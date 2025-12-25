नया अकाउंट बनाए बिना भी जीमेल यूजर्स बदल सकेंगे अपना ईमेल एड्रेस, गूगल जल्द लाएगी नया फीचर
अगर आप अपने पुराने जीमेल यूजरनेम से बोर हो गए हैं या इसे अपडेट करना चाहते हैं तो खुशखबरी है. गूगल एक नया फीचर ला रही है, जिसके बाद ईमेल एड्रेस को अपडेट किया जा सकेगा.
अगर आप नया अकाउंट बनाए बिना अपना ईमेल एड्रेस बदलना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. गूगल एक नया फीचर लाने वाली है, जिसके बाद यूजर “@gmail.com” ईमेल एड्रेस को बदल सकेंगे. गूगल सपोर्ट पेज के मुताबिक, कंपनी धीरे-धीरे इस प्रोसेस को रोल आउट कर रही है, जिसमें यूजर बिना नया जीमेल अकाउंट बनाए भी अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकेंगे. अभी तक गूगल इसकी परमिशन नहीं देती थी, लेकिन अब यूजर अपना पुराना यूजरनेम अपडेट कर सकेंगे या अपनी मर्जी से नया यूजरनेम सेलेक्ट कर पाएंगे.
नए फीचर में क्या चेंज हो जाएगा?
अभी तक जीमेल एड्रेस एक परमानेंट डिजिटल आइडेंटिटी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब इसे बदलना आसान होगा. गूगल का नया फीचर आने के बाद यूजर अपने जीमेल एड्रेस को मॉडिफाई कर सकेंगे. इससे यूजर को अपना पुराना यूजरनेम अपडेट करने का मौका मिलेगा और उन्हें नया अकाउंट भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी तक गूगल केवल थर्ड-पार्टी ईमेल एड्रेस के साथ साइन-अप करने वाले यूजर को ईमेल चेंज करने का ऑप्शन देती थी, लेकिन अब सारे यूजर्स के लिए यह ऑप्शन आने वाला है. अभी कुछ ही यूजर्स के लिए यह ऑप्शन लाइव हुआ है और बाकी यूजर्स को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.
जीमेल अकाउंट पर नहीं होगा कोई असर
ईमेल एड्रेस अपडेट करने से आपके जीमेल अकाउंट पर कोई असर नहीं होगा. गूगल नए और पुराने दोनों एड्रेस को एक ही समझेगी. यानी आप नए और पुराने दोनों यूजरनेम से गूगल सर्विसेस में साइन इन कर सकेंगे. इसी तरह दोनों ही अकाउंट पर ईमेल आते रहेंगे. साथ ही पुराने ईमेल एड्रेस पर आए मैसेज, फोटो, वीडियो या दूसरी फाइल्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा. गूगल का कहना है कि यूजर कुल तीन बार अपना ईमेल एड्रेस अपडेट कर पाएंगे.
