सोलर पैनल खरीदने से पहले जानें Thin-Film और Monocrystalline में किसकी लाइफ है सबसे ज्यादा?

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Thin-Film vs Monocrystalline Solar Panels: ज्यादा बिजली बिल से बचने के लिए आज सोलर पैनल लोगों के बीच काफी तेजी से पॉपुलर हो चुका है. अब ज्यादातर लोग अपने घरों में सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उन्हें भारी-भरकम बिजली बिल न देना पड़े. लेकिन आज ही इस आधुनिक दुनिया में लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं. ऐसे ही अगर आप भी सोलर पैनल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये समझें की आपका सोलर पैनल कितने सालों तक चलेगा.

जी हां, दरअसल, मार्केट में Thin-Film और Monocrystalline जैसे सोलर पैनल मौजूद हैं जिनके बीच चुनाव करना अक्सर लोगों की मुसीबत बन जाता है. आइए समझते हैं कि दोनों में से कौन सा सोलर पैनल लंबे समय तक चल सकता है.

Thin-Film Solar Panels

Thin-Film सोलर पैनल की बात करें तो ये सिलिकॉन शीट्स की जगह पर एक स्पेशल फोटोवोल्टिक लेयरों से बनाए जाते हैं. इसीलिए ये सोलर पैनल प्लास्टिक, धातु या कांच जैसे सतहों पर आसानी से लगाए जा सकते हैं.

इसी टेक्नोलॉजी के कारण ये सोलर पैनल काफी हल्के और लचीले होते हैं. इसीलिए इन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है.

Thin-Film पैनलों की एक और खास बात है. ये कम सूरज की रौशनी या फिर बादल वाले मौसम में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं. इसी की वजह से इन सोलर पैनलों का इस्तेमाल आउटडोर एक्टिविटी में ज्यादा किया जाता है. आपको बता दें कि आज कल के एडवांस Thin-Film पैनल भी 25 साल तक की परफॉर्मेंस वारंटी के साथ आते हैं.

Monocrystalline Solar Panels

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, Monocrystalline सोलर पैनल एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल से बनाए जाते हैं. यही वजह है कि इसमें बिजली का फ्लो बिनी किसी रुकावट के आसानी से होता है. इतना ही नहीं, इसी कारण से ये सूरज की रौशनी को ज्यादा प्रभावी तरीके से बिजली में बदल देता है. इन पैनलों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी लाइफ. आमतौर पर ऐसे सोलर पैनल बेचने वाले इनपर करीब 25 से 40 साल तक की परफॉर्मेंस वारंटी उपलब्ध कराते हैं.

हालांकि, समय के साथ-साथ इनकी बिजली बनाने की ताकत कम होने लगती है लेकिन फिर भी ये लंबे समय तक के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में देखे जाते हैं. इस सोलर पैनल की एक और खास बात है, ये छोटे जगह में भी आसानी से फिट होकर बिजली पैदा कर सकते हैं. इसीलिए जिनके घर छोटे हैं या फिर छोटी छत है उनके लिए ये सोलर पैन एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं.

कौन सा सोलर पैनल है बेहतर विकल्प

अगर दोनों में से किसी एक को चुनने की बात करें तो यह पूरी तरह से आपकी जरूरत और उपलब्ध जगह पर निर्भर करता है. अगर आपकी प्राथमिकता लंबी उम्र, ज्यादा बिजली प्रोडक्शन और बेहतर परफॉर्मेंस है तो Monocrystalline Solar Panel आपके लिए बेस्ट है.

वहीं अगर आपको हल्का, पोर्टेबल और यात्रा के दौरान इस्तेमाल करने के लिए सोलर पैनल चाहिए है तो आपको Thin-Film Solar Panel खरीदना चाहिए.

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