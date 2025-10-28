Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

OpenAI ChatGPT: दुनिया के सबसे पॉपुलर AI चैटबॉट्स में से एक ChatGPT भारत में तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत अब अमेरिका के बाद ChatGPT का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है. इसी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए OpenAI ने भारतीय छात्रों के लिए एक खास पहल शुरू की है “Chats for Students in India” जिसमें कंपनी ने बताया कि देशभर के कॉलेज छात्र, खासकर IIT मद्रास, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (MAHE) और दिल्ली टेक्निकल कैंपस जैसे संस्थानों के विद्यार्थी, किस तरह से ChatGPT का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं.

शिक्षा बना ChatGPT का सबसे बड़ा इस्तेमाल

OpenAI का कहना है कि भारत में ChatGPT का सबसे ज्यादा इस्तेमाल शैक्षणिक कार्यों (education) के लिए किया जा रहा है. छात्र इसे केवल नोट्स या असाइनमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि एक बौद्धिक साथी (intellectual partner) के रूप में उपयोग कर रहे हैं जिससे वे समस्या-समाधान, विश्लेषणात्मक सोच और रचनात्मकता जैसी वास्तविक कौशलों को निखार सकें.

भारतीय छात्रों के टॉप ChatGPT उपयोग

OpenAI ने अपनी वेबसाइट पर 54 असली उदाहरण (use cases) साझा किए हैं जिनमें छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए गए वास्तविक प्रोम्प्ट्स (prompts) भी शामिल हैं. इनमें से कुछ दिलचस्प उपयोग इस प्रकार हैं.

परीक्षा की तैयारी

एक छात्र ने प्रोम्प्ट दिया “कल मेरा Operating Systems क्लास टेस्ट है और मैं पूरे अंक लाना चाहता हूं. परीक्षा में 5 MCQs और 2 सिचुएशन-बेस्ड प्रश्न हैं. मुझे जरूरी टॉपिक्स समझाओ ताकि मैं जल्दी और प्रभावी ढंग से सीख सकूं.” इसके साथ उसने संबंधित विषय की PDF फाइल भी जोड़ी ताकि ChatGPT सटीक और संदर्भित जवाब दे सके.

स्टडी शेड्यूल बनाना

एक अन्य छात्र ने ChatGPT से कहा, “मेरी SEE परीक्षा आने वाली है. मेरे लिए दिनवार पढ़ाई का शेड्यूल तैयार करो जिसमें रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट और ब्रेक्स शामिल हों ताकि मैं फोकस्ड रह सकूं.” इसमें भी छात्र ने अपना सिलेबस अपलोड किया ताकि जवाब वास्तविक डाटा पर आधारित हो.

कठिन विषयों को आसान बनाना

कई छात्र ChatGPT से जटिल विषयों को सरल भाषा में समझाने के लिए कहते हैं जैसे “Dining Philosopher Problem को ऐसे समझाओ जैसे मैं बिल्कुल शुरुआत कर रहा हूं.”

रोल-प्ले के जरिए सीखना

एक दिलचस्प प्रोम्प्ट में छात्र ने कहा “मुझे समझाओ कि चीजें क्यों तैरती हैं, लेकिन खुद को आर्किमिडीज मानकर समझाओ.” इससे सीखना मजेदार और यादगार बन गया.

असाइनमेंट का प्री-ग्रेडिंग

कई छात्र ChatGPT से कहते हैं “मेरे प्रोफेसर बनकर मेरा असाइनमेंट ग्रेड करो और बताओ कहां सुधार की जरूरत है.”

ईमेल टोन तय करना

एक छात्र ने ChatGPT से कहा “एक ईमेल तीन टोन में लिखो — 1) औपचारिक (HOD के लिए), 2) सेमी-फॉर्मल (फैकल्टी एडवाइजर के लिए), 3) दोस्ताना (प्रोजेक्ट पार्टनर्स के लिए).” इससे छात्रों को अलग-अलग प्रोफेशनल सिचुएशन्स के लिए सही टोन सीखने में मदद मिली.

