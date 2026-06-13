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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन से अचानक गायब हो गए मोबाइल नेटवर्क! कहीं आपका सिम भी तो नहीं हो गया हैक, तुरंत करें ये काम

फोन से अचानक गायब हो गए मोबाइल नेटवर्क! कहीं आपका सिम भी तो नहीं हो गया हैक, तुरंत करें ये काम

SIM Swap Attack एक ऐसा साइबर फ्रॉड है जिसमें अपराधी आपकी मोबाइल कंपनी को धोखे में रखकर आपके मोबाइल नंबर को अपने पास मौजूद SIM कार्ड पर ट्रांसफर करवा लेते हैं.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Jun 2026 10:07 AM (IST)
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SIM Swap Attack: अक्सर ऐसा होता है कि फोन में अचानक नेटवर्क चला जाता है और लोग इसे टेलीकॉम कंपनी की तकनीकी समस्या या कमजोर कवरेज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन हर बार नेटवर्क का गायब होना सामान्य बात नहीं होती. कई मामलों में यह साइबर ठगों द्वारा किए जाने वाले खतरनाक SIM Swap Attack का संकेत भी हो सकता है. यही वजह है कि सरकारी एजेंसियां लोगों को ऐसे मामलों में सतर्क रहने की सलाह दे रही हैं.

क्या होता है SIM Swap Attack?

SIM Swap Attack एक ऐसा साइबर फ्रॉड है जिसमें अपराधी आपकी मोबाइल कंपनी को धोखे में रखकर आपके मोबाइल नंबर को अपने पास मौजूद SIM कार्ड पर ट्रांसफर करवा लेते हैं. जैसे ही नंबर दूसरे SIM पर एक्टिव होता है आपके फोन में नेटवर्क बंद हो जाता है और कॉल, मैसेज तथा OTP सीधे ठग के पास पहुंचने लगते हैं.

आजकल बैंकिंग, सोशल मीडिया और कई ऑनलाइन सेवाएं मोबाइल नंबर के जरिए पहचान वेरिफाई करती हैं. ऐसे में यदि किसी और के पास आपका नंबर पहुंच जाए तो वह आपके महत्वपूर्ण अकाउंट्स तक पहुंच बना सकता है और उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है.

सरकार ने जारी की चेतावनी

हाल ही में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लोगों को इस खतरे के प्रति आगाह किया है. मंत्रालय ने कहा कि यदि आपके फोन में अचानक लंबे समय तक नेटवर्क नहीं आ रहा है, कॉल और मैसेज मिलना बंद हो गए हैं और समस्या का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिख रहा है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.

हालांकि कभी-कभी नेटवर्क आउटेज भी हो सकता है लेकिन बिना किसी वजह के लंबे समय तक सेवा बाधित रहना SIM से छेड़छाड़ का संकेत हो सकता है.

SIM Swap Attack का शक होने पर क्या करें?

यदि आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहले किसी दूसरे फोन से अपनी टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क करें. उनसे पूछें कि क्या हाल ही में आपके SIM या मोबाइल नंबर से जुड़ा कोई बदलाव किया गया है.

अगर आपको किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि का पता चलता है तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं. जितनी जल्दी कार्रवाई होगी उतनी ही जल्दी आपके बैंक खाते, सोशल मीडिया प्रोफाइल और अन्य डिजिटल सेवाओं को सुरक्षित किया जा सकेगा.

SIM Swap फ्रॉड से खुद को कैसे सुरक्षित रखें?

साइबर अपराधियों से बचने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनानी चाहिए. अपने मोबाइल नंबर पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए टेलीकॉम कंपनी द्वारा उपलब्ध Carrier PIN या IVR Lock जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करें. किसी भी व्यक्ति के साथ OTP, बैंकिंग जानकारी, पासवर्ड या अन्य निजी डिटेल्स साझा न करें चाहे वह खुद को बैंक या टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी ही क्यों न बताए.

इसके अलावा यदि आपके मोबाइल नंबर पर कोई असामान्य एक्टिविटी दिखाई दे जैसे अचानक नेटवर्क गायब होना, कॉल या मैसेज बंद हो जाना तो तुरंत अपने सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें और मामले की जांच करवाएं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 13 Jun 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Cyber Fraud TECH NEWS HINDI SIM Swap Attack
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