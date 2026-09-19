iPhone में कैसे एक साथ चलेंगे 3 WhatsApp अकाउंट! जानें कैसे काम करेगा ये फीचर

अगर आप iPhone में एक से ज्यादा WhatsApp नंबर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जल्द ही बड़ा बदलाव आने वाला है. WhatsApp अब iPhone पर मल्टी-अकाउंट फीचर को और नया रूप देने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी फिलहाल एक ही ऐप में तीन WhatsApp अकाउंट इस्तेमाल करने की सुविधा पर काम कर रही है. ये फीचर उन लोगों के लिए खास तौर पर कारगर साबित हो सकता है जो पर्सनल, ऑफिस और किसी दूसरे काम के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर रखते हैं.

अभी iPhone पर कितने अकाउंट चला सकते हैं?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp ने 2026 में iPhone पर एक ही ऐप में दो अकाउंट इस्तेमाल करने की सुविधा शुरू की थी. इसके जरिए यूजर्स को पहले अकाउंट से लॉग आउट किए बिना दूसरा WhatsApp अकाउंट जोड़ने का ऑप्शन मिला है. इससे दो अलग-अलग नंबर चलाने के लिए दूसरा फोन रखने या WhatsApp Business पर निर्भर रहने की जरूरत कम हुई है. अब कंपनी इसी सुविधा को एक कदम आगे ले जाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp iPhone पर मैक्सिमम तीन अकाउंट जोड़ने वाला फीचर लाने वाला है. हालांकि, फिलहाल ये फीचर अभी बीटा टेस्टिंग फेज में चल रहा है.

किसके लिए काम आएगा ये फीचर?

तीन नंबर इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए ये सुविधा काफी कारगर साबित हो सकती है. जैसे कोई व्यक्ति एक नंबर पर्सनल बातचीत, दूसरा ऑफिस और तीसरा किसी बिजनेस या दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करता है. ऐसे यूजर्स को अलग-अलग फोन रखने की जरूरत कम हो जाती है.

अभी तीन नंबर मैनेज करने के लिए यूजर्स को दूसरे फोन या WhatsApp Business जैसे ऑप्शनों का सहारा लेना पड़ सकता है. तीन अकाउंट का सपोर्ट मिलने पर ये काम एक ही ऐप से किया जा सकेगा.

कैसे काम करेगा ये फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नए फीचर के आने के बाद अकाउंट स्विच करने का तरीका मौजूदा मल्टी-अकाउंट सिस्टम जैसा ही रहने की उम्मीद है. यूजर्स WhatsApp की सेटिंग्स में जाकर अकाउंट लिस्ट खोल सकेंगे और वहां से नया नंबर जोड़ सकेंगे.

इस फीचर की सबसे खास बात ये होगी कि तीनों WhatsApp अकाउंट एक-दूसरे से अलग रहेंगे. हर अकाउंट की अपनी चैट हिस्ट्री, नोटिफिकेशन, बैकअप और सेटिंग्स होंगी. प्राइवेसी से जुड़ी सेटिंग्स भी अकाउंट के हिसाब से अलग रखी जाएंगी.

अकाउंट स्विच करते समय नाम, प्रोफाइल फोटो और फोन नंबर जैसी जानकारी दिखाई देगी. इसके अलावा एक्टिव अकाउंट को अलग संकेत से पहचाना जा सकेगा जिससे गलती से दूसरे नंबर से मैसेज भेजने की संभावना कम होगी.

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