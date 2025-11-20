Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप वाई-फाई राउटर यूज करते हैं तो सावधान हो जाने की जरूरत है. भारत सरकार की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने Asus DSL सीरीज के सेलेक्टेड वाई-फाई राउटर को लेकर क्रिटिकल सिक्योरिटी वार्निंग जारी की है. एजेंसी ने कहा है कि इन राउटर्स में ऑथेंटिकेशन बाइपास फ्लॉ का पता चला है, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स इस डिवाइस में अनऑथोराइज्ड एक्सेस ले सकते हैं. यानी अटैकर्स इस डिवाइस तक अपनी पहुंच बनाकर डेटा चोरी कर सकते हैं.

वार्निंग में कही गई है यह बात

CERT-In का कहना है कि इस खामी के कारण साइबर अटैकर्स टारगेटेड राउटर के सिक्योरिटी कंट्रोल को बाइपास कर सकते हैं. एक बार ऐसा होने पर अटैकर्स को इस डिवाइस के इंटरफेस की सीधी एक्सेस मिल जाएगी, जिससे वो इसकी सेटिंग बदलने से लेकर सेंसेटिव डेटा को इंटरसेप्ट करने और इससे कनेक्टेड दूसरे डिवाइस में सेंध लगाने जैसे काम कर सकते हैं. एजेंसी के मुताबिक, इस बग के कारण DSL-AC51, DSL-N16, DSL-AC750 मॉडल पर सबसे ज्यादा खतरा है.

यूजर्स के लिए यह खतरा

अफेक्टेड डिवाइसेस में सेंध लगाकर हैकर्स नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर, कनेक्टेड डिवाइस को हाईजैक और रूट सेटिंग को ऑल्टर कर सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, इस खामी का फायदा उठाकर हैकर्स आपके राउटर को आगे स्कैम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. CERT-In की तरफ से कहा गया है कि यूजर की जानकारी के बिना भी इन खामियों का गलत फायदा उठाया जा सकता है. ऐसे में अगर जरूरी सुरक्षा कदम न उठाए गए तो नुकसान ज्यादा हो सकता है.

यूजर्स को यह काम करने की सलाह

CERT-In ने इस सुरक्षा खामी से प्रभावित राउटर को यूज करने वाले सभी यूजर्स को इसके फर्मवेयर अपडेट करने की सलाह दी है. बग मिलने के बाद आसुस ने सिक्योरिटी पैच जारी कर दिया है, जिसे राउटर को अपडेट कर इंस्टॉल किया जा सकता है. आसुस की वेबसाइट पर जाकर इस फिक्स को चेक और इंस्टॉल कर सकते हैं.

