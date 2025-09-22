इस ड्रोन का निशाना नहीं चूकेगा, एक साथ कर सकेगा कई काम, यहां हो रहा तैयार

अमेरिका में एक ऐसा ड्रोन तैयार किया जा रहा है, जिसका निशाना कभी नहीं चूकेगा. इस ड्रोन का नाम वेक्टिस रखा गया है और इसे लॉकहीड-मार्टिन की कंपनी स्कंक वर्क्स डेवलप कर रही है. यह एक स्टेल्थ ऑटोनोमस ड्रोन होगा, जो अचूक निशाना लगाने और सर्विलांस करने के साथ-साथ कई और काम भी करेगा. 2027 तक इसका प्रोटोटाइप बन जाएगा और इसे तेजी से बदल रहे सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए तैयार किया जा रहा है. बता दें कि आजकल युद्धों में ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा है. यूक्रेन-रूस के बीच जारी युद्ध के दौरान दोनों ही पक्ष ड्रोन की मदद से एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं.

क्या-क्या करेगा यह ड्रोन?

बतौर रिपोर्ट्स, यह ड्रोन एकदम अचूक निशाना लगाने के साथ-साथ निगरानी करने, खुफिया जानकारी जुटाने और रेकी करने में भी काम आएगा. साथ ही यह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और हवाई हमले करने और रोकने में भी सक्षम होगा. सिर्फ इतना ही नहीं, इसे मल्टी-डोमेन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है. लंबी रेंज वाले इस ड्रोन को 5वीं और उसके बाद की जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा.

शुरू हो गईं तैयारियां

वेक्टिस ड्रोन बनाने के लिए कंपनी ने तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए जरूरी पार्ट्स को ऑर्डर कर दिया गया है. कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि हम सिर्फ एक नया प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे हैं. हम हवाई शक्ति के लिए एक नया उदाहरण पेश करने जा रहे हैं जो पूरी तरह सक्षम और कस्टमाइजेबल होगा.

तेजी से बढ़ रही मिलिट्री ड्रोन इंडस्ट्री

पिछले कुछ समय से मिलिट्री ड्रोन इंडस्ट्री तेजी से ग्रोथ कर रही है. इसके पीछे देशों के बढ़े सुरक्षा बजट, AI जैसी टेक्नोलॉजीज का विकास और सर्विलांस और रेकी करने वाले ड्रोन की बढ़ती मांग है. अमेरिका, चीन, इजरायल और भारत समेत कई देश इस इंडस्ट्री में भारी निवेश कर रहे हैं.

