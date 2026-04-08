US और ईरान जंग में कौन जीता-किसे मिली हार? मौतें, तबाही और महंगाई... किसने क्या खोया-क्या पाया?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: US-इजरायल और ईरान जंग में कौन जीता-किसे मिली हार? मौतें, तबाही और महंगाई... किसने क्या खोया-क्या पाया?

Explained: US-इजरायल और ईरान जंग में कौन जीता-किसे मिली हार? मौतें, तबाही और महंगाई... किसने क्या खोया-क्या पाया?

US Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान जंग के बीच सीजफायर हो गया, जिससे लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं. हजारों जानें गईं, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और हर तरफ तबाही हुई. अब सवाल है कि जीत हुई किसकी?

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 08 Apr 2026 12:39 PM (IST)
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US-इजरायल और ईरान जंग के ठीक 40वें दिन, 7-8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की मध्यस्थता से सीजफायर हो गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोनों पक्षों से लगातार बात की और आखिरी घंटे में 20 दिनों का सीजफायर मंजूर कर लिया. ईरान ने भी इसे स्वीकार किया, लेकिन 10 शर्तें भी रखीं. चीन ने भी ईरान को इस फैसले के लिए राजी किया.ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये 'दुनिया के लिए शांति का बड़ा दिन' है. सबसे बड़ा सवाल है कि इस जंग में किसने क्या पाया और क्या खो दिया? आइए एक्सप्लेनर में समझते हैं...

सवाल 1: अमेरिका और इजरायल ने इस जंग से क्या हासिल किया और क्या खो दिया?
जवाब: अमेरिका-इजरायल ने मिलकर ईरान की मिलिट्री ताकत को भारी झटका दिया...

  • ईरान की नौसेना लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई, मिसाइल और ड्रोन क्षमता बहुत कम हो गई, एयर डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल दिया गया.
  • सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई समेत कई टॉप नेता मारे गए और ईरान की कई सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स तबाह हो गईं.
  • ट्रंप ने इसे 'टोटल एंड कंप्लीट विक्ट्री' बताया और कहा कि यूरेनियम का मुद्दा भी 'परफेक्टली टेकन केयर ऑफ' होगा, लेकिन नुकसान भी बहुत बड़ा था.

हालांकि, सेंटर फोर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशल स्टडीज (CSIS) की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका को 80.4 अरब डॉलर से ज्यादा खर्चा उठाना पड़ा. अमेरिका के कई बेस और दूतावासों पर हमले हुए और सॉफ्ट पावर को भारी चोट पहुंची. गल्फ देशों और यूरोप के साथ रिश्ते खराब हुए. इजरायल में दर्जनों लोग मारे गए, लेबनान में जमीनी लड़ाई में भारी कीमत चुकानी पड़ी और हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका. वैश्विक तेल संकट से अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी महंगाई झेलनी पड़ी. कुल मिलाकर मिलिट्री लेवल पर सफलता मिली, लेकिन रेजीम चेंज नहीं हो सका और स्थायी शांति की बजाय सिर्फ अस्थायी सीजफायर हुआ.

 

7-8 अप्रैल की दरमियानी रात को ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया
7-8 अप्रैल की दरमियानी रात को ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया

सवाल 2: ईरान ने इस जंग से क्या हासिल किया और क्या खो दिया?
जवाब: ईरान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसका शासन टिका रहा. आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बना लिया गया और हार्डलाइनर्स की पकड़ और मजबूत हो गई. ईरान ने अमेरिका-इजरायल को मजबूर किया कि वो सीजफायर पर आएं और इस्लामाबाद में बातचीत की मेज पर बैठें.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करके ईरान ने दुनिया को तेल संकट का सबक दिया, तेल की कीमतें बढ़ाकर कुछ दिनों के लिए अतिरिक्त राजस्व भी कमाया और अपनी 10 सूत्री योजना को 'स्वीकार' करवाने का दावा किया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने रोजाना 130 मिलियन डॉलर कमाए. ईरान ने अमेरिकी बेस और खाड़ी देशों को नुकसान पहुंचाया, जिससे उसने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन नुकसान बहुत भारी पड़ा.

  • ईरान में करीब 4 हजार लोग मारे गए, अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी और तेल-गैस फैसिलिटी जैसे खार्ग आइलैंड तबाह हो गए.
  • मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, नौसेना और एयर डिफेंस लगभग नष्ट हो गए.
  • इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हुई, लाखों लोग बेघर हो गए और हिज्बुल्लाह जैसे सहयोगी ग्रुप को भी नुकसान पहुंचा.

कुल मिलाकर ईरान ने दिखा दिया कि वो आसानी से टूटने वाला नहीं है, लेकिन अंदरूनी तबाही बहुत गहरी थी.

 

ईरान ने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट मार गिराया था
ईरान ने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट मार गिराया था

सवाल 3: इस जंग से पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा?
जवाब: खाड़ी देशों यानी सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत पर सबसे ज्यादा असर पड़ा. तेल की कीमतें आसमान छू गईं, बंदरगाह और एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हुए, उड़ानें रद्द हो गईं और खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ गईं.

लेबनान में 15 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए और 1,500 से ज्यादा मौतें हुईं. इराक, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों में भी हमले हुए. पूरी दुनिया में शिपिंग रूट बदल गए, स्टॉक मार्केट गिरे और एशिया में ईंधन की कमी हो गई. रूस और चीन को फायदा हुआ क्योंकि तेल-गैस की कीमतें बढ़ने से उनका राजस्व बढ़ा. यूरोप को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा. संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार लाखों लोग विस्थापित हुए और ग्लोबल इकोनॉमी को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ.

सवाल 4: इस जंग में भारत की जीत या हार किस तरह हुई?
जवाब: भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया, जिससे भारत का 85-90 प्रतिशत क्रूड ऑयल और आधी LPG सप्लाई रुक गई. तेल की कीमतें 70 डॉलर से बढ़कर 110-120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं. देश में पेट्रोल-डीजल की कतारें लग गईं, LPG सिलेंडर के ब्लैक मार्केट रेट 4,000 रुपये तक चले गए, रेस्टोरेंट बंद होने लगे और कई जगहों पर लकड़ी-कोयले का इस्तेमाल शुरू हो गया. उर्वरक प्लांट्स और पावर ग्रिड्स 70 प्रतिशत क्षमता पर चलने लगे.

सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर 1.55 ट्रिलियन रुपये (16.4 बिलियन डॉलर) का राजस्व गंवाया और रुपया 94.78 प्रति डॉलर तक गिर गया. स्टॉक मार्केट पांच हफ्ते तक लगातार गिरा और विदेशी निवेशकों ने 3 बिलियन डॉलर निकाल लिए. एविएशन सेक्टर को हर हफ्ते 875 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. कुल मिलाकर ये जंग भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमी को बुरी तरह हिला गई. इसके अलावा 91 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं, जो हर साल 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेमिटेंस भेजते हैं. जंग के कारण गल्फ की अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ने लगीं, नौकरियां चली गईं और भारतीयों को वापस लाना पड़ा. ग्रामीण परिवारों की आय रुक गई, जिससे लाखों घरों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई. एक्सपर्ट का कहना है कि 'हर गल्फ का भारतीय 4-5 लोगों का परिवार संभालता है, यानी 4-5 करोड़ भारतीय सीधे प्रभावित हैं.'

 

होर्मुज बंद होने से भारत में गैस सिलेंडर की किल्लत शुरू हो गई.
होर्मुज बंद होने से भारत में गैस सिलेंडर की किल्लत शुरू हो गई.

सवाल 5: आखिर इस जंग में किसने क्या हासिल किया? कोई जीता या सब हारे?  
जवाब: फॉरेन एक्सपर्ट्स और NEHU के प्रोफेसर प्रसेनजीत बिस्वास का कहना है कि कोई साफ विजेता नहीं है. अमेरिका-इजरायल ने मिलिट्री लेवल पर ईरान की ताकत को भारी नुकसान पहुंचाया और न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे धकेला, लेकिन रेजीम चेंज नहीं कर पाए और ईरान को पूरी तरह तोड़ नहीं सके. ईरान ने होर्मुज का हथियार इस्तेमाल करके दुनिया को अपना दम दिखाया, सीजफायर पर मजबूर किया और अपने शासन को बचाकर रखा.'

ट्रंप 'विक्ट्री' का दावा कर रहे हैं, लेकिन लागत बहुत ज्यादा पड़ी और रणनीति में कमियां दिखीं. ईरान इसे 'ग्रेट विक्ट्री' बता रहा है, लेकिन उसके अंदरूनी नुकसान भारी हैं.

प्रसेनजीत बिस्वास ने कहा, 'असली विजेता रूस और चीन बने, जिन्हें तेल की ऊंची कीमतों से फायदा हुआ. जंग ने साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध में छोटा देश भी बड़ी ताकत को लंबे समय तक घुमा सकता है, लेकिन कीमत हर किसी को चुकानी पड़ती है.'

अब इस्लामाबाद की बातचीत से क्या स्थायी समझौता निकलता है, ये देखना बाकी है. ये 40 दिन की जंग हजारों जिंदगियां ले गई, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया. सीजफायर सिर्फ शुरुआत है. असली सवाल ये है कि आगे क्या होता है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
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Published at : 08 Apr 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
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