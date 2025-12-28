Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp Scam: WhatsApp इस्तेमाल करने वालों के लिए एक नया और खतरनाक साइबर स्कैम सामने आया है जिसे GhostPairing कहा जा रहा है. यह ठगी इसलिए ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि इसमें न तो OTP की जरूरत पड़ती है, न पासवर्ड चोरी होता है और न ही SIM स्वैप किया जाता है. इसके बावजूद ठग पीड़ित के WhatsApp अकाउंट पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं.

सरकार ने क्यों जारी की चेतावनी?

भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली संस्था CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) ने इस नए खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया है. CERT-In के मुताबिक, साइबर अपराधी WhatsApp के डिवाइस लिंकिंग फीचर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और यूजर्स को धोखे से अपने अकाउंट तक पहुंच देने पर मजबूर कर रहे हैं.

GhostPairing स्कैम कैसे करता है काम?

इस स्कैम की सबसे बड़ी चाल सोशल इंजीनियरिंग है यानी यूज़र को खुद ही गलती करने के लिए उकसाया जाता है. CERT-In के अनुसार, हमलावर WhatsApp के Link a device फीचर का फायदा उठाकर अकाउंट को हाईजैक कर लेते हैं वो भी बिना किसी अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन के.

सरकारी एडवाइजरी में बताया गया है कि इस तरीके से साइबर अपराधी पूरे WhatsApp अकाउंट को कंट्रोल में ले सकते हैं जबकि यूजर को अंदाज़ा तक नहीं होता कि क्या हो रहा है.

कैसे फंसते हैं लोग इस जाल में?

CERT-In के मुताबिक, पीड़ित को अक्सर एक मैसेज मिलता है जैसे “Hi, ये फोटो देखो” यह मैसेज किसी ऐसे कॉन्टैक्ट से आ सकता है जिस पर यूज़र भरोसा करता है या कम से कम ऐसा ही दिखाई देता है. मैसेज के साथ एक फोटो प्रीव्यू भी होता है जो इसे असली जैसा बनाता है.

लिंक पर क्लिक करते ही शुरू होता है खेल

जैसे ही यूज़र उस लिंक पर क्लिक करता है, वह एक वेब पेज पर पहुंच जाता है जहां फोटो देखने के लिए पहचान सत्यापित करने को कहा जाता है. यही वह पल होता है जब बैकग्राउंड में WhatsApp का डिवाइस लिंकिंग प्रोसेस एक्टिव हो जाता है.

एक क्लिक और अकाउंट हो जाता है हैक

अगर यूज़र अनजाने में इस रिक्वेस्ट को मंजूरी दे देता है तो ठग का ब्राउज़र पीड़ित के WhatsApp अकाउंट से जुड़ जाता है. इसके बाद हमलावर उस अकाउंट को अपने डिवाइस से एक्सेस कर सकता है, मैसेज पढ़ सकता है और दूसरों को मैसेज भेज सकता है.

क्यों है यह स्कैम इतना खतरनाक?

GhostPairing स्कैम की सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें किसी तकनीकी हैकिंग की जरूरत नहीं पड़ती. यूज़र खुद ही अनजाने में एक्सेस दे देता है जिससे अकाउंट पूरी तरह खतरे में पड़ जाता है.

क्या रखें सावधानी?

सरकार की चेतावनी के बाद यह साफ है कि WhatsApp यूज़र्स को किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले बेहद सतर्क रहना चाहिए, चाहे वह मैसेज किसी जाने-पहचाने कॉन्टैक्ट से ही क्यों न आया हो. थोड़ी सी लापरवाही आपके पूरे डिजिटल जीवन को मुश्किल में डाल सकती है.

