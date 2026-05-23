अचानक बंद हो गया आपका X अकाउंट? जानिए क्यों हुआ Withheld और मिनटों में कैसे पा सकते हैं वापस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अपील या कानूनी चुनौती से प्रतिबंध हटाया जा सकता है।

X Account: हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक नया विवाद सामने आया, जब व्यंग्यात्मक युवा राजनीतिक समूह Cockroach Janata Party (CJP) का अकाउंट भारत में रोक दिया गया. प्लेटफॉर्म ने अकाउंट पर Withheld का नोटिस दिखाते हुए कहा कि यह कार्रवाई एक कानूनी मांग के तहत की गई है. इसके बाद ऑनलाइन सेंसरशिप, अभिव्यक्ति की आजादी और सरकारी हस्तक्षेप को लेकर बहस तेज हो गई.

CJP के संस्थापक Abhijeet Dipke ने आरोप लगाया कि सरकार आलोचनात्मक आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है. लेकिन इस पूरे विवाद के बीच कई लोगों के मन में एक सीधा सवाल उठा आखिर X पर Withheld Account का मतलब क्या होता है?

Withheld Accoun आखिर होता क्या है?

बहुत से लोग सोचते हैं कि Withheld का मतलब अकाउंट पूरी तरह बैन या सस्पेंड हो गया ह लेकिन ऐसा नहीं है. जब किसी अकाउंट को X पर Withheld किया जाता है तो उसका एक्सेस केवल एक खास देश में सीमित किया जाता है. यानी अकाउंट दुनिया के बाकी हिस्सों में सामान्य रूप से चलता रहता है लेकिन जिस देश में रोक लगाई गई है, वहां के यूजर्स उसे नहीं देख पाते. CJP के मामले में भी भारत के बाहर मौजूद लोग अकाउंट और उसकी पोस्ट आसानी से देख सकते हैं जबकि भारत में यूजर्स को सिर्फ Withheld Account का संदेश दिखाई दे रहा है.

X ऐसा कदम क्यों उठाता है?

X का कहना है कि कई बार उसे स्थानीय कानूनों, अदालत के आदेशों या सरकारी निर्देशों का पालन करना पड़ता है. इन्हीं कारणों से कुछ अकाउंट या पोस्ट किसी खास देश में ब्लॉक किए जाते हैं. इन कानूनी मांगों में राजनीतिक कंटेंट, हेट स्पीच, राष्ट्रीय सुरक्षा या स्थानीय नियमों से जुड़े मामले शामिल हो सकते हैं. कंपनी का दावा है कि अगर वह किसी देश में अपनी सेवाएं जारी रखना चाहती है तो वहां के नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है.

यही वजह है कि X कई देशों में जियो-ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करता ह ताकि कंटेंट को पूरी दुनिया से हटाने की बजाय केवल संबंधित देश में सीमित किया जा सके.

विवाद क्यों खड़ा हो जाता है?

ऐसे मामलों में सबसे बड़ी समस्या पारदर्शिता की होती है. कई बार यूजर्स को ईमेल के जरिए बताया जाता है कि उनके अकाउंट पर कानूनी कार्रवाई हुई है लेकिन कुछ स्थितियों में X पूरी जानकारी साझा नहीं कर पाता. यहीं से विवाद शुरू होता है. एक पक्ष इसे कानून का पालन मानता है जबकि दूसरा इसे ऑनलाइन सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताता है.

क्या Withheld अकाउंट वापस मिल सकता है?

तकनीकी रूप से इसका जवाब हां है. अगर किसी यूजर को लगता है कि उसका अकाउंट गलत तरीके से रोका गया है तो वह X सपोर्ट के जरिए अपील कर सकता है. इसके अलावा संबंधित सरकारी आदेश को कानूनी तौर पर चुनौती भी दी जा सकती है.

भारत में ऐसे कई मामलों का संबंध अक्सर Ministry of Electronics and Information Technology यानी MeitY से जुड़ा होता है. X ने अपनी गाइडलाइंस में भी बताया है कि देश-स्तरीय प्रतिबंध कैसे काम करते हैं और यूजर्स किस तरह अपील कर सकते हैं.

क्या VPN से अकाउंट देखा जा सकता है?

कुछ लोग प्रतिबंधित अकाउंट देखने के लिए VPN का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे उनकी लोकेशन दूसरे देश की दिखाई देती है. हालांकि, इससे अकाउंट पर लगा प्रतिबंध हटता नहीं है बल्कि सिर्फ एक्सेस का एक वैकल्पिक तरीका मिल जाता है.

इसलिए Withheld का मतलब हमेशा स्थायी बैन नहीं होता. कई बार यह सिर्फ एक क्षेत्रीय प्रतिबंध होता है जो कानूनी प्रोसेसस, अपील या सरकारी आदेश के बदलने पर हट भी सकता है.

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