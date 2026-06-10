अब बच्चों के लिए बंद होगा सोशल मीडिया! इस देश ने लागू किया सख्त नियम
Social Media Ban: सरकार का मानना है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच बच्चों को हानिकारक कंटेंट और ऑनलाइन खतरों से बचाना बेहद जरूरी हो गया है.
- ऑनलाइन शोषण रोकथाम पर जोर; अन्य देश भी बना रहे सख्त नियम।
Social Media Ban: ब्रिटेन की सरकार बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ हानिकारक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने की योजना को आगे बढ़ा सकते हैं. हालांकि, सुरक्षित माने जाने वाले कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक बच्चों की पहुंच जारी रह सकती है.
बच्चों की सुरक्षा बनी सरकार की प्राथमिकता
बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस मुद्दे पर कई विशेषज्ञों और प्रभावित परिवारों से बातचीत की है. इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अनुभवों का भी अध्ययन किया है जहां दिसंबर 2025 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त नियम लागू किए गए थे.
सरकार का मानना है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच बच्चों को हानिकारक कंटेंट और ऑनलाइन खतरों से बचाना बेहद जरूरी हो गया है.
टेक कंपनियों पर दबाव बढ़ाने की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार युवाओं की सुरक्षा के मामले में बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी. सरकार का फोकस ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रहेगा जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं. हालांकि, फिलहाल इस सप्ताह किसी औपचारिक प्रतिबंध की घोषणा की संभावना कम बताई जा रही है.
ऑनलाइन यौन शोषण रोकने पर भी जोर
सरकार जल्द ही उन उपायों की जानकारी दे सकती है जिनका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन यौन प्रकृति की तस्वीरें या सामग्री बनाने से रोकना है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी सामग्री का इस्तेमाल बाद में ब्लैकमेलिंग और सेक्सटॉर्शन जैसे अपराधों में किया जा सकता है. ऑनलाइन अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह विषय सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.
सोशल मीडिया के प्रभाव पर बढ़ रही चिंता
ब्रिटेन में इस साल बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को लेकर व्यापक चर्चा और परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई थी. इसमें कई संभावित उपायों पर विचार किया गया जिनमें स्क्रीन टाइम लिमिट, रात के समय इस्तेमाल पर रोक, और बच्चों को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने वाले डिजाइन फीचर्स पर नियंत्रण शामिल हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और सामाजिक व्यवहार पर असर डाल सकता है.
अन्य देश भी बना रहे हैं सख्त नियम
ब्रिटेन अकेला देश नहीं है जो इस दिशा में कदम उठा रहा है. फ्रांस, डेनमार्क और पोलैंड भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया नियमों को और सख्त बनाने पर विचार कर रहे हैं. वहीं, ग्रीस ने घोषणा की है कि जनवरी 2027 से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा.
मौजूदा कानून पहले से लागू
ब्रिटेन में पहले से ही ऑनलाइन सुरक्षा कानून लागू है जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों को अवैध और हानिकारक कंटेंट से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं. अब सरकार इस सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने पर विचार कर रही है.
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