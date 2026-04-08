नितेश तिवारी निर्देशित और रणबीर कपूर स्टारर मच अवेटेड फिल्म रामायण का हाल ही में टीजर रिलीज किया गया था. टीजर को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है. कई को ये बेहद पसंद आया तो कई ने खराब वीएफएक्स के लिए इसकी खूब आलोचना भी की है. गौरतलब है कि रामायण दो पार्ट में रिलीज होगी और इनकी लागत 4000 करोड़ बताई जा रही है. वहीं 4000 करोड़ी 'रामायणम' में खराब वीएफएक्स के लिए आलोचना झेल रहे प्रोड्यूस नमित मल्होत्रा ने चुप्पी तोड़ी है.

'रामायणम' में खराब वीएफएक्स पर नमित मल्होत्रा ने तोड़ी चुप्पी

दरअसल मंगलवार को, प्रोड्यूसर ने अपने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने दर्शकों को भरोसा दिलाया कि टीम वीएफएक्स में आ रही दिक्कतों को ठीक करने के लिए काम कर रही है. उन्होंने लिखा, "डियर ऑल, पिछले कुछ दिनों में जो रिस्पॉन्स मिला है, वह सच में ज़बरदस्त, प्रेरणा देने वाला और विनम्र करने वाला रहा है. यह देखकर कि हमारे राम दुनिया भर में इतने सारे दिलों को कैसे छू रहे हैं, मुझे बहुत विनम्रता और खुशी महसूस होती है. मैं सभी बातचीत, उत्साह और फ़ीडबैक को संजोकर रखता हूं. यह कहानी अरबों लोगों के दिलों में बसी है और हमारी पूरी केयर की हकदार है."

उन्होंने आगे कहा, "हज़ारों कलाकार और साथी जो पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं, वे हर डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा देने के लिए एक्साइटेड और एनर्जेटिक हैं. हम ध्यान से सुन रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं, और इसे उतना ही सम्मान देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना इसे मिला है."

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‘हर भारतीय को गर्व महसूस होगा’

नमित ने आगे अपनी पोस्ट में लिखा है, "यह हमारी रामायण है. यह हम सबकी है, और हर भारतीय को गर्व महसूस कराने की यह मिली-जुली भावना और बड़ी ज़िम्मेदारी ही मुझे हर दिन आगे बढ़ाती है." उन्होंने आखिर में लिखा, "आपने अब तक जो देखा है, वह तो बस शुरुआत है... हम सब इस दिवाली अपनी संस्कृति और इतिहास का जश्न मनाने के लिए सबसे बड़ी स्क्रीन पर अपने महाकाव्य को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं."

क्या अगला टीज़र 'रावण' का होगा?

'रामा' का टीज़र पहले ही आ चुका है, मेकर्स ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान बताया कि अगली बड़ी क्लिप 'रावण' की होगी. डायरेक्टर नितेश तिवारी के मुताबिक, फिल्म में रावण को नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि उसके अलग-अलग पहलुओं को दिखाया जाएगा, जिसमें एक योद्धा, म्यूज़िशियन, राजा और शिव भक्त शामिल हैं.

'रामायण' की कास्ट और रिलीज़ डेट

'रामायण' की कास्ट में राम के रोल में रणबीर कपूर, सीता के रोल में साईं पल्लवी और रावण के रोल में यश के अलावा हनुमान के रोल में सनी देओल, लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे, सूर्पनखा के रोल में रकुल प्रीत सिंह, मंदोदरी के रोल में काजल अग्रवाल, राजा दशरथ के रोल में अरुण गोविल शामिल हैं. बता दें कि 'रामायण' दो पार्ट में रिलीज़ होगी, जिसका पार्ट 1 दिवाली 2026 को और पार्ट 2 दिवाली 2027 को रिलीज़ होगा.