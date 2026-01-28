हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्लो लैपटॉप पर तुरंत बदलें ये तीन सेटिंग्स, बदल जाएंगे हालात, तूफान की रफ्तार से लगेगा दौड़ने

स्लो लैपटॉप पर तुरंत बदलें ये तीन सेटिंग्स, बदल जाएंगे हालात, तूफान की रफ्तार से लगेगा दौड़ने

अगर आपका लैपटॉप स्लो चलता है तो काम करना काफी मुश्किल हो जाता है. इससे टाइम भी ज्यादा लगता है और इसे यूज करना भी फ्रस्ट्रेटिंग होता है. कुछ सेटिंग्स की मदद से आप स्लो लैपटॉप को फास्ट बना सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 Jan 2026 08:39 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

स्लो लैपटॉप पर काम करना किसी को पसंद नहीं होता. इससे न सिर्फ टाइम की बर्बादी होती है बल्कि मूड भी खराब हो जाता है. अगर लैपटॉप स्लो हो जाता है तो कुछ ही मिनटों में होने वाले काम को करने में घंटे लग जाते हैं. ऐसे में कई लोग लैपटॉप को रिस्टार्ट या अपडेट करते हैं, लेकिन कई बार इन तरीकों से भी लैपटॉप की स्पीड नहीं बढ़ती. अगर आप ऐसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो कुछ सेटिंग्स में बदलाव कर अपने लैपटॉप की स्पीड को रॉकेट जैसी कर सकते हैं. आज हम आपको इन सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

डिस्क स्पेस को करें खाली

कुछ समय तक लैपटॉप को यूज करने से इसमें टेंपरेरी फाइल्स, पुराने डाउनलोड और पुरानी फाइल्स का ढेर जमा हो जाता है, जो काफी स्पेस ले लेता है. इसलिए रेगुलरी इसे डेटा को हटाना जरूरी है. आप यह काम मैनुअली नहीं करना चाहते तो इसे ऑटोमैटिक भी किया जा सकता है. इसके लिए कीबोर्ड पर विंडोज बटन प्रेस करें. इसके बाद आए मेनू से सेटिंग ऐप को ओपन कर सिस्टम पर जाएं. यहां आपको स्टोरेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर स्टोरेज सेंस पर जाएं. यहां से आप स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं.

स्टार्ट अप ऐप्स पर दें ध्यान

जब भी आप लैपटॉप ऑन करते हैं, कुछ ऐप्स ऑटोमैटिकल ओपन होने लगती है. बाई डिफॉल्ट लैपटॉप ओपन करते ही कई ऐसी ऐप्स भी ओपन हो जाती हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं होती. इससे बूट टाइम बढ़ता है और आपके सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है. इसलिए आप कुछ ऐप्स को ऑटोमैटिकली ओपन होने से रोक सकते हैं. इसके लिए टास्क मैनेजर ओपन कर स्टार्टअप ऐप्स टैब पर जाएं. यहां आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी, जिसमें से आप ऐप्स को ऑटोमैटिक ओपन होने से बंद कर सकते हैं.

बैकग्राउंड ऐप्स को कर दें बंद

फोन की तरह लैपटॉप में भी बैकग्राउंड में कई ऐप्स चलती रहती हैं, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है. आप केवल जरूरी ऐप्स को छोड़कर बाकी सबकी बैकग्राउंड एक्टिविटी बंद कर सकते हैं. इसके लिए सेटिंग्स ऐप में जाकर ऐप्स पर क्लिक करें. यहां इंस्टॉल्ड ऐप्स पर क्लिक करें और उस ऐप को सेलेक्ट करें, जिसकी बैकग्राउंड एक्टिविटी आप बंद करना चाहते हैं. इसके बाद बैकग्राउंड परमिशन पर जाकर नेवर चूज कर लें.

फोल्डेबल आईफोन से मुकाबले के लिए सैमसंग लाएगी नया फोन, धांसू होंगे फीचर, यूजर्स को आ जाएगा मजा

Published at : 28 Jan 2026 08:39 AM (IST)
