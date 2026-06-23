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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसोलर पैनल खरीदने से पहले जानें Thin-Film और Monocrystalline में किसकी लाइफ है सबसे ज्यादा?

सोलर पैनल खरीदने से पहले जानें Thin-Film और Monocrystalline में किसकी लाइफ है सबसे ज्यादा?

Thin-Film vs Monocrystalline Solar Panels: Thin-Film सोलर पैनल की बात करें तो ये सिलिकॉन शीट्स की जगह पर एक स्पेशल फोटोवोल्टिक लेयरों से बनाए जाते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 23 Jun 2026 02:52 PM (IST)
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  • चुनाव आपकी जरूरत और उपलब्ध जगह पर निर्भर।

Thin-Film vs Monocrystalline Solar Panels: ज्यादा बिजली बिल से बचने के लिए आज सोलर पैनल लोगों के बीच काफी तेजी से पॉपुलर हो चुका है. अब ज्यादातर लोग अपने घरों में सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उन्हें भारी-भरकम बिजली बिल न देना पड़े. लेकिन आज ही इस आधुनिक दुनिया में लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं. ऐसे ही अगर आप भी सोलर पैनल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये समझें की आपका सोलर पैनल कितने सालों तक चलेगा.

जी हां, दरअसल, मार्केट में Thin-Film और Monocrystalline जैसे सोलर पैनल मौजूद हैं जिनके बीच चुनाव करना अक्सर लोगों की मुसीबत बन जाता है. आइए समझते हैं कि दोनों में से कौन सा सोलर पैनल लंबे समय तक चल सकता है.

Thin-Film Solar Panels

Thin-Film सोलर पैनल की बात करें तो ये सिलिकॉन शीट्स की जगह पर एक स्पेशल फोटोवोल्टिक लेयरों से बनाए जाते हैं. इसीलिए ये सोलर पैनल प्लास्टिक, धातु या कांच जैसे सतहों पर आसानी से लगाए जा सकते हैं.

इसी टेक्नोलॉजी के कारण ये सोलर पैनल काफी हल्के और लचीले होते हैं. इसीलिए इन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है.

Thin-Film पैनलों की एक और खास बात है. ये कम सूरज की रौशनी या फिर बादल वाले मौसम में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं. इसी की वजह से इन सोलर पैनलों का इस्तेमाल आउटडोर एक्टिविटी में ज्यादा किया जाता है. आपको बता दें कि आज कल के एडवांस Thin-Film पैनल भी 25 साल तक की परफॉर्मेंस वारंटी के साथ आते हैं.

Monocrystalline Solar Panels

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, Monocrystalline सोलर पैनल एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल से बनाए जाते हैं. यही वजह है कि इसमें बिजली का फ्लो बिनी किसी रुकावट के आसानी से होता है. इतना ही नहीं, इसी कारण से ये सूरज की रौशनी को ज्यादा प्रभावी तरीके से बिजली में बदल देता है. इन पैनलों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी लाइफ. आमतौर पर ऐसे सोलर पैनल बेचने वाले इनपर करीब 25 से 40 साल तक की परफॉर्मेंस वारंटी उपलब्ध कराते हैं.

हालांकि, समय के साथ-साथ इनकी बिजली बनाने की ताकत कम होने लगती है लेकिन फिर भी ये लंबे समय तक के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में देखे जाते हैं. इस सोलर पैनल की एक और खास बात है, ये छोटे जगह में भी आसानी से फिट होकर बिजली पैदा कर सकते हैं. इसीलिए जिनके घर छोटे हैं या फिर छोटी छत है उनके लिए ये सोलर पैन एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं.

कौन सा सोलर पैनल है बेहतर विकल्प

अगर दोनों में से किसी एक को चुनने की बात करें तो यह पूरी तरह से आपकी जरूरत और उपलब्ध जगह पर निर्भर करता है. अगर आपकी प्राथमिकता लंबी उम्र, ज्यादा बिजली प्रोडक्शन और बेहतर परफॉर्मेंस है तो Monocrystalline Solar Panel आपके लिए बेस्ट है.

वहीं अगर आपको हल्का, पोर्टेबल और यात्रा के दौरान इस्तेमाल करने के लिए सोलर पैनल चाहिए है तो आपको Thin-Film Solar Panel खरीदना चाहिए.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 23 Jun 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Solar Panels TECH NEWS HINDI
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