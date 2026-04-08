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Induction Cooktop Tips: पिछले करीब एक महीने में देशभर में इंडक्शन कुकटॉप (Induction Cooktop) का इस्तेमाल बढ़ा है. LPG सिलेंडर की कमी के बीच लोगों ने जमकर इंडक्शन चूल्हे खरीदे हैं. कुछ लोग पहले से ही इंडक्शन चूल्हे यूज करते आ रहे हैं तो कुछ पहली बार इन्हें यूज करने लगे हैं. ऐसे में लोगों को इसके सारे फंक्शन्स की ठीक से जानकारी नहीं होती. अगर आपने भी अभी इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल करना शुरू किया है तो आपने भी कुकिंग सरफेस पर बना सर्कल देखा होगा. बता दें कि यह सर्कल डिजाइन का पार्ट नहीं है. यह एक तरीके की बाउंड्री है, जिसमें बर्तन रखकर खाना बनाने से खाना भी जल्दी बनेगा और आपका बिल भी बचेगा.

Induction Cooktop के बीच में क्यों होता है सर्कल?

इंडक्शन चूल्हे के कुकिंग सरफेस के नीचे तांबे या एल्युमिनियम की कॉइल लगी होती है. इसी कॉइल की पोजिशन दिखाने के लिए सरफेस के ऊपर सर्कल बनाया जाता है. इससे यह पता चल जाता है कि कॉइल कहां लगी हुई है. इंडक्शन चूल्हे को यूज करते समय सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसी सर्कल में पैदा होती है. यानी अगर आपको मैक्सिमम हीट चाहिए तो बर्तन को इसी सर्कल के अंदर रखना होगा.

बिजली बचाने में भी मदद करता है सर्कल

अगर आप इंडक्शन चूल्हा यूज कर रहे हैं तो खाना बनाते समय बर्तनों को हमेशा इस सर्कल के अंदर रखें. अगर बर्तन बड़ा है तो कोशिश करे कि उसका ज्यादातर हिस्सा इस सर्कल के अंदर हो. इससे बर्तन के पास ज्यादा हीट पहुंचेगी और खाना जल्दी बनेगा. इससे बिजली की भी बचत होगी. अगर आप सर्कल से बाहर बर्तन रखकर खाना पकाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादातर हीट बेकार चली जाएगी.

इंडक्शन चूल्हा यूज करते समय इन बातों का भी रखें ध्यान

खाली बर्तन न रखें- LPG स्टोव की तरह इंडक्शन चूल्हे पर खाली बर्तन रखना नुकसानदायक हो सकता है. दरअसल, खाली बर्तन के ज्यादा गर्म होने का डर रहता है. अगर यह ओवरहीट हो जाए तो कुकिंग सरफेस क्रैक हो सकता है और इसमें लगे सेंसर के खराब होने का भी खतरा है.

वेंटिलेशन ओपनिंग को ब्लॉक न होने दें

इंडक्शन चूल्हे को ठीक तरीके से काम करने के लिए वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है. इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखें, जहां इसके एयर इनटेक और एग्जॉस्ट वेंट्स बंद न हों. ये आमतौर पर चूल्हे के पीछे या नीचे बने होते हैं. इन तक हवा पहुंचना जरूरी है. अगर ये बंद हो जाते हैं तो इंडक्शन चूल्हा ओवरहीट हो सकता है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा.

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