AI बनी काल! इस महीने मेटा से लेकर अमेजन तक ने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जानें पूरा हाल
एआई के चलते अब कंपनियों ने कई काम ऑटोमैट कर लिए हैं और कर्मचारियों की जरूरत खत्म हो रही है. इसके चलते हजारों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है. अमेजन और मेटा भी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है.
टेक इंडस्ट्री में लोगों की नौकरियां जाने का सिलसिला इस साल भी नहीं थमा है. 2026 के पहले ही महीने की बात करें तो मेटा और अमेजन जैसी कई बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छंटनी की है. दरअसल, पिछले कुछ समय से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) आ जाने से कई काम ऑटोमैट हो गए हैं और अब कोड लिखने और सॉफ्टवेयर बनाने जैसे कामों के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ रही. आइए जानते हैं कि जनवरी में किन कंपनियों को कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया.
अमेजन
अमेजन ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह दुनियाभर में स्थित अपने ऑफिसेस से 16,000 नौकरियां खत्म कर रही हैं. पिछले साल अक्टूबर के बाद यह कंपनी का छंटनी करने का दूसरा राउंड है. पहले राउंड में 14,000 लोगों की नौकरियां गई थीं. अमेजन का कहना है कि एआई एडोप्शन के कारण वह छंटनी कर रही है.
मेटा
फेसबुक-इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा ने भी अपने रिएलिटी लैब डिविजन से 10 पर्सेंट कर्मचारियों की छंटनी की बात कही है. यह डिविजन मेटावर्स जैसे प्रोडक्ट्स पर काम करती है. इस डिविजन में लगभग 15,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिसका मतलब है कि करीब 1500 लोगों की नौकरियों पर खतरा है.
पिंटरेस्ट
पिंटरेस्ट ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत अपने 15 प्रतिशत कर्मचारियों की छुट्टी करने वाली है. साथ ही कंपनी अपने ऑफिस स्पेस को भी छोटा करेगी. कंपनी ने कहा कि वह एआई-फॉरवर्ड स्ट्रैटजी के साथ आगे बढ़ेगी, जिससे चलते ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेज किए जा रहे हैं.
एक्सपीडिया
एक्सपीडिया ने भी जनवरी में अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की जानकारी दी है. हालांकि, कंपनी ने संख्या नहीं बताई है कि उसके कितने लोगों को फायर किया है. ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग करने वाली यह कंपनी नए लोगों को हायर भी कर रही है.
TCS
टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मार्च तिमाही तक अपने 2 प्रतिशत कर्मचारियों को नौकरी से निकालना चाहती है. इसी क्रम में उसने जनवरी में कुछ कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है. आईटी सर्विस देने वाली इस कंपनी ने जुलाई में कहा था कि वह 2025-26 में 12,000 नौकरियां खत्म करेगी.
ये भी पढ़ें-
एयरटेल के करोड़ों यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले, फ्री में मिलेगा 4,000 रुपये वाला यह सब्सक्रिप्शन, जानें डिटेल्स
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL