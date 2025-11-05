हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक मोबाइल से दूसरे तक मैसेज कैसे पहुंचता है? जानिए आपके SMS का पूरा सफर सेकंडों में कैसे होता है पूरा

एक मोबाइल से दूसरे तक मैसेज कैसे पहुंचता है? जानिए आपके SMS का पूरा सफर सेकंडों में कैसे होता है पूरा

Mobile SMS: क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने फोन से कोई मैसेज भेजते हैं तो वह कुछ ही सेकंड में दूसरे मोबाइल पर कैसे पहुंच जाता है?

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 Nov 2025 08:05 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mobile SMS: क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने फोन से कोई मैसेज भेजते हैं तो वह कुछ ही सेकंड में दूसरे मोबाइल पर कैसे पहुंच जाता है? ये प्रक्रिया दिखने में बेहद आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी टेक्नोलॉजी और नेटवर्क सिस्टम काम करता है जो मिलकर हर SMS को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं. आइए समझते हैं कि एक मैसेज आपके मोबाइल से दूसरे फोन तक कैसे यात्रा करता है.

जब आप सेंड बटन दबाते हैं

जब आप अपने फोन से मैसेज भेजते हैं और Send पर क्लिक करते हैं तो वह मैसेज सबसे पहले आपके मोबाइल नेटवर्क (जैसे Jio, Airtel, या Vi) के नजदीकी सेल टावर तक पहुंचता है. इस दौरान फोन सिग्नल फ्रीक्वेंसी के जरिए उस टावर से कनेक्ट होता है.

SMSC तक पहुंचना

हर मोबाइल नेटवर्क का अपना एक SMSC (Short Message Service Center) होता है, जो सभी मैसेज को मैनेज करता है. जब आपका मैसेज सेल टावर से निकलता है तो वह सीधे SMSC तक पहुंचता है. यह सर्वर असल में उस मैसेज का "पोस्ट ऑफिस" होता है यानी, यह तय करता है कि मैसेज कहां भेजना है और कब डिलीवर करना है.

रिसीवर नेटवर्क से कनेक्शन

अगर मैसेज उसी नेटवर्क (जैसे Jio से Jio) पर भेजा जा रहा है तो SMSC उसी नेटवर्क के रिसीवर टावर से कनेक्ट होकर मैसेज पहुंचा देता है. लेकिन अगर मैसेज दूसरे नेटवर्क (जैसे Airtel से Vi) पर जा रहा हो तो SMSC पहले इंटरकनेक्ट गेटवे के जरिए दूसरे नेटवर्क से संपर्क करता है ताकि मैसेज सही यूज़र के फोन तक पहुंच सके.

रिसीवर मोबाइल तक पहुंचना

जैसे ही SMSC को कन्फर्मेशन मिलता है कि रिसीवर का फोन नेटवर्क से जुड़ा है और सिग्नल मिल रहा है तो मैसेज तुरंत उस डिवाइस तक भेज दिया जाता है. फोन के अंदर मौजूद SIM कार्ड और नेटवर्क मॉड्यूल उस मैसेज को रिसीव करते हैं और वह इनबॉक्स में दिखाई देने लगता है.

सेकंडों में पूरा सफर

आपका मैसेज इन सभी स्टेप्स से गुजरते हुए आमतौर पर 1 से 3 सेकंड में ही पहुंच जाता है. अगर नेटवर्क कमजोर हो या रिसीवर फोन ऑफ हो तो SMSC मैसेज को अपने सर्वर में स्टोर कर लेता है और जैसे ही फोन चालू होता है तुरंत उसे डिलीवर कर देता है.

यह भी पढ़ें:

क्या ChatGPT से हुई बातचीत पर है कंपनी की नजर? प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी से जुड़ी ये बातें जानना हैं जरूरी

Published at : 05 Nov 2025 08:04 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Mobile SMS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
विश्व
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
विश्व
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
बॉलीवुड
'जल्दी उठना भी सिखा दे...' अक्षय कुमार ने शाहरुख खान को किया बर्थडे विश तो किंग खान ने कर दी ये रिक्वेस्ट
'जल्दी उठना भी सिखा दे...' अक्षय कुमार ने शाहरुख खान को किया बर्थडे विश तो किंग खान ने कर दी ये रिक्वेस्ट
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए किसी को ईवीएम उधार देता है, जानें क्या होती है प्रकिया
क्या भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए किसी को ईवीएम उधार देता है, जानें क्या होती है प्रकिया
यूटिलिटी
रात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात
रात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात
ट्रेंडिंग
बिहार में रिपोर्टर के सवाल पर चरमरा गए अंग्रेजी के माड़साब! वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
बिहार में रिपोर्टर के सवाल पर चरमरा गए अंग्रेजी के माड़साब! वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget