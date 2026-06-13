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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैसे डाउन हो जाती हैं सोशल मीडिया साइट्स? जानिए क्या होता है इसके पीछे का कारण

कैसे डाउन हो जाती हैं सोशल मीडिया साइट्स? जानिए क्या होता है इसके पीछे का कारण

Social Media Websites: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनिया भर में फैले विशाल डेटा सेंटर और सर्वरों के जरिए काम करते हैं.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Jun 2026 11:52 AM (IST)
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  • साइबर हमले और मानवीय त्रुटि भी सोशल मीडिया डाउन होने के कारण हैं।

Social Media Websites: आज के समय में Facebook, Instagram, WhatsApp, X (Twitter) और YouTube जैसी सोशल मीडिया सेवाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक ये प्लेटफॉर्म काम करना बंद कर देते हैं. मैसेज नहीं भेजे जाते, पोस्ट लोड नहीं होतीं और लाखों-करोड़ों यूजर्स एक साथ परेशान हो जाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी सोशल मीडिया साइट्स डाउन कैसे हो जाती हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की प्रमुख वजहें.

सर्वर पर बढ़ जाता है दबाव

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनिया भर में फैले विशाल डेटा सेंटर और सर्वरों के जरिए काम करते हैं. जब किसी कारण से अचानक बहुत ज्यादा लोग एक साथ किसी सेवा का इस्तेमाल करने लगते हैं तो सर्वर पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है. यदि सिस्टम उस ट्रैफिक को संभाल नहीं पाता तो वेबसाइट या ऐप धीमी पड़ सकती है या पूरी तरह बंद हो सकती है.

तकनीकी अपडेट भी बन सकते हैं वजह

कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर नए फीचर और सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करती हैं. कई बार अपडेट के दौरान कोई तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है जिससे पूरे नेटवर्क पर असर पड़ सकता है. एक छोटी सी कोडिंग गलती भी लाखों यूजर्स को प्रभावित कर सकती है.

डेटा सेंटर में खराबी

सोशल मीडिया कंपनियों के डेटा सेंटर उनके पूरे नेटवर्क का आधार होते हैं. यदि किसी डेटा सेंटर में बिजली की समस्या, हार्डवेयर फेलियर या नेटवर्क उपकरणों में खराबी आ जा तो सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. कई बार बैकअप सिस्टम होने के बावजूद समस्या को ठीक करने में समय लग जाता है.

DNS और नेटवर्किंग समस्याएं

जब आप किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो DNS (Domain Name System) उसे सही सर्वर से जोड़ता है. यदि DNS सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाए तो यूजर्स वेबसाइट तक पहुंच ही नहीं पाते. इसके अलावा इंटरनेट रूटिंग या नेटवर्क कनेक्टिविटी में गड़बड़ी भी बड़े आउटेज का कारण बन सकती है.

साइबर अटैक का खतरा

कुछ मामलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबर हमलों का शिकार भी हो सकते हैं. DDoS (Distributed Denial of Service) जैसे हमलों में हैकर्स बड़ी मात्रा में फर्जी ट्रैफिक भेजकर सर्वर को ओवरलोड करने की कोशिश करते हैं. इससे प्लेटफॉर्म की सेवाएं बाधित हो सकती हैं.

मानवीय गलती भी जिम्मेदार

कई बार समस्या किसी तकनीकी खराबी से नहीं बल्कि इंसानी भूल से पैदा होती है. नेटवर्क सेटिंग्स में गलत बदलाव, सर्वर कॉन्फिगरेशन में त्रुटि या मेंटेनेंस के दौरान हुई गलती पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकती है.

क्या आपका इंटरनेट हमेशा जिम्मेदार होता है?

जरूरी नहीं कि हर बार समस्या सोशल मीडिया कंपनी की ही हो. कई बार यूजर के इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल नेटवर्क या स्थानीय ISP में खराबी होने के कारण भी ऐप्स काम नहीं करतीं. इसलिए आउटेज की पुष्टि करने से पहले अपने इंटरनेट कनेक्शन की जांच करना भी जरूरी है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 13 Jun 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Social Media TECH NEWS HINDI
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