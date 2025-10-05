सब कुछ फ्री देकर कैसे कमाई करता है Instagram, ये तरीका जान नहीं होगा यकीन

Instagram: आप हर दिन Instagram इस्तेमाल करते हैं फोटो शेयर करते हैं रील्स देखते हैं, दोस्तों को फॉलो करते हैं और घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब Instagram आपको सब कुछ फ्री देता है तो आखिर वो कमाई कैसे करता है? न कोई सब्सक्रिप्शन, न कोई चार्ज फिर भी यह कंपनी अरबों रुपये कमा रही है. इसका राज़ छिपा है आपके डेटा और ध्यान (Attention) में. आइए जानते हैं आखिर Instagram का यह बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है.

फ्री ऐप, लेकिन बिजनेस है बड़ा

Instagram को 2012 में Facebook (अब Meta) ने करीब 1 बिलियन डॉलर में खरीदा था. आज यह प्लेटफॉर्म Meta के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है. आप भले ही इसे मुफ्त में इस्तेमाल करते हों लेकिन असल में Instagram का असली प्रोडक्ट आप खुद हैं. आपका हर क्लिक, हर लाइक, और हर सर्च इस प्लेटफॉर्म के लिए कीमती डेटा बन जाता है जिसे इस्तेमाल करके Instagram आपको वही कंटेंट दिखाता है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है ताकि आप ज्यादा देर तक ऐप पर बने रहें.

असली कमाई का रास्ता

Instagram की सबसे बड़ी कमाई Ads से होती है. जब आप रील्स या स्टोरीज़ देख रहे होते हैं तो बीच-बीच में ब्रांड्स के विज्ञापन दिखाई देते हैं. यही विज्ञापन Instagram की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया हैं. Meta इन Ads के लिए कंपनियों से पैसे लेता है. लेकिन ये सामान्य विज्ञापन नहीं होते ये AI और Data Targeting पर आधारित होते हैं. यानी, अगर आपने हाल ही में किसी स्मार्टफोन की जानकारी गूगल पर सर्च की है तो Instagram उसी प्रोडक्ट से जुड़ा ऐड आपको दिखाएगा. इससे विज्ञापन का असर बढ़ जाता है और कंपनियां Meta को अधिक पैसा देने को तैयार रहती हैं.

इंफ्लुएंसर्स भी हैं कमाई की चाबी

Instagram पर मौजूद लाखों इंफ्लुएंसर्स भी इसके बिजनेस मॉडल का अहम हिस्सा हैं. जब कोई ब्रांड किसी इंफ्लुएंसर को प्रमोशन के लिए पैसा देता है तो वह परोक्ष रूप से Instagram को भी फायदा पहुंचाता है. क्योंकि इससे यूज़र्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं, व्यूज़ और ऐड इंप्रेशन्स बढ़ते हैं और Meta की कमाई भी कई गुना हो जाती है.

डेटा ही है असली खज़ाना

Instagram हर यूज़र के व्यवहार का बारीकी से अध्ययन करता है आप कौन-सी पोस्ट्स लाइक करते हैं किसे फॉलो करते हैं और किस वीडियो पर ज़्यादा देर रुकते हैं. यह सब डेटा AI एल्गोरिद्म के जरिए ब्रांड्स को टारगेटेड ऐड्स के रूप में बेचा जाता है. भले ही Instagram सीधे तौर पर आपका डेटा नहीं बेचता लेकिन इसी डेटा की मदद से विज्ञापनदाताओं को सही ऑडियंस तक पहुंचने का मौका देता है और यही से होती है असली कमाई.

यह भी पढ़ें:

Fast Charging है खतरनाक? जानिए आपके स्मार्टफोन पर क्या होता है असर