मिला है. इससे दो अलग-अलग नंबर चलाने के लिए दूसरा फोन रखने या WhatsApp Business पर निर्भर रहने की जरूरत कम हुई है. अब कंपनी इसी सुविधा को एक कदम आगे ले जाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp iPhone पर मैक्सिमम तीन अकाउंट जोड़ने वाला फीचर लाने वाला है. हालांकि, फिलहाल ये फीचर अभी बीटा टेस्टिंग फेज में चल रहा है.

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किसके लिए काम आएगा ये फीचर?

तीन नंबर इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए ये सुविधा काफी कारगर साबित हो सकती है. जैसे कोई व्यक्ति एक नंबर पर्सनल बातचीत, दूसरा ऑफिस और तीसरा किसी बिजनेस या दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करता है. ऐसे यूजर्स को अलग-अलग फोन रखने की जरूरत कम हो जाती है.

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अभी तीन नंबर मैनेज करने के लिए यूजर्स को दूसरे फोन या WhatsApp Business जैसे ऑप्शनों का सहारा लेना पड़ सकता है. तीन अकाउंट का सपोर्ट मिलने पर ये काम एक ही ऐप से किया जा सकेगा.

कैसे काम करेगा ये फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नए फीचर के आने के बाद अकाउंट स्विच करने का तरीका मौजूदा मल्टी-अकाउंट सिस्टम जैसा ही रहने की उम्मीद है. यूजर्स WhatsApp की सेटिंग्स में जाकर अकाउंट लिस्ट खोल सकेंगे और वहां से नया नंबर जोड़ सकेंगे.

इस फीचर की सबसे खास बात ये होगी कि तीनों WhatsApp अकाउंट एक-दूसरे से अलग रहेंगे. हर अकाउंट की अपनी चैट हिस्ट्री, नोटिफिकेशन, बैकअप और सेटिंग्स होंगी. प्राइवेसी से जुड़ी सेटिंग्स भी अकाउंट के हिसाब से अलग रखी जाएंगी.

अकाउंट स्विच करते समय नाम, प्रोफाइल फोटो और फोन नंबर जैसी जानकारी दिखाई देगी. इसके अलावा एक्टिव अकाउंट को अलग संकेत से पहचाना जा सकेगा जिससे गलती से दूसरे नंबर से मैसेज भेजने की संभावना कम होगी.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 19 Sep 2026 12:10 PM (IST)
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