Whatsapp Tricks: भारत में WhatsApp सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप है. यहां रोज़ाना पेमेंट से लेकर प्राइवेट डॉक्युमेंट और पर्सनल चैट शेयर की जाती हैं. ऐसे में हल्की सी भी सिक्योरिटी लापरवाही आपको बड़े नुकसान तक पहुंचा सकती है. अगर हाल ही में WhatsApp अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है तो संभव है कि किसी ने आपके अकाउंट तक पहुंच बना ली हो. यहां जानिए हैकिंग के प्रमुख संकेत और तुरंत अपनाए जाने वाले आसान उपाय.

कैसे पहचानें कि आपका WhatsApp हैक हो चुका है

अचानक अकाउंट लॉग आउट होना

अगर कभी Your phone number is no longer registered जैसा मैसेज दिखे या बिना वजह ऐप आपको लॉग आउट कर दे, तो समझ लें कि किसी ने आपके नंबर को किसी और डिवाइस पर रजिस्टर किया है. यह सबसे बड़ा खतरे का संकेत है.

चैट में ऐसे संदेश दिखना जो आपने भेजे ही नहीं

अगर आपके दोस्तों या परिवार वालों को आपके नंबर से अजीब संदेश मिल रहे हैं जबकि आपने वो भेजे ही नहीं तो यह साफ संकेत है कि आपका WhatsApp किसी और के कंट्रोल में हो सकता है.

Linked Devices में अनजान लॉगिन दिखना

WhatsApp सेटिंग्स में जाकर Linked Devices चेक करें. अगर वहां कोई ऐसा डिवाइस, ब्राउज़र या लोकेशन दिखे जिसे आप नहीं पहचानते तो आपका अकाउंट किसी और के डिवाइस पर खुला हो सकता है.

फोन का ज्यादा गर्म होना या बैटरी का तेजी से खत्म होना

अगर किसी तरह का स्पायवेयर या मैलवेयर आपका WhatsApp मॉनिटर कर रहा हो तो फोन अचानक गर्म होने लगता है, बैटरी जल्दी खत्म होती है या फोन स्लो हो जाता है. यह बैकग्राउंड में किसी संदिग्ध गतिविधि का संकेत है.

अपने-आप नए ग्रुप या कॉन्टैक्ट्स जुड़ना

यदि WhatsApp में अचानक अनजान कॉन्टैक्ट, ग्रुप या ब्रॉडकास्ट लिस्ट दिखाई देने लगें, तो समझ लें कि कोई आपकी प्रोफाइल का इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए कर रहा है.

तुरंत अपनाएं ये आसान उपाय और WhatsApp को सुरक्षित करें

Two-Step Verification ऑन करें

यह WhatsApp की सबसे मजबूत सिक्योरिटी लेयर है.

Settings → Account → Two-step Verification → Enable

यहां 6-डिजिट का PIN सेट करें ताकि कोई आपकी अनुमति के बिना लॉगिन न कर सके.

Linked Devices में जाएं और उन सभी डिवाइसेज़ से लॉग आउट कर दें जिन्हें आप नहीं पहचानते. इसके बाद अपना WhatsApp सिर्फ अपने फोन पर दोबारा लॉगिन करें.

WhatsApp को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें

अगर ऐप बहुत संदिग्ध तरीके से काम कर रहा है तो बैकअप की चिंता किए बिना इसे डिलीट कर दें और दोबारा इंस्टॉल करें. New installation से सभी अनजान सत्र हट जाएंगे.

फोन और WhatsApp दोनों अपडेट रखें

Outdated ऐप और सिस्टम हैक होने के लिए सबसे आसान टारगेट होते हैं. हमेशा WhatsApp अपडेट रखें. फोन का OS अपडेट रखें, सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल करें.

फोन में मैलवेयर स्कैन करें

Android के लिए Google Play Protect

iPhone के लिए इन-बिल्ट सिक्योरिटी

विश्वसनीय एंटीवायरस ऐप

अगर किसी ऐप का नाम अजीब या अनजान लगे तो तुरंत हटा दें.

आपका WhatsApp आसानी से सुरक्षित हो सकता है

अगर आपका अकाउंट हैक भी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं. Two-step verification ऑन करके, अनजान डिवाइसों से लॉग आउट करके और फोन को सुरक्षित रखकर आप मिनटों में अपना WhatsApp वापस कंट्रोल में ले सकते हैं.

