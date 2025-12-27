Google Assistant की छुट्टी तय? जानिए कब Gemini करेगा पूरी तरह से रिप्लेस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Assistant की छुट्टी तय? जानिए कब Gemini करेगा पूरी तरह से रिप्लेस

Google Gemini: Google ने आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है कि Android डिवाइसों पर Google Assistant की जगह Gemini को लाने में अब पहले से ज्यादा वक्त लगेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 27 Dec 2025 08:13 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Gemini: Google ने आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है कि Android डिवाइसों पर Google Assistant की जगह Gemini को लाने में अब पहले से ज्यादा वक्त लगेगा. शुरुआत में कंपनी का प्लान था कि 2025 के अंत तक यह बदलाव पूरा कर लिया जाएगा लेकिन अब Google का कहना है कि यूजर्स को बेहतर और बिना रुकावट वाला अनुभव देने के लिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और समय चाहिए.

2026 तक चलेगा ट्रांजिशन प्रोसेस

हाल ही में Google ने अपने सपोर्ट पेज पर अपडेट जारी करते हुए बताया कि Gemini का रोलआउट अब 2026 तक फैला दिया गया है. इसका मतलब यह है कि Google Assistant से Gemini में शिफ्ट होने की प्रक्रिया अगले साल धीरे-धीरे पूरी की जाएगी. हालांकि, कंपनी ने अभी महीने-दर-महीने की कोई फिक्स टाइमलाइन साझा नहीं की है.

धीरे-धीरे विदा लेगा Google Assistant

Gemini के लॉन्च के बाद से ही यह माना जा रहा था कि Google Assistant का दौर अब खत्म होने की ओर है. पिछले कुछ महीनों में Gemini ने Assistant के कई जरूरी फीचर्स को अपने अंदर शामिल कर लिया है. स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल जैसे काम अब Gemini के जरिए भी किए जा सकते हैं. उम्मीद है कि 2026 तक ज्यादातर मोबाइल डिवाइसों से Google Assistant पूरी तरह गायब हो जाएगा और इसे ऐप स्टोर्स से भी हटा दिया जाएगा.

सिर्फ फोन नहीं, पूरे इकोसिस्टम में आएगा Gemini

Google का फोकस सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं है. कंपनी Gemini को टैबलेट और स्मार्टवॉच से लेकर कार, हेडफोन, स्मार्ट स्पीकर और टीवी तक पहुंचाने पर काम कर रही है. यानी आने वाले समय में Google का AI असिस्टेंट हर स्क्रीन और हर डिवाइस पर एक जैसा अनुभव देने की कोशिश करेगा.

AI असिस्टेंस का नया दौर

Google Assistant को पहली बार 2016 में लॉन्च किया गया था और उस समय यह हैंड्स-फ्री हेल्प के मामले में काफी आगे माना जाता था. करीब एक दशक बाद Gemini उसी सोच का अगला कदम बनकर सामने आया है. Android के लिए Gemini की घोषणा 2024 में हुई थी और अब यह धीरे-धीरे Assistant की जगह ले रहा है. फिलहाल Gemini ऐप 200 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है और 40 से अधिक भाषाओं को सपोर्ट करता है. म्यूजिक चलाने, टाइमर सेट करने और लॉक स्क्रीन से जुड़े कई काम यह पहले ही संभाल रहा है साथ ही इसमें नए AI फीचर्स भी जोड़े जा रहे हैं.

Gemini 3 Flash ने बढ़ाई ताकत

हाल ही में Google ने Gemini 3 सीरीज में Gemini 3 Flash को शामिल किया है. यह मॉडल Gemini 3 Pro और Gemini 3 DeepThink के साथ पेश किया गया है और इसे तेज स्पीड व बेहतर एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया है. Gemini 3 Flash कम समय में ज्यादा सटीक जवाब देने, बेहतर रीजनिंग और कम लागत में बड़े वर्कफ्लो संभालने की क्षमता के साथ आता है जिससे यूजर्स और डेवलपर्स दोनों को फायदा मिलेगा. Google Assistant से Gemini की ओर यह बदलाव सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि AI असिस्टेंस के एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है.

Published at : 27 Dec 2025 08:13 AM (IST)
Google Assistant Google Gemini TECH NEWS HINDI
