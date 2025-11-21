घूमने जा रहे हैं तो ये एक्सेसरीज जरूर रखें साथ, सफर हो जाएगा आसान, नहीं रहेंगे झंझट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं या पहली बार कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ एक्सेसरीज रखना जरूरी है. ये न सिर्फ आपके ट्रैवल को आसान बनाएंगी बल्कि आपके एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी का भी ध्यान रखेंगी. इसलिए बाकी सामान पैक करते समय इन गैजेट को भी सामान में रखना जरूरी है. इनमें इयरफोन से लेकर पावर बैंक तक शामिल हैं, इससे आप अपना सफर भी इंजॉय कर सकेंगे और दुनिया से भी कनेक्टेड रह सकेंगे. आज हम आपके लिए ट्रैवलिंग में जरूरी एक्सेसरीज की लिस्ट लेकर आए हैं.

इयरफोन

चाहे आप अकेले सफर कर रहे हों या ग्रुप में, आपके पास इयरफोन होना जरूरी है. ये सफर के दौरान भीड़ के शोर से बचाने में आपकी मदद करेंगे. साथ ही भीड़भाड़ वाली जगहों पर जरूरी कॉल्स सुनने के लिए इयरफोन बेहद काम आएंगे. आप चाहें तो इयरबड्स या हेडफोन भी ले सकते हैं, लेकिन सफर के दौरान इनकी हैंडलिंग और चार्जिंग का झंझट ज्यादा होता है. ऐसे में वायर्ड इयरफोन बेहतर ऑप्शन होता है.

पावर बैंक

चार्जर की तरह पावरबैंक भी आजकल जरूरत बन गया है. पावर बैंक साथ होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप फोन को अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं और इसके स्विच ऑफ होने की टेंशन नहीं रहती. पावर बैंक पास होने पर आप फोन से कई घंटों तक फोटो और वीडियोग्राफी कर सकते हैं, भले ही आपके आस-पास कोई चार्जिंग प्वाइंट न हो.

एयरटैग

भले ही आप हवाई सफर कर रहे हैं या सड़क से जा रहे हैं, एयरटैग आपकी कई मुश्किलों को दूर कर देंगे. अपने सामान में एयरटैग लगाने से आप रियल-टाइम में इसकी लोकेशन ट्रैस कर पाएंगे. ये आपके सामान को गुम होने से बचा सकते हैं. साथ ही अगर आप सामान भूल जाते हैं तो फोन में देखकर यह पता लगाया जा सकता कि आप सामान कहां भूले हैं.

यूनिवर्सल अडेप्टर

अगर आप विदेशों में घूमने जा रहे हैं तो यूनिवर्सल अडेप्टर साथ रखना न भूलें. यह एक ऐसा डिवाइस होता है, जो अलग-अलग पावर सॉकेट में यूज होने के लिए इंटरचेंजेबल प्लग्स के साथ आता है. यह विदेशों में यूज होने वाले अलग-अलग इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए सिंगल और कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन है, जो सर्ज प्रोटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर के साथ आता है. इससे एक ही समय पर कई डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं.

