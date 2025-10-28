हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीभारतीय छात्र कैसे कर रहे हैं ChatGPT का इस्तेमाल? OpenAI ने खोले ChatGPT के 50 जबरदस्त इस्तेमाल के राज

भारतीय छात्र कैसे कर रहे हैं ChatGPT का इस्तेमाल? OpenAI ने खोले ChatGPT के 50 जबरदस्त इस्तेमाल के राज

ChatGPT: दुनिया के सबसे पॉपुलर AI चैटबॉट्स में से एक ChatGPT भारत में तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत अब अमेरिका के बाद ChatGPT का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

OpenAI ChatGPT: दुनिया के सबसे पॉपुलर AI चैटबॉट्स में से एक ChatGPT भारत में तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत अब अमेरिका के बाद ChatGPT का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है. इसी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए OpenAI ने भारतीय छात्रों के लिए एक खास पहल शुरू की है “Chats for Students in India” जिसमें कंपनी ने बताया कि देशभर के कॉलेज छात्र, खासकर IIT मद्रास, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (MAHE) और दिल्ली टेक्निकल कैंपस जैसे संस्थानों के विद्यार्थी, किस तरह से ChatGPT का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं.

शिक्षा बना ChatGPT का सबसे बड़ा इस्तेमाल

OpenAI का कहना है कि भारत में ChatGPT का सबसे ज्यादा इस्तेमाल शैक्षणिक कार्यों (education) के लिए किया जा रहा है. छात्र इसे केवल नोट्स या असाइनमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि एक बौद्धिक साथी (intellectual partner) के रूप में उपयोग कर रहे हैं जिससे वे समस्या-समाधान, विश्लेषणात्मक सोच और रचनात्मकता जैसी वास्तविक कौशलों को निखार सकें.

भारतीय छात्रों के टॉप ChatGPT उपयोग

OpenAI ने अपनी वेबसाइट पर 54 असली उदाहरण (use cases) साझा किए हैं जिनमें छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए गए वास्तविक प्रोम्प्ट्स (prompts) भी शामिल हैं. इनमें से कुछ दिलचस्प उपयोग इस प्रकार हैं.

परीक्षा की तैयारी

एक छात्र ने प्रोम्प्ट दिया “कल मेरा Operating Systems क्लास टेस्ट है और मैं पूरे अंक लाना चाहता हूं. परीक्षा में 5 MCQs और 2 सिचुएशन-बेस्ड प्रश्न हैं. मुझे जरूरी टॉपिक्स समझाओ ताकि मैं जल्दी और प्रभावी ढंग से सीख सकूं.” इसके साथ उसने संबंधित विषय की PDF फाइल भी जोड़ी ताकि ChatGPT सटीक और संदर्भित जवाब दे सके.

स्टडी शेड्यूल बनाना

एक अन्य छात्र ने ChatGPT से कहा, “मेरी SEE परीक्षा आने वाली है. मेरे लिए दिनवार पढ़ाई का शेड्यूल तैयार करो जिसमें रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट और ब्रेक्स शामिल हों ताकि मैं फोकस्ड रह सकूं.” इसमें भी छात्र ने अपना सिलेबस अपलोड किया ताकि जवाब वास्तविक डाटा पर आधारित हो.

कठिन विषयों को आसान बनाना

कई छात्र ChatGPT से जटिल विषयों को सरल भाषा में समझाने के लिए कहते हैं जैसे “Dining Philosopher Problem को ऐसे समझाओ जैसे मैं बिल्कुल शुरुआत कर रहा हूं.”

रोल-प्ले के जरिए सीखना

एक दिलचस्प प्रोम्प्ट में छात्र ने कहा “मुझे समझाओ कि चीजें क्यों तैरती हैं, लेकिन खुद को आर्किमिडीज मानकर समझाओ.” इससे सीखना मजेदार और यादगार बन गया.

असाइनमेंट का प्री-ग्रेडिंग

कई छात्र ChatGPT से कहते हैं “मेरे प्रोफेसर बनकर मेरा असाइनमेंट ग्रेड करो और बताओ कहां सुधार की जरूरत है.”

ईमेल टोन तय करना

एक छात्र ने ChatGPT से कहा “एक ईमेल तीन टोन में लिखो — 1) औपचारिक (HOD के लिए), 2) सेमी-फॉर्मल (फैकल्टी एडवाइजर के लिए), 3) दोस्ताना (प्रोजेक्ट पार्टनर्स के लिए).” इससे छात्रों को अलग-अलग प्रोफेशनल सिचुएशन्स के लिए सही टोन सीखने में मदद मिली.

यह भी पढ़ें:

iPhone तो बस झलक है! जानें किसके पास हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और लग्जरी फोन

Published at : 28 Oct 2025 08:56 AM (IST)
Tags :
OpenAI ChatGPT TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
विश्व
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
क्रिकेट
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन, देशभर में दिखी धूम! | Bihar
प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !
दिल्ली एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर, पीड़िता के पिता ने रची थी साजिश
Bihar Election 2025: चुनाव से कहा गायब हो गए Rahul Gandhi?
Bihar में 'छठ' पर कैसा 'जुबानी हठ'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
विश्व
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
क्रिकेट
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
बॉलीवुड
920 रुपये की चाय, 1050 रुपये में सलाद...शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट 'बास्टियन' की डिशेज की कीमत जान पकड़ लेंगे माथा
बेहद एक्सपेंसिव है शिल्पा शेट्टी का रेस्टोरेंट 'बास्टियन', चाय की कीमत जान ही बैठ जाएगा दिल
ट्रेंडिंग
पूरा इंटरनेट खुश हुआ! बच्चे को पिता ने दिया दिल छू लेने वाला सरप्राइज- यूजर्स ने दिल से की तारीफ
पूरा इंटरनेट खुश हुआ! बच्चे को पिता ने दिया दिल छू लेने वाला सरप्राइज- यूजर्स ने दिल से की तारीफ
जनरल नॉलेज
कुछ समय बाद काली क्यों पड़ जाती हैं चांदी की चीजें, सोने पर क्यों नहीं होता ऐसा कोई असर?
कुछ समय बाद काली क्यों पड़ जाती हैं चांदी की चीजें, सोने पर क्यों नहीं होता ऐसा कोई असर?
Parenting
Signs of Violent Behavior in Children: ये अर्ली वॉर्निंग सिग्नल नजर आएं तो समझ लें कि खतरे में आपका बच्चा, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये अर्ली वॉर्निंग सिग्नल नजर आएं तो समझ लें कि खतरे में आपका बच्चा, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget