Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







स्पैम या अनजान नंबरों से आने वाली फोन कॉल से सभी लोग परेशान रहते हैं. कुछ लोगों के लिए व्हाट्सऐप पर भी अनजान नंबरों से बहुत कॉल्स आती हैं. अगर आप भी ऐसी समस्या परेशान हैं तो आसान तरीके से इन कॉल्स को साइलेंस कर सकते हैं. आपको बस सेटिंग में थोड़ा-सा बदलाव करना है और आपका फोन बार-बार बजना बंद हो जाएगा. आज हम आपको व्हाट्सऐप पर आने वाली अनजान कॉल्स को साइलेंट करने का तरीका बताने जा रहे हैं.

एंड्रॉयड पर यह तरीका करेगा काम

अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले व्हाट्सऐप ऐप को ओपन करें. अब प्राइवेसी में जाकर कॉल्स पर जाएं. यहां आपको साइलेंस अननॉन कॉलर का ऑप्शन दिखेगा. इसका टॉगल ऑन करते ही अनजान नंबरों से आने वाली सारी व्हाट्सऐप कॉल्स साइलेंट हो जाएंगी.

आईफोन पर ऐसे करें साइलेंट

आईफोन पर भी अनजान कॉल्स का साइलेंट करने का तरीका एंड्रॉयड जैसा ही है. यहां भी प्राइवेसी में जाकर कॉल्स के ऑप्शन पर टैप करें. टैप करने के बाद साइलेंस अननोन कॉलर का ऑप्शन आएगा. इसका टॉगल ऑन कर दें. अनजान नंबरो से आने वाली कॉल्स को साइलेंस करने के कई फायदे होते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि इससे डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है. अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये कॉल्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी. साथ ही यह सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर के तौर पर भी काम करती है. इसकी मदद से केवल ऐसे कॉलर ही आपको व्हाट्सऐप कॉल कर पाएंगे, जिनके नंबर आपके पास सेव है या जिनसे आपकी पहले बातचीत हो चुकी है.

कॉल्स का रहेगा पूरा हिसाब

व्हाट्सऐप के इस फीचर की खास बात यह है कि साइलेंस होने के बाद भी कॉल्स का पूरा रिकॉर्ड रहता है. आप कॉल्स टैब में जाकर देख सकते हैं कि आपको किसने कॉल किया है. जरूरी होने पर आप उस नंबर से दोबारा संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

AI बनी काल! इस महीने मेटा से लेकर अमेजन तक ने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जानें पूरा हाल