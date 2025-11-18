हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple यूजर्स के लिए सरकार की हाई-लेवल चेतावनी, iPhone, iPad और Mac पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, तुरंत करें ये काम

Apple यूजर्स के लिए सरकार की हाई-लेवल चेतावनी, iPhone, iPad और Mac पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, तुरंत करें ये काम

Apple Users: भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने iPhone, iPad, MacBook और अन्य Apple डिवाइस इस्तेमाल करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 18 Nov 2025 01:20 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple Users: भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने iPhone, iPad, MacBook और अन्य Apple डिवाइस इस्तेमाल करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है. यह अलर्ट उन खतरनाक साइबर कमजोरियों को लेकर है जिनका फायदा उठाकर हैकर्स आपके डिवाइस पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं और निजी जानकारी चुरा सकते हैं.

क्या है खतरा और क्या कहता है CERT-In?

CERT-In के अनुसार, Apple के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कई गंभीर सुरक्षा खामियां पाई गई हैं. इन कमजोरियों के जरिए साइबर अपराधी डिवाइस को रिमोटली हैक कर सकते हैं, डेटा चोरी कर सकते हैं और आपकी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकते हैं. इसी वजह से एजेंसी ने सभी Apple यूज़र्स को तुरंत अपने डिवाइस अपडेट करने की सलाह दी है.

एजेंसी ने साफ कहा है कि नए सॉफ्टवेयर अपडेट तुरंत इंस्टॉल किए जाएं. इसके अलावा ऐप्स सिर्फ और सिर्फ Apple App Store से डाउनलोड करें ताकि किसी भी तरह के मालवेयर का खतरा कम हो सके.

कौन-कौन से अपडेट इंस्टॉल करना ज़रूरी है?

Apple ने इन खामियों को दूर करने के लिए कई सुरक्षा अपडेट जारी किए हैं. CERT-In ने यूज़र्स को नीचे दिए गए वर्ज़न पर तुरंत अपग्रेड करने की सलाह दी है:

  • iOS 26.1
  • iPadOS 26.1
  • macOS 15.1
  • watchOS 11.1
  • tvOS 18.1
  • visionOS 2.1
  • Safari 17.6.1
  • Xcode 15.4

Apple का कहना है कि इन अपडेट्स से न केवल सुरक्षा खामियां दूर होंगी बल्कि पहले से मौजूद अन्य बग्स भी ठीक हो जाएंगे जिससे डिवाइस बेहतर तरीके से काम करेगा.

जल्द आ सकता है सबसे सस्ता MacBook

इसी बीच एक दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है कि Apple बहुत जल्द अपना अब तक का सबसे सस्ता MacBook लॉन्च करने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि यह किफायती मॉडल Google Chromebook और बजट Windows लैपटॉप्स को टक्कर देगा. अफवाहें कहती हैं कि इसमें iPhone जैसी चिप भी इस्तेमाल की जा सकती है ताकि कीमत कम रखते हुए परफॉर्मेंस मजबूत बनी रहे.

Published at : 18 Nov 2025 01:18 PM (IST)
Embed widget