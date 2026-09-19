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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है Bluetooth Tethering? जानें कब करना चाहिए इसका इस्तेमाल

क्या है Bluetooth Tethering? जानें कब करना चाहिए इसका इस्तेमाल

Bluetooth Tethering की मदद से आप फोन का इंटरनेट दूसरे डिवाइस पर शेयर कर सकते हैं. जानें यह फीचर कैसे काम करता है और किन कंडिशन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 19 Sep 2026 10:56 AM (IST)
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स्मार्टफोन से लैपटॉप या किसी दूसरे डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नॉर्मली Wi-Fi Hotspot का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन फोन में इंटरनेट शेयर करने का एक और तरीका मौजूद है जिसे Bluetooth Tethering कहा जाता है. इसमें फोन का इंटरनेट कनेक्शन Bluetooth के जरिए दूसरे डिवाइस तक पहुंचाया जाता है. Android में मोबाइल डेटा को Wi-Fi, Bluetooth या USB के जरिए शेयर करने का ऑप्शन मिलता है.

कैसे काम करता है Bluetooth Tethering?

Bluetooth Tethering में पहले फोन और दूसरे डिवाइस को Bluetooth के जरिए पेयर करना होता है. इसके बाद फोन की सेटिंग्स में जाकर Bluetooth Tethering को एक्टिवेट किया जाता है. कनेक्ट होने के बाद दूसरा डिवाइस फोन के इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है.

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Android फोन में नॉर्मली Settings में जाकर Network & Internet/Connections ऑप्शन में जाएं और फिर Hotspot & Tethering में जाकर Bluetooth Tethering के अंदर ये ऑप्शन मिलता है. हालांकि अलग-अलग कंपनियों के फोन में सेटिंग का नाम और जगह अलग हो सकता है.

यह भी पढ़ें: क्या होता है Bluetooth LE? जानें नॉर्मल वाले से कैसे है अलग

Wi-Fi Hotspot से कितना अलग?

आपको बता दें कि Wi-Fi Hotspot के मुकाबले में Bluetooth Tethering की स्पीड नॉर्मली कम होती है और इसका इस्तेमाल कम दूरी में करना बेहतर रहता है. इसके बदले Bluetooth कनेक्शन कुछ कंडिशन में कम पावर इस्तेमाल कर सकता है. Motorola के सपोर्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक, पास रखे डिवाइस के साथ Bluetooth Tethering Wi-Fi की भीड़ वाले वातावरण में कारगर साबित हो सकती है और Wi-Fi Hotspot के मुकाबले में कम पावर खपत करती है.

यानी अगर आपको बड़ी फाइल डाउनलोड करनी है या वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है तो Wi-Fi Hotspot ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. लेकिन केवल ईमेल, वेब ब्राउजिंग या हल्के ऑनलाइन काम के लिए Bluetooth Tethering काम आ सकती है.

कब इस्तेमाल करना चाहिए?

Bluetooth Tethering तब कारगर साबित हो सकता है जब आपका लैपटॉप या दूसरा डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट करना हो लेकिन अगर आप Wi-Fi Hotspot नहीं चलाना चाहते हैं. खासकर ऐसी जगह जहां आसपास बहुत सारे Wi-Fi नेटवर्क हों तो Bluetooth एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है. ये तब भी कारगर साबित होगा जब फोन और दूसरा डिवाइस एक-दूसरे के काफी करीब हों और इंटरनेट की जरूरत नॉर्मल ब्राउजिंग जैसे हल्के कामों के लिए हो.

किन बातों का रखें ध्यान?

Bluetooth Tethering के लिए फोन में इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है. आमतौर पर ये मोबाइल डेटा के जरिए किया जाता है, हालांकि कुछ डिवाइस Wi-Fi कनेक्शन को भी Bluetooth के जरिए शेयर कर सकते हैं. साथ ही, आपके मोबाइल ऑपरेटर के प्लान में tethering की परमिशन होनी चाहिए. इंटरनेट शेयर करने पर आपके मोबाइल डेटा की खपत भी होगी. काम पूरा होने के बाद Bluetooth Tethering बंद कर देना बेहतर है जिससे अनावश्यक डेटा और बैटरी की खपत न हो.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 19 Sep 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Bluetooth TECH NEWS HINDI
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