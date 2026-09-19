गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP नीट यूजी काउंसलिंग रद्द, चंद्रशेखर आजाद ने SC-ST छात्रों के लिए उठाई अब ये बड़ी मांग

UP नीट यूजी काउंसलिंग रद्द, चंद्रशेखर आजाद ने SC-ST छात्रों के लिए उठाई अब ये बड़ी मांग

यूपी में नीट यूजी 2026 की काउंसिलिंग को रद्द कर दिया गया है. इस बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एससी-एसटी छात्रों के लिए स्पेशल सीट की व्यवस्था की मांग कर दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Sep 2026 12:09 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया है. यह एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए चल रही दूसरे राउंड की काउंसलिंग थी. यह काउंसलिंग 14 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक होनी थी. इस फैसले पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया सामने आई है. 

उन्होंने कहा, "अंबेडकरनगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में SC/ST विद्यार्थियों की विशेष सीट व्यवस्था पर 16 सितंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद MBBS और BDS की प्रथम चरण की काउंसलिंग रद्द कर नए सिरे से शुरू की गई है. पहले सीट पा चुके अभ्यर्थियों को भी दोबारा विकल्प भरकर सीट लॉक करनी होगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रावस्ती में तालाब की जमीन पर बने 9 मकान ध्वस्त, सरकारी योजना आवास भी नहीं बचा
श्रावस्ती में तालाब की जमीन पर बने 9 मकान ध्वस्त, सरकारी योजना आवास भी नहीं बचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सरकारी योजनाओं के बावजूद बस्ती में 11 हजार बच्चे कुपोषित, घर-घर पहुंच रही टीमें
सरकारी योजनाओं के बावजूद बस्ती में 11 हजार बच्चे कुपोषित, घर-घर पहुंच रही टीमें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी में बुखार की दवा खाने के बाद 7 साल की बच्ची की मौत, जांच शुरू
अमेठी में बुखार की दवा खाने के बाद 7 साल की बच्ची की मौत, जांच शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ः 2027 से पहले कांग्रेस का नया दांव, अपने ही नेताओं की नब्ज टटोली
अलीगढ़ः 2027 से पहले कांग्रेस का नया दांव, अपने ही नेताओं की नब्ज टटोली

'गैंग चार्ट' की मंजूरी पर इलाहाबाद HC सख्त, बहराइच SP-डीएम को फटकार

चंद्रशेखर आजाद ने आगे दी यह जानकारी

चंद्रशेखर आजाद ने आगे बताया, "1 सितंबर को इन चारों मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पूर्व की सीट व्यवस्था जारी रखने का उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय विद्यार्थियों के संघर्ष और एकजुटता का परिणाम था. हम पिछले वर्ष से लगातार इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते रहे हैं. इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना में Special Component Plan के तहत प्राप्त धनराशि और SC/ST विद्यार्थियों के लिए निर्धारित विशेष व्यवस्था का उल्लेख स्वयं सरकारी पक्ष ने पूर्व की न्यायिक कार्यवाही में किया था.

आजाद ने कहा, "अब यूपी सरकार को तत्काल अध्यादेश लाकर इन चारों मेडिकल कॉलेजों में SC/ST विद्यार्थियों की विशेष सीट व्यवस्था को स्थायी कानूनी संरक्षण देना चाहिए. केवल शासनादेश के भरोसे इस व्यवस्था को नहीं छोड़ा जा सकता. विद्यार्थियों के भविष्य और उनके शैक्षणिक अधिकारों को अनिश्चितता में नहीं छोड़ा जाना चाहिए. अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा पूरा समर्थन है."

छात्रों ने जमा कर दी सीट के लिए फीस

यह सूचना चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की ओर 17 सितंबर की शाम को जारी हुई. बता दें कि छात्रों ने खाली सीटों पर आवेदन करते हुए फीस भी जमा कर दी थी. काउंसिलिंग स्थगित करने का यह फैसला हाईकोर्ट के अंतरिम रोक के बाद लिया गया है.

हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को अपने आदेश में प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों की 73 फीसदी आरक्षण व्यवस्था पर रोक लगा दी थी. इसमें कन्नौज, अंबेडकरनगर, जालौन और सहारनपुर के कॉलेज शामिल हैं.

मिशन 2027 के लिए नितिन नवीन का बड़ा प्लान, मेरठ से शुरू होगा दौरा

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Chandrashekhar Azad UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रावस्ती में तालाब की जमीन पर बने 9 मकान ध्वस्त, सरकारी योजना आवास भी नहीं बचा
श्रावस्ती में तालाब की जमीन पर बने 9 मकान ध्वस्त, सरकारी योजना आवास भी नहीं बचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सरकारी योजनाओं के बावजूद बस्ती में 11 हजार बच्चे कुपोषित, घर-घर पहुंच रही टीमें
सरकारी योजनाओं के बावजूद बस्ती में 11 हजार बच्चे कुपोषित, घर-घर पहुंच रही टीमें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी में बुखार की दवा खाने के बाद 7 साल की बच्ची की मौत, जांच शुरू
अमेठी में बुखार की दवा खाने के बाद 7 साल की बच्ची की मौत, जांच शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ः 2027 से पहले कांग्रेस का नया दांव, अपने ही नेताओं की नब्ज टटोली
अलीगढ़ः 2027 से पहले कांग्रेस का नया दांव, अपने ही नेताओं की नब्ज टटोली
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
इंडिया
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
स्पोर्ट्स
Asian Games: इतिहास रचने से चूकीं क्विंसी डिसूजा, अब भी मेडल की आस
इतिहास रचने से चूकीं क्विंसी डिसूजा, अब भी मेडल की आस
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
एग्रीकल्चर
घर पर ऐसे उगा सकते हैं कुंदरू, जान लें इस सब्जी की खूबी
घर पर ऐसे उगा सकते हैं कुंदरू, जान लें इस सब्जी की खूबी
टेक्नोलॉजी
आपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर
आपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget