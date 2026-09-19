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फोन की स्क्रीन आंखों के सामने? Samsung AI Glasses में आएगा Display

Samsung अपने पहले Galaxy Glasses के बाद अब AI Glasses को ज्यादा एडवांस बनाने की तैयारी में है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ऐसे स्मार्ट ग्लासेज पर काम कर रही है, जिनमें Microdisplay दिया जा सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Sep 2026 10:56 AM (IST)
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  • सैमसंग डिस्प्ले इसे विकसित कर रहा, लॉन्च 2027-28 तक संभव.

Samsung पहले ही Google, Gentle Monster और Warby Parker के साथ मिलकर अपने पहले Galaxy Glasses पेश कर चुका है. अब कंपनी इन AI Glasses को एक कदम आगे ले जाने की तैयारी में बताई जा रही है. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung अपने अगले AI Glasses में ऐसा छोटा डिस्प्ले लगाने पर काम कर रहा है, जो यूजर की आंखों के सामने जरूरी जानकारी दिखा सकेगा. अगर यह टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में आती है, तो नोटिफिकेशन, टेक्स्ट, आइकन और नेविगेशन एरो जैसी जानकारी देखने के लिए बार-बार फोन की स्क्रीन देखने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक यह अभी डेवलपमेंट स्टेज में है. 

Samsung Display बना रहा Microdisplay

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दक्षिण कोरियाई पब्लिकेशन The Elec की रिपोर्ट के अनुसार, Samsung Electronics ने पिछले महीने Samsung Display से नए AI Glasses के लिए एक Microdisplay विकसित करने को कहा है. कंपनी ने कथित तौर पर ग्लासेज के डिजाइन, जानकारी दिखाने वाले एरिया, कलर और टारगेट कीमत से जुड़ी जरूरतें भी बताई हैं.  Samsung Display फिलहाल OLEDoS यानी OLED on Silicon और LEDoS यानी LED on Silicon जैसी टेक्नोलॉजी को देख रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन ग्लासेज में 0.2 इंच से भी छोटा Microdisplay इस्तेमाल किया जा सकता है. 

आंखों के सामने दिखेगा Text और Navigation

इतने छोटे डिस्प्ले से दिखाई देने वाली इमेज को एक Optical System बड़ा करके यूजर की आंखों तक पहुंचा सकता है. Samsung कथित तौर पर बहुत ज्यादा जानकारी दिखाने के बजाय Text, Notifications, Icons और Navigation Arrows जैसी बेसिक जानकारी पर फोकस कर रहा है. यह तरीका Meta के Ray-Ban Display जैसा हो सकता है.  अभी यह तय नहीं हुआ है कि ग्लासेज में दोनों आंखों के लिए Binocular Display होगा या सिर्फ एक आंख के सामने दिखाई देने वाला Monocular Display. 

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कब आ सकते हैं Samsung AI Glasses

रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung इन Display-Equipped AI Glasses को 2027 के आखिरी महीनों या 2028 की शुरुआत में लॉन्च कर सकता है. हालांकि, इसकी टाइमलाइन Microdisplay Development, Manufacturing Yield और Product Validation पर निर्भर करेगी.

Display के सामने कई चुनौतियां

Samsung करीब 4-bit Gradation वाले डिस्प्ले पर भी विचार कर रहा है. 4-bit Color Channel में 16 Brightness Levels होते हैं, जबकि 8-bit में 256 Levels होते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, White OLEDoS Samsung के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है. इसे बनाने में सही डिस्प्ले तैयार होने की दर अच्छी रह सकती है और लागत भी कम रखने में मदद मिल सकती है.  इसके अलावा Field of View भी एक बड़ी चुनौती है. Samsung चाहता है कि जानकारी लेंस के सामने वाले हिस्से में दिखाई दे, जिसके लिए ऐसा Optical System चाहिए जो ग्लासेज को कॉम्पैक्ट रखते हुए Wide Viewing Angle दे सके. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 19 Sep 2026 10:56 AM (IST)
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