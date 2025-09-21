हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
AI किस तरह करता है हमारी पहचान, जानिए कैसे चेहरे के सामने आते ही खुल जाता है फोन

AI किस तरह करता है हमारी पहचान, जानिए कैसे चेहरे के सामने आते ही खुल जाता है फोन

Artificial Intelligence: आजकल स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने या मैसेज भेजने का जरिया नहीं रह गया है बल्कि यह हमारी डिजिटल लाइफ का सबसे बड़ा सिक्योरिटी गार्ड बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Sep 2025 08:22 AM (IST)

Artificial Intelligence: आजकल स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने या मैसेज भेजने का जरिया नहीं रह गया है बल्कि यह हमारी डिजिटल लाइफ का सबसे बड़ा सिक्योरिटी गार्ड बन चुका है. खासकर तब से जब इसमें AI आधारित फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा. आपने जरूर देखा होगा कि फोन जैसे ही आपके चेहरे के सामने आता है तुरंत अनलॉक हो जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और AI हमारी पहचान कैसे करता है? आइए जानते हैं.

फेस रिकग्निशन क्या है?

फेस रिकग्निशन यानी चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक. इसमें स्मार्टफोन का कैमरा आपके चेहरे को स्कैन करता है और एक यूनिक डिजिटल मैप बना लेता है. यह मैप आपके चेहरे के विभिन्न बिंदुओं (जैसे आंखों की दूरी, नाक का आकार, होंठों की स्थिति) पर आधारित होता है. यही डेटा AI एल्गोरिद्म के जरिए फोन की मेमोरी में सुरक्षित रहता है.

AI कैसे करता है पहचान

AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल यहां सबसे अहम है. जब भी आप फोन को चेहरे के सामने लाते हैं, कैमरा तुरंत आपके चेहरे की लाइव इमेज कैप्चर करता है और उसे पहले से सेव किए गए चेहरे के मैप से मैच करता है. AI इस प्रोसेस में कई स्तर पर काम करता है.

  • सबसे पहले कैमरा यह पहचानता है कि फ्रंट में चेहरा है या नहीं.
  • फिर AI उस चेहरे के फीचर्स को स्कैन करता है, जैसे आंखों की गहराई, जॉ लाइन, चीकबोन्स आदि.
  • इसके बाद फोन सेव किए गए डेटा से तुलना करता है. अगर दोनों एक जैसे निकलते हैं तो फोन तुरंत अनलॉक हो जाता है.

2D और 3D फेस अनलॉक

2D फेस अनलॉक में केवल कैमरा से ली गई फ्लैट इमेज का इस्तेमाल होता है. यह तेज तो होता है लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कमजोर होता है. कभी-कभी फोटो से भी धोखा खा सकता है. वहीं, 3D फेस अनलॉक में इंफ्रारेड सेंसर और डॉट प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है. यह आपके चेहरे का थ्री-डायमेंशनल नक्शा तैयार करता है जिससे इसे फोटो या वीडियो से धोखा नहीं दिया जा सकता. Apple का Face ID इसी तकनीक पर आधारित है.

सुरक्षा कितनी मजबूत है?

AI आधारित फेस रिकग्निशन तकनीक लगातार बेहतर होती जा रही है. 3D तकनीक वाले फोन लगभग 1 लाख में से सिर्फ 1 बार गलत चेहरा पहचान सकते हैं. वहीं 2D वाले फोन में रिस्क ज्यादा होता है. यही वजह है कि प्रीमियम स्मार्टफोन्स में ज्यादातर 3D फेस अनलॉक दिया जाता है.

Published at : 21 Sep 2025 08:20 AM (IST)
