हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीजेब में रखे फोन को कैसे पता चलता है कि आप कितने किलोमीटर चले? ऐसे काउंट होते हैं स्टेप्स

जेब में रखे फोन को कैसे पता चलता है कि आप कितने किलोमीटर चले? ऐसे काउंट होते हैं स्टेप्स

सुबह, दोपहर या शाम, आपका फोन नोटिफिकेशन भेजकर बताता है कि आप कितने किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और टारगेट पूरा करने के लिए कितना और चलना होगा, लेकिन यह होता कैसे है? आइए, जानते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Sep 2025 12:41 PM (IST)

आजकल स्मार्टफोन में अन्य चीजों के साथ हेल्थ से जुड़े कई फीचर्स आने लगे हैं. इनमें से एक फीचर स्टेप काउंट का है. यह यूजर के हर कदम पर नजर रखता है और हर वॉक के बाद बता देगा कि यूजर कितने कदम पैदल चला है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि फोन को आखिर कैसे पता चलता है कि दिनभर में कोई कितने किलोमीटर पैदल चला या भागा है. अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है तो आइए आज इसका जवाब जान लेते हैं.

स्टेप्स कैसे काउंट करता है फोन?

स्टेप्स का काउंटिंग के लिए फोन में लगे सेंसर काम करते हैं. अगर कोई यूजर एक कदम भी चलता है तो इन सेंसर को पता चल जाता है. सेंसर और उसके बाद एल्गोरिद्म की मदद से फोन यह बता पाते हैं कि आप एक दिन में कितना पैदल चले हैं. इसके लिए एक्सलेरोमीटर और गायरोस्कोप की अहम भूमिका रहती है.

एक्सलेरोमीटर 

यह डिवाइस एक्सलरेशन या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में आए चेंज की रेट को मापता है. जैसे ही आप चलते हैं, आपके कदम उठते और रुकते हैं. कदम उठने पर आगे की तरफ एक्सलरेशन होता है और पैर रखते ही यह रुक जाता है. फोन में लगा एक्सलेरोमीटर इसी चक्र को मापता है. जैसे ही आप कदम उठाकर रखते हैं, यह चक्र पूरा हो जाता है और एक्सलेरोमीटर इससे नोट कर लेता है.

गायरोस्कोप

यह डिवाइस फोन के ऑरिएंटेशन और रोटेशन पर नजर रखता है. इसी की वजह से फोन को घूमाने पर उसकी स्क्रीन भी घूम जाती है. यही सेंसर स्टेप काउंट करने में भी मदद करता है. जैसे ही कोई यूजर पैदल चलता है, यह हर कदम के साथ उसकी रोटेशन को कैप्चर करता है. यह सेंसर एक्सलेरोमीटर के जुटाए डेटा को कॉन्टेक्स्ट देता है. यही कारण है कि कार या बाइक पर बैठे हुए फोन आपके डिस्टेंस को कैप्चर नहीं करता. 

एल्गोरिद्म

गायरोस्कोप और एक्सलेरोमीटर दिनभर में काफी डेटा जमा करते हैं. यूजर को दिखाने से पहले इसे प्रोसेस करना जरूरी हो जाता है. डेटा प्रोसेसिंग का काम एल्गोरिद्म का रहता है. यह फोन के सॉफ्टवेयर से डेटा लेता है, इसमें से उन मूवमेंट को हटा देता है, जो पैदल चलने या रनिंग से जुड़ा नहीं है और सटीक स्टेप काउंट यूजर के सामने रखता है.

ये भी पढ़ें-

इस ड्रोन का निशाना नहीं चूकेगा, एक साथ कर सकेगा कई काम, यहां हो रहा तैयार

Published at : 22 Sep 2025 12:41 PM (IST)
Tags :
Smartphone Tips And Tricks Accelerometer Gyroscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
विश्व
रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज शरीफ!  
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!  
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
विश्व
रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज शरीफ!  
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!  
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरों पर लट्टू ना हो जाएं तो कहना
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरें वायरल
हेल्थ
World Ayurveda Day: क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
नौकरी
UN का बड़ा खुलासा, जानें AI से पुरुषों या महिलाओं किस की नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा
UN का बड़ा खुलासा, जानें AI से पुरुषों या महिलाओं किस की नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा
नौकरी
DU Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Embed widget