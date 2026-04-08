ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बाद जब सीज़फायर की बात सामने आई तो इस पर कई नेताओं ने अपनी राय दी. इसी बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की. महुआ मोइत्रा ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने दुनिया को यह दिखाया है कि साहस क्या होता है और अपनी बात पर मजबूती से खड़े रहना किसे कहते हैं. उनके अनुसार, ईरान ने जिस तरह दबाव के बीच भी अपने रुख को बनाए रखा, वह बाकी देशों के लिए एक उदाहरण है.

महुआ मोइत्रा ने आगे भारत की नीति पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि भारत के नेतृत्व को भी अब ऐसे देशों और ताकतों के सामने मजबूती से खड़ा होना चाहिए, जो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं.

Iran has taught the world what courage & having a spine is all about. Perhaps our own leadership should now deal with bullies firmly. India should announce our own ceasefires, our own trade deals & our own energy policies. Jai Hind. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 8, 2026

भारत की नीतियों पर महुआ मोइत्रा का सुझाव

महुआ मोइत्रा ने यह भी सुझाव दिया कि भारत को अपने सीज़फायर, अपने व्यापार समझौते और अपनी ऊर्जा नीतियां खुद तय करनी चाहिए. उनका कहना था कि देश को अपनी स्वतंत्र नीति अपनानी चाहिए, जिससे भारत की स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हो सके. आखिर में उन्होंने जय हिंद भी लिखा.

ईरान के लोगों की तारीफ

महुआ मोइत्रा ईरान के लोगों की भी खुलकर तारीफ की. उन्होंने एक दूसरे एक्स पोस्ट पर लिखा कि ईरान के लोगों ने पुलों पर ह्यूमन चेन बनाते हुए ताकत दिखाया है. ये सदी को बताएगी कि आम इंसानों की हिम्मत हमेशा फासिस्ट गुंडों को हराने के लिए काफी होती है.

The photo of Iranians making a human chain over their bridges that were under threat is one that will define this century. That the courage of normal human beings is always enough to defeat fascist bullies. India - we have hope. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 8, 2026

ये भी पढ़ें: 'तुरंत छोड़ दें ईरान....', सीजफायर के बाद भारतीयों के लिए दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या बोला