गेमर्स के लिए बुरी खबर! इस साल नहीं लॉन्च होगा GTA VI, जानिए 13 साल बाद भी क्यों हो रही देरी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

GTA VI: गेमिंग दुनिया के सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित गेम Grand Theft Auto VI (GTA 6) को लेकर एक बार फिर बुरी खबर आई है. Rockstar Games और उसकी पैरेंट कंपनी Take-Two Interactive ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि गेम की रिलीज डेट को आगे बढ़ाकर अब 19 नवंबर 2026 कर दिया गया है. यह दूसरा मौका है जब GTA 6 की रिलीज़ टाल दी गई है जिससे GTA V (2013) के बाद इस फ्रेंचाइज़ी के अगले भाग के लिए फैंस को पूरे 13 साल का इंतज़ार झेलना पड़ रहा है.

आखिर क्यों हो रही है देरी?

पहले GTA 6 को Fall 2025 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन मई 2025 में इसे आगे बढ़ाकर मई 2026 तक टाल दिया गया. अब कंपनी ने फिर छह महीने की देरी करते हुए इसे नवंबर 2026 के लिए तय किया है.

Rockstar Games ने X (पूर्व में Twitter) पर बयान जारी करते हुए कहा, “हमें पता है कि इंतज़ार लंबा हो गया है, लेकिन कुछ अतिरिक्त महीनों की ज़रूरत है ताकि हम गेम को उस क्वालिटी तक पहुंचा सकें जिसकी उम्मीद हमारे खिलाड़ियों को हमसे रहती है.” इससे साफ है कि Rockstar फिर वही कर रहा है जिसके लिए वह जाना जाता है क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं.

देरी का पूरा टाइमलाइन

दिसंबर 2023: Rockstar ने GTA VI का पहला ट्रेलर जारी किया और Fall 2025 रिलीज़ विंडो दी.

मई 2025: Take-Two ने पहली बार घोषणा की कि लॉन्च को मई 2026 तक टाल दिया गया है.

नवंबर 2025: दूसरी बार रिलीज़ डेट बढ़ाई गई अब नया दिनांक 19 नवंबर 2026.

Rockstar के दिमाग में क्या चल रहा

गेमिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि Rockstar का यह कदम गलत नहीं है. इतिहास गवाह है कि जब GTA V कई देरी के बाद आया था तब उसने गेमिंग इंडस्ट्री में इतिहास रच दिया था और अब तक $8 बिलियन से ज़्यादा की कमाई कर चुका है. विश्लेषक Wyatt Swanson का कहना है, “किसी गेम को जल्दबाज़ी में रिलीज़ करना उसे बर्बाद कर सकता है लेकिन Rockstar हमेशा समय लेकर गेम को परफेक्ट बनाता है.”

GTA 6 में क्या खास होगा?

GTA VI की कहानी Vice City से प्रेरित एक मियामी जैसे शहर में सेट की गई है. इस बार गेम में दो मुख्य किरदार होंगे एक महिला Lucia जो इस सीरीज़ की पहली महिला लीड है, और उसका पार्टनर. पहले ट्रेलर में दोनों को अपराध, भाग-दौड़ और रोमांच से भरी दुनिया में दिखाया गया है.

कितनी हो सकती है कीमत

जहां एक तरफ रिलीज डेट बढ़ाई गई है वहीं गेम की कीमत को लेकर भी चर्चा जारी है. MIDiA Research की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर Rockstar गेम को $69.99 (लगभग 5800 रुपये) पर बेचे तो उसे ज्यादा फायदा होगा जबकि $100 या उससे अधिक कीमत रखने पर बिक्री घट सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 60% खिलाड़ी GTA 6 को $70 पर खरीदने को तैयार हैं लेकिन कीमत बढ़ने पर यह संख्या काफी घट जाती है.

यह भी पढ़ें:

OLED vs QLED vs Mini-LED: कौन-सा टीवी देगा असली थिएटर वाला मजा? खरीदने से पहले जानिए बड़ा फर्क