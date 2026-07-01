आप भी करते हैं पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल तो जरूर करें ये 5 काम, वरना हैक हो सकता है आपका फोन 

Hack Of The Day: आज के समय में इंटरनेट हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है. बच्चों की पढ़ाई से लेकर बड़े लोगों के ऑफिस के काम, ऑनलाइन पेमेंट और सोशल मीडिया तक लगभग हर काम इंटरनेट पर निर्भर है. लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, जब मोबाइल डेटा काम नहीं करता या फिर डेटा खत्म हो जाता है, ऐसे समय में ज्यादातर लोग एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, होटल, कैफे या मॉल में मिलने वाले फ्री पब्लिक वाई-फाई का उपयोग करते हैं.

वहीं, कई लोग मानते हैं कि पब्लिक वाई-फाई सुरक्षित होता है. लेकिन पब्लिक वाई-फाई जितना सुरक्षित दिखता है, उतना ही खतरे भरा भी हो सकता है. दरअसल पब्लिक वाई-फाई पर हैकर्स की नजर रहती है और थोड़ी सी लापरवाही से भी पब्लिक वाई-फाई से फोन कनेक्ट करने पर फोन हैक हो सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कौन से पांच काम करने चाहिए नहीं तो आपका फोन भी हैक हो सकता है.

सुरक्षित तरीके से पब्लिक वाई-फाई का कैसे करें इस्तेमाल?

सबसे पहले नेटवर्क का नाम कंफर्म करें

अगर आप किसी भी होटल या किसी ऐसी जगह है, जहां आप पब्लिक वाई-फाई यूज कर रहे हैं तो वाई-फाई से अपने फोन को कनेक्ट करने से पहले यह कंफर्म कर लें कि नेटवर्क असली है या नहीं. कई बार हैकर्स असली नेटवर्क से मिलता-जुलता नाम रखकर फर्जी हॉटस्पॉट बना देते हैं, जिसे लोग अपने फोन या लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं और उनका डिवाइस हैक हो जाता है. ऐसे में आप होटल या कैफे जैसी जगह पर ऑनर से वाई-फाई का नाम करना कंफर्म करें.

फाइल शेयरिंग बंद करें

अगर आप पब्लिक वाई-फाई से अपना फोन कनेक्ट करने जा रहे हैं और आपके फोन या लैपटॉप में फाइल शेयरिंग का ऑप्शन चालू है, तो पब्लिक वाई-फाई से कनेक्ट करने से पहले उसे बंद कर दें. ऐसा करने से आपकी फाइलें और डेटा अनजान नेटवर्क पर आसानी से शेयर नहीं होगी.

वीपीएन का इस्तेमाल करें

अगर आप पब्लिक वाई-फाई से नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते समय वीपीएन का उपयोग करें. वीपीएन का उपयोग ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. वीपीएन आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एंक्रिप्ट कर देता है, जिससे बीच में मौजूद कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन एक्टिविटी को आसानी से नहीं देख सकता है.

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सिर्फ एचटीटीपीएस एड्रेस वाली वेबसाइट खोलें

अगर पब्लिक वाई-फाई पर आप ब्राउजिंग करते हैं, तो केवल उन्हीं वेबसाइट का इस्तेमाल करें जिनके एड्रेस की शुरुआत एचटीटीपीएस से होती हैं. एचटीटीपीएस से अलग वेबसाइट खोलने पर आपका डिवाइस हैक हो सकता है.

एंटीवायरस एक्टिव रखें

पब्लिक वाई-फाई से मोबाइल या लैपटॉप को कनेक्ट करते समय एंटीवायरस एक्टिव रखें. पब्लिक वाई-फाई के इस्तेमाल के दौरान अगर कोई अनजान फाइल, लिंक या मालवेयर डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो एक्टिव एंटीवायरस समय रहते आपको अलर्ट दे देगा और हैकर से बचा लेगा.

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